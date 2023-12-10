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двумя интереснейшими гидами - Татьяной и Дмитрием. Эти ребята заслуживают огромное количество похвал и восхищения. Это и интересный, подробный рассказ во время всего путешествия! Это вкуснейшие обед от профессионального повара Дмитрия! Много остановок со вкусом свежезаваренного чая и интереснейших рассказов об Анапе, ее истории, природе начала кавказских гор и многое другое. Татьяна и Дмитрий опытные гиды-проводники, искусные рассказчики! Очень легко было общаться с моими экскурсоводами. Они окружают участников не только информацией, но и заботой на каждом шагу! Друзья, этот маршрут необходимо посетить, если вы отдыхаете в районе Анапы! Вы пройдете по началу Кавказских гор от анапского маяка до Варваровской щели. Там на галечном пляже немного отдохнёт и искупаетесь в хрустально чистом море! По пути (примерно 15 км) вы увидите множество интересного! Побываете на смотровой площадке "Клык Дьявола", откуда сможете увидеть панораму Анапы с высоты птичьего полета. Сможете оценить свои физические силы, спускаясь и поднимаясь по лестнице в 300 ступеней. Увидите Ласточкины гнезда и панораму чёрного моря со смотровой площадки. Пляж "Варваровская щель". На пути следования будет несколько привалов на обед и чаепитие. Незабываемое путешествие! Всем советую! Спасибо Татьяне и Дмитрию за необыкновенные впечатления!