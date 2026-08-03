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Анапа: топ-места за 5 часов

Погрузитесь в красоту Анапы за 5 часов: от Кипарисового озера до храма Варвары. Дегустация вин и меда включены
Самая популярная экскурсия из Анапы за полдня охватывает лучшие достопримечательности побережья.

Участники увидят сказочное Кипарисовое озеро, насладятся панорамами со смотровых площадок и посетят храм святой Варвары. Также предусмотрена дегустация местных вин, медов и варений.

Гид-водитель обеспечит комфортное путешествие, а виды на море и горы оставят незабываемые впечатления
5
157 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Виды на море и горы
  • 🏞️ Кипарисовое озеро
  • ⛪ Храм святой Варвары
  • 🍷 Дегустация вин и меда
  • 📸 Фотосессии на природе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В эти месяцы можно насладиться купанием в Кипарисовом озере и прогулками на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть, что некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Анапа: топ-места за 5 часов
Анапа: топ-места за 5 часов
Анапа: топ-места за 5 часов

Что можно увидеть

  • Кипарисовое озеро
  • Храм святой Варвары
  • Памятник Золотой орел
  • Поклонный крест

Описание экскурсии

  • Мы заберем вас из отеля — и сразу отправимся в горы, к самой высокой точке в Анапе. С обрыва вам откроется головокружительный вид на море, здесь же можно посмотреть ласточкины гнезда.
  • После посетим еще одно панорамное место — памятник «Золотой орел», который отмечает начало Кавказских гор.
  • Вы увидите 18-метровый Поклонный крест, возведенный в память о Великой Отечественной войне. Рядом расположена звонница со старинными колоколами: попробуйте себя в роли звонаря и сделайте необычные снимки.
  • Самая знаменитая локация на нашем маршруте — заповедное Кипарисовое озеро. Подобный ландшафт можно встретить только в Перу! У вас будет около часа, чтобы искупаться, прогуляться вдоль берега и среди можжевеловой рощи. Кроме того, вы можете на катере подплыть поближе к кипарисам и запечатлеть их с разных ракурсов.
  • Завершением программы станет храм св. великомученицы Варвары: вы полюбуетесь видом с холма и попробуете воды из святого источника — она здесь очень вкусная.

Кроме того, вас ждет бесплатная дегустация вин Кубани, чачи, разных видов меда и варений.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды
  • Обратите внимание, что это в большей степени видовая поездка: наши гиды дают краткую справочную информацию о каждой локации
Дополнительно оплачиваются:
  • Государственный экологичный сбор за проезд на технике в заповедную зону Сукко — 100₽/пассажир
  • Катание на катамаранах, лодках и сап-досках на кипарисовом озере

ежедневно в 09:00 и 14:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Дети до 12 лет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания или, если трудно проехать, с ближайшей удобной точки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2843 туристов
Приветствуем, отдыхающие и гости нашего курорта! Для вас мы организовываем путешествия из Анапы/Витязево по самым разным направлениям — мы знаем, как сделать ваш отдых ярким, насыщенным и запоминающимся. Доверьтесь нам и получайте удовольствие от поездок!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
136
4
14
3
4
2
2
1
1
Светлана
Поездка, понравилась. Кому трудно подниматься в гору будет тяжело
Поездка, понравилась. Кому трудно подниматься в гору будет тяжело
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Елена
Впечатления от экскурсии только положительные, эмоции переполняют, 5 часов пролетели незаметно, наш гид Владимир очень позитивный человек, рассказал много интересного и позновательного, вобщем мы в восторге от поездки
Впечатления от экскурсии только положительные, эмоции переполняют, 5 часов пролетели незаметно, наш гид Владимир очень позитивный
Впечатления от экскурсии только положительные, эмоции переполняют, 5 часов пролетели незаметно, наш гид Владимир очень позитивный
Впечатления от экскурсии только положительные, эмоции переполняют, 5 часов пролетели незаметно, наш гид Владимир очень позитивный
Впечатления от экскурсии только положительные, эмоции переполняют, 5 часов пролетели незаметно, наш гид Владимир очень позитивный
Впечатления от экскурсии только положительные, эмоции переполняют, 5 часов пролетели незаметно, наш гид Владимир очень позитивный
Впечатления от экскурсии только положительные, эмоции переполняют, 5 часов пролетели незаметно, наш гид Владимир очень позитивный
Впечатления от экскурсии только положительные, эмоции переполняют, 5 часов пролетели незаметно, наш гид Владимир очень позитивный
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Ульяна
очень увлекательное путешествие 🗺️,все прекрасно 👍 по дороге рассказали много новой информации и фактов из истории,посетили много прекрасных мест,было даже удивительно что проезжали мимо маяка,ПВО старого и все подробно рассказали 🤗большое спасибо Александр за поездку 👍будем вас рекомендовать!!!!
очень увлекательное путешествие 🗺️,все прекрасно 👍 по дороге рассказали много новой информации и фактов из истории,посетили
очень увлекательное путешествие 🗺️,все прекрасно 👍 по дороге рассказали много новой информации и фактов из истории,посетили
очень увлекательное путешествие 🗺️,все прекрасно 👍 по дороге рассказали много новой информации и фактов из истории,посетили
очень увлекательное путешествие 🗺️,все прекрасно 👍 по дороге рассказали много новой информации и фактов из истории,посетили
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Наталья
Посетили все места описание, которое было в экскурсии! Водитель гид кратко рассказал о местах посещения, о истории возникновения поселения. Интересно, красиво, познавательно! Завораживающие виды с высоты полета, красивые фото, незабываемые впечатления!
Посетили все места описание, которое было в экскурсии! Водитель гид кратко рассказал о местах посещения, о
Посетили все места описание, которое было в экскурсии! Водитель гид кратко рассказал о местах посещения, о
Посетили все места описание, которое было в экскурсии! Водитель гид кратко рассказал о местах посещения, о
Посетили все места описание, которое было в экскурсии! Водитель гид кратко рассказал о местах посещения, о
Посетили все места описание, которое было в экскурсии! Водитель гид кратко рассказал о местах посещения, о
Посетили все места описание, которое было в экскурсии! Водитель гид кратко рассказал о местах посещения, о
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А
Просто супер, Александр рассказала об Анапе, мне кажется, абсолютно всё! Маршрут был быстрым, приятным и мы успели посетить вообще все знаковые места города. Большое спасибо за интересный отдых 💗💗💗
Просто супер, Александр рассказала об Анапе, мне кажется, абсолютно всё! Маршрут был быстрым, приятным и мы
Просто супер, Александр рассказала об Анапе, мне кажется, абсолютно всё! Маршрут был быстрым, приятным и мы
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Е
Все отлично
Все отлично
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