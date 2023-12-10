1 чел.
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Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Горные красоты Анапы
Начало: Анапа, ул. Ленина-2
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Гора Шизе: Тур медитация
Начало: Анапское ш., 14, Анапа
Расписание: По четвергам в 8:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Начало: Хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618
Расписание: По средам в 8:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
1 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 декабря 2023Добрый день, были на этой экскурсии в августе 2023. Очень понравилось, т. к мы ходим много пешком, а здесь ещё
- ЕЕлена17 октября 202312 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы. До сих пор под впечатлением от этого удивительного путешествия с
- ААнастасия23 сентября 2023Невероятно красивые виды, интересная экскурсия про историю города, безумно вкусный обед, приготовленный на газовой горелке. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, Евгений и Татьяна любят свое дело и тщательно продумывают каждый свой маршрут)
- ММарина16 сентября 2023Всё было очень супер! Ребята кайф🤗Рекомендую всем!! Энергетика ребят и виды вокруг - завораживает!
- ДДмитрий13 августа 2023Замечательный поход в гору, с обедом, приятными людьми, по совместительству отличными гидами. Дорога до горы не была долгой, спасибо краткой
- ЯЯна11 июля 2023Влюбленные в природу и своё дело, Евгений и Татьяна провели по живописному маршруту через Лысую гору, приготовили вкусный обед в лесу и ужин у моря, подарив мне незабываемые впечатления и фотографии этого дня:) Спасибо
- ММарина17 июня 2021Очень интересная экскурсия. Гид Юрий познакомил с невероятно красивым местом в Анапе, рассказал об истории возникновения, провел по тропкам можжевелового леса. Виды открываются очень красивые с гор на море.
- ССмирнова13 июня 2021Нам очень понравился экскурсовод Юрий. Показал самые красивые места. Мы никуда не торопились. Все было слаженно и четко.
- IIruna30 апреля 2021Экскурсия очень понравилась. Гид Юрий рассказал много интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Треккинг и походы»
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