Самая популярная экскурсия из Анапы за полдня охватывает лучшие достопримечательности побережья.
Участники увидят сказочное Кипарисовое озеро, насладятся панорамами со смотровых площадок и посетят храм святой Варвары. Также предусмотрена дегустация местных вин, медов и варений.
Гид-водитель обеспечит комфортное путешествие, а виды на море и горы оставят незабываемые впечатления
Участники увидят сказочное Кипарисовое озеро, насладятся панорамами со смотровых площадок и посетят храм святой Варвары. Также предусмотрена дегустация местных вин, медов и варений.
Гид-водитель обеспечит комфортное путешествие, а виды на море и горы оставят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Виды на море и горы
- 🏞️ Кипарисовое озеро
- ⛪ Храм святой Варвары
- 🍷 Дегустация вин и меда
- 📸 Фотосессии на природе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В эти месяцы можно насладиться купанием в Кипарисовом озере и прогулками на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть, что некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кипарисовое озеро
- Храм святой Варвары
- Памятник Золотой орел
- Поклонный крест
Описание экскурсии
- Мы заберем вас из отеля — и сразу отправимся в горы, к самой высокой точке в Анапе. С обрыва вам откроется головокружительный вид на море, здесь же можно посмотреть ласточкины гнезда.
- После посетим еще одно панорамное место — памятник «Золотой орел», который отмечает начало Кавказских гор.
- Вы увидите 18-метровый Поклонный крест, возведенный в память о Великой Отечественной войне. Рядом расположена звонница со старинными колоколами: попробуйте себя в роли звонаря и сделайте необычные снимки.
- Самая знаменитая локация на нашем маршруте — заповедное Кипарисовое озеро. Подобный ландшафт можно встретить только в Перу! У вас будет около часа, чтобы искупаться, прогуляться вдоль берега и среди можжевеловой рощи. Кроме того, вы можете на катере подплыть поближе к кипарисам и запечатлеть их с разных ракурсов.
- Завершением программы станет храм св. великомученицы Варвары: вы полюбуетесь видом с холма и попробуете воды из святого источника — она здесь очень вкусная.
Кроме того, вас ждет бесплатная дегустация вин Кубани, чачи, разных видов меда и варений.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды
- Обратите внимание, что это в большей степени видовая поездка: наши гиды дают краткую справочную информацию о каждой локации
- Государственный экологичный сбор за проезд на технике в заповедную зону Сукко — 100₽/пассажир
- Катание на катамаранах, лодках и сап-досках на кипарисовом озере
ежедневно в 09:00 и 14:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 12 лет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания или, если трудно проехать, с ближайшей удобной точки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2843 туристов
Приветствуем, отдыхающие и гости нашего курорта! Для вас мы организовываем путешествия из Анапы/Витязево по самым разным направлениям — мы знаем, как сделать ваш отдых ярким, насыщенным и запоминающимся. Доверьтесь нам и получайте удовольствие от поездок!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 157 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка, понравилась. Кому трудно подниматься в гору будет тяжело
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Впечатления от экскурсии только положительные, эмоции переполняют, 5 часов пролетели незаметно, наш гид Владимир очень позитивный человек, рассказал много интересного и позновательного, вобщем мы в восторге от поездки
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очень увлекательное путешествие 🗺️,все прекрасно 👍 по дороге рассказали много новой информации и фактов из истории,посетили много прекрасных мест,было даже удивительно что проезжали мимо маяка,ПВО старого и все подробно рассказали 🤗большое спасибо Александр за поездку 👍будем вас рекомендовать!!!!
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Посетили все места описание, которое было в экскурсии! Водитель гид кратко рассказал о местах посещения, о истории возникновения поселения. Интересно, красиво, познавательно! Завораживающие виды с высоты полета, красивые фото, незабываемые впечатления!
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А
Просто супер, Александр рассказала об Анапе, мне кажется, абсолютно всё! Маршрут был быстрым, приятным и мы успели посетить вообще все знаковые места города. Большое спасибо за интересный отдых 💗💗💗
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Е
Все отлично
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