Самая популярная экскурсия из Анапы за полдня охватывает лучшие достопримечательности побережья.



Участники увидят сказочное Кипарисовое озеро, насладятся панорамами со смотровых площадок и посетят храм святой Варвары. Также предусмотрена дегустация местных вин, медов и варений.



Гид-водитель обеспечит комфортное путешествие, а виды на море и горы оставят незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В эти месяцы можно насладиться купанием в Кипарисовом озере и прогулками на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть, что некоторые активности могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.