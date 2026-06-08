Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За пределами Анапы есть столько интересных мест! Предлагаем вам отправиться в увлекательное приключение на минивэнах, во время которого вы в полной мере оцените природные красоты Краснодарского края и захватывающие дух панорамы Кавказских гор, а также искупаетесь в волшебном озере и море. 4.8 14 отзывов

Иван Ваш гид в Анапе Задать вопрос Групповая экскурсия 14 000 ₽ за человека 4.8 14 отзывов 4 часа 1-16 человек Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Подарите себе незабываемый день в Анапе с нашей экскурсией! Мы заберем вас прямо от вашего дома и привезем обратно, чтобы вы могли полностью насладиться путешествием. Наш маршрут начнется с живописных уголков Анапы, где вас ждет дегустация изысканных вин. Далее мы спустимся в величественное Варваровское ущелье и освежимся купанием в чистых морских водах. Проезжая рядом с радионавигационной станцией на высоте 319 метров над уровнем моря, мы направимся к великолепной смотровой площадке, откуда открываются захватывающие виды. В завершение нашего путешествия мы посетим уникальное Кипарисовое озеро, окруженное роскошной природой.

Ежедневно в 9:00 и 15:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Трансфер Что не входит в цену Въезд на территорию Кипарисового озера: 600 руб. (по желанию) Где начинаем и завершаем? Начало: По согласованию Завершение: Анапа Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9:00 и 15:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.