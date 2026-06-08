За пределами Анапы есть столько интересных мест! Предлагаем вам отправиться в увлекательное приключение на минивэнах, во время которого вы в полной мере оцените природные красоты Краснодарского края и захватывающие дух панорамы Кавказских гор, а также искупаетесь в волшебном озере и море.
Описание экскурсииПодарите себе незабываемый день в Анапе с нашей экскурсией! Мы заберем вас прямо от вашего дома и привезем обратно, чтобы вы могли полностью насладиться путешествием. Наш маршрут начнется с живописных уголков Анапы, где вас ждет дегустация изысканных вин. Далее мы спустимся в величественное Варваровское ущелье и освежимся купанием в чистых морских водах. Проезжая рядом с радионавигационной станцией на высоте 319 метров над уровнем моря, мы направимся к великолепной смотровой площадке, откуда открываются захватывающие виды. В завершение нашего путешествия мы посетим уникальное Кипарисовое озеро, окруженное роскошной природой.
Ежедневно в 9:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Въезд на территорию Кипарисового озера: 600 руб. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию
Завершение: Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Не ожидал, что за один день столько всего можно увидеть. Варваровское ущелье, смотровая, озеро — всё очень органично встроено в маршрут. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отдельное спасибо, что подстраивались под нас — мы с ребёнком-подростком, гид предложил остановки по нашему темпу. День удался на славу.
Вам был полезен этот отзыв?
А
В Анапу обычно приезжают за морем, но вокруг столько всего! Ущелье и озеро — обязательные к посещению. Эта экскурсия закрывает все главные точки.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравился формат индивидуальной группы — никто не спешит, можно уделить время тому, что интересно именно тебе. Вкусные вина на дегустации — приятный бонус.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Успели и ущелье, и море, и Кипарисовое озеро. Плотный маршрут, но без усталости — водитель вёл комфортно, без гонки.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Машина комфортная, гид знает своё дело — рассказывал интересно, без лишней воды. Кипарисовое озеро оставило самые яркие впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии на «Джиппинг по достопримечательностям Анапы в индивидуальной группе»
Мини-группа
до 8 чел.
Любимая Анапа
Познакомьтесь с историей Анапы, прогуливаясь по её знаковым местам. Откройте для себя античные полисы и современные символы города
Начало: На улице Астраханской
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
Путешествие в Утриш из Анапы: реликтовые рощи, горные панорамы, мифы о Прометее и прогулка по живописным тропам. Подходит для активных путешественников
Начало: Анапа, памятник Ленину
13 авг в 08:00
16 авг в 13:00
от 8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты старинной Анапы
Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! Прогулка от маяка до Русских ворот разрушит стереотипы о советском курорте
Начало: Анапская набережная
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джиппинг по лучшим местам Анапы: Кипарисовое озеро, Ласточкины гнезда
Начало: Мы забираем с места проживания Анапа,Джемете, Витя...
Расписание: Выезд каждый день в 9.00 и 14.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1995 ₽
2100 ₽ за человека
14 000 ₽ за человека