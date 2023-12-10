Треккинг в Анапе

Найдено 5 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Анапе, цены от 1 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Горные красоты Анапы
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Горные красоты Анапы
Начало: Анапа, ул. Ленина-2
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Гора Шизе: Тур медитация
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Гора Шизе: Тур медитация
Начало: Анапское ш., 14, Анапа
Расписание: По четвергам в 8:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
6 000 за человека
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Начало: Хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618
Расписание: По средам в 8:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
1 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    Добрый день, были на этой экскурсии в августе 2023. Очень понравилось, т. к мы ходим много пешком, а здесь ещё
    читать дальше

    и любовались красивейшей природой: море, леса, горы. Также интересно было послушать историю Анапы, много общих интересных фактов узнали от гидов Татьяны и Евгения, только с собой надо брать больше воды (2л на человека это очень мало в условиях жары) Так что несмотря на жару, остались довольны прогулкой!) Я бы прошла её ещё раз)))

  • Е
    Елена
    17 октября 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы. До сих пор под впечатлением от этого удивительного путешествия с
    читать дальше

    двумя интереснейшими гидами - Татьяной и Дмитрием. Эти ребята заслуживают огромное количество похвал и восхищения. Это и интересный, подробный рассказ во время всего путешествия! Это вкуснейшие обед от профессионального повара Дмитрия! Много остановок со вкусом свежезаваренного чая и интереснейших рассказов об Анапе, ее истории, природе начала кавказских гор и многое другое. Татьяна и Дмитрий опытные гиды-проводники, искусные рассказчики! Очень легко было общаться с моими экскурсоводами. Они окружают участников не только информацией, но и заботой на каждом шагу! Друзья, этот маршрут необходимо посетить, если вы отдыхаете в районе Анапы! Вы пройдете по началу Кавказских гор от анапского маяка до Варваровской щели. Там на галечном пляже немного отдохнёт и искупаетесь в хрустально чистом море! По пути (примерно 15 км) вы увидите множество интересного! Побываете на смотровой площадке "Клык Дьявола", откуда сможете увидеть панораму Анапы с высоты птичьего полета. Сможете оценить свои физические силы, спускаясь и поднимаясь по лестнице в 300 ступеней. Увидите Ласточкины гнезда и панораму чёрного моря со смотровой площадки. Пляж "Варваровская щель". На пути следования будет несколько привалов на обед и чаепитие. Незабываемое путешествие! Всем советую! Спасибо Татьяне и Дмитрию за необыкновенные впечатления!

    12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы
  • А
    Анастасия
    23 сентября 2023
    Дух Свободы - пешком по горам Анапы
    Невероятно красивые виды, интересная экскурсия про историю города, безумно вкусный обед, приготовленный на газовой горелке. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, Евгений и Татьяна любят свое дело и тщательно продумывают каждый свой маршрут)
  • М
    Марина
    16 сентября 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    Всё было очень супер! Ребята кайф🤗Рекомендую всем!! Энергетика ребят и виды вокруг - завораживает!
    Всё было очень супер!Всё было очень супер!
  • Д
    Дмитрий
    13 августа 2023
    Гора Шизе: Тур медитация
    Замечательный поход в гору, с обедом, приятными людьми, по совместительству отличными гидами. Дорога до горы не была долгой, спасибо краткой
    читать дальше

    исторической сводке по прошлому Анапы и интересным легендам, связанным с близлежащими территориями. Само восхождение было в хорошем темпе, гиды подстраиваются индивидуально под каждого туриста Обед выше всяких похвал Интересный и полезный тренинг, заставляющий подумать, и прочувствовать Ну и конечно же потрясающие виды и незабываемые впечатления Спасибо!

  • Я
    Яна
    11 июля 2023
    Дух Свободы - пешком по горам Анапы
    Влюбленные в природу и своё дело, Евгений и Татьяна провели по живописному маршруту через Лысую гору, приготовили вкусный обед в лесу и ужин у моря, подарив мне незабываемые впечатления и фотографии этого дня:) Спасибо
  • М
    Марина
    17 июня 2021
    Горные красоты Анапы
    Очень интересная экскурсия. Гид Юрий познакомил с невероятно красивым местом в Анапе, рассказал об истории возникновения, провел по тропкам можжевелового леса. Виды открываются очень красивые с гор на море.
  • С
    Смирнова
    13 июня 2021
    Горные красоты Анапы
    Нам очень понравился экскурсовод Юрий. Показал самые красивые места. Мы никуда не торопились. Все было слаженно и четко.
  • I
    Iruna
    30 апреля 2021
    Горные красоты Анапы
    Экскурсия очень понравилась. Гид Юрий рассказал много интересного

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
  2. Горные красоты Анапы
  3. Дух Свободы - пешком по горам Анапы
  4. Гора Шизе: Тур медитация
  5. Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 450 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Анапе на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 17 ⭐ отзывов, цены от 1450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам