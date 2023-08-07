Путешествие из Анапы: обзорная экскурсия по святым местам Западного Кавказа
Обо всех этапах становления христианской веры и пойдет речь в рамках данной экскурсии.
Экскурсанты увидят много интересных объектов, познакомятся с биографиями Духовных деятелей разных эпох. Соприкоснутся со Священными для христиан местами. Увидят из окон автобуса красивый лес и горные ущелья, интересные населенные пункты и долины.
Экскурсанты увидят много интересных объектов, познакомятся с биографиями Духовных деятелей разных эпох. Соприкоснутся со Священными для христиан местами. Увидят из окон автобуса красивый лес и горные ущелья, интересные населенные пункты и долины.
Ближайшие даты:
15
дек
дек
22
дек
дек
29
дек
дек
5
янв
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янв
янв
19
янв
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26
янв
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (до 5 лет) без места
|0 ₽
|Взрослый (12+)
|1 000 ₽
|Детский (до 12) с местом
|900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Г. Анапа
- Ст. Анапская
- Панорама Анапской долины
- Источник «У орла»
- Ст. Натухаевская
- Семигорье
- Баканский перевал
- Ст. Верхнебаканская
- Памятник Таманской армии
- П. Горный
- Баканское ущелье и лес
- Ст. Нижнебаканская
- Неберджаевская долина
- Р. Богого
- Пустынь Феодосия Иерусалимского
Описание
Об экскурсии: На территорию Западного Кавказа Христианство проникает спустя несколько лет после своего появления в 1 веке. Носителями новой веры для коренных народов становятся Апостолы Христа. В общей сложности пять Апостолов побывали в этих землях проповедуя Благую весть. Зерна посеянные ими проросли, и хотя процесс становления Христианства на Кавказе был долгим все же эта вера укоренилась здесь. Обо всех этапах становления христианской веры и пойдет речь в рамках данной экскурсии. Экскурсанты увидят много интересных объектов, познакомятся с биографиями Духовных деятелей разных эпох. Соприкоснутся со Священными для христиан местами. Увидят из окон автобуса красивый лес и горные ущелья, интересные населенные пункты и долины. Маршрут: Анапа — Верхнебаканская — Неберджаевская Программа:
- Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы • Выход из автобуса. Экскурсионная программа в Неберджаевском ущелье с посещением Святых Источников Иоанна Крестителя, Николы Угодника, Часовен, купели.
- Продолжение экскурсии «По Святым местам Западного Кавказа» — переезд в п. Горный знакомство с биографией (житием) Святого старца Феодосия Иерусалимского (Кавказского).
- Выход из автобуса — посещение — Пустыни Святого старца Феодосия Иерусалимского (Кавказского), Колодец, Камень «желаний», Храм.
- Посещение пасеки • Отправление в Анапу и дорога обратно Организационные моменты: Продолжительность около 6 часов от момента отправления до момента прибытия. Протяженность 60 км. Важно! На дальние даты расписание может меняться, туристы будут предупреждены организаторами. Что с собой взять?
- Деньги на посещение пасеки и на сувениры.
- Одевайте удобную одежду и обувь.
- Для желающих: бутылки для воды, принадлежности для погружения в купель.
по пятницам в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Посещение пасеки за дополнительную плату
- Дегустация меда — 250 руб.
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: по пятницам в 9:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 авг 2023
По состоянию здоровья поехать не смогла, денежный залог не вернули
C
Cheanna8
7 авг 2022
Р
Рожков
2 июля 2022
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