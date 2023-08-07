Святые источники, пустынь Феодосия Иерусалимского и пасека

Групповая экскурсия в Анапе

Путешествие из Анапы: обзорная экскурсия по святым местам Западного Кавказа

3.7
3 отзыва
Обо всех этапах становления христианской веры и пойдет речь в рамках данной экскурсии.

Экскурсанты увидят много интересных объектов, познакомятся с биографиями Духовных деятелей разных эпох. Соприкоснутся со Священными для христиан местами. Увидят из окон автобуса красивый лес и горные ущелья, интересные населенные пункты и долины.
Святые источники, пустынь Феодосия Иерусалимского и пасека
Святые источники, пустынь Феодосия Иерусалимского и пасека
Святые источники, пустынь Феодосия Иерусалимского и пасека
Святые источники, пустынь Феодосия Иерусалимского и пасека
Святые источники, пустынь Феодосия Иерусалимского и пасека
Святые источники, пустынь Феодосия Иерусалимского и пасека
Ближайшие даты:
15
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (до 5 лет) без места0 ₽
Взрослый (12+)1 000 ₽
Детский (до 12) с местом900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Г. Анапа
  • Ст. Анапская
  • Панорама Анапской долины
  • Источник «У орла»
  • Ст. Натухаевская
  • Семигорье
  • Баканский перевал
  • Ст. Верхнебаканская
  • Памятник Таманской армии
  • П. Горный
  • Баканское ущелье и лес
  • Ст. Нижнебаканская
  • Неберджаевская долина
  • Р. Богого
  • Пустынь Феодосия Иерусалимского

Описание

Об экскурсии: На территорию Западного Кавказа Христианство проникает спустя несколько лет после своего появления в 1 веке. Носителями новой веры для коренных народов становятся Апостолы Христа. В общей сложности пять Апостолов побывали в этих землях проповедуя Благую весть. Зерна посеянные ими проросли, и хотя процесс становления Христианства на Кавказе был долгим все же эта вера укоренилась здесь. Обо всех этапах становления христианской веры и пойдет речь в рамках данной экскурсии. Экскурсанты увидят много интересных объектов, познакомятся с биографиями Духовных деятелей разных эпох. Соприкоснутся со Священными для христиан местами. Увидят из окон автобуса красивый лес и горные ущелья, интересные населенные пункты и долины. Маршрут: Анапа — Верхнебаканская — Неберджаевская Программа:
  • Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы • Выход из автобуса. Экскурсионная программа в Неберджаевском ущелье с посещением Святых Источников Иоанна Крестителя, Николы Угодника, Часовен, купели.
  • Продолжение экскурсии «По Святым местам Западного Кавказа» — переезд в п. Горный знакомство с биографией (житием) Святого старца Феодосия Иерусалимского (Кавказского).
  • Выход из автобуса — посещение — Пустыни Святого старца Феодосия Иерусалимского (Кавказского), Колодец, Камень «желаний», Храм.
  • Посещение пасеки • Отправление в Анапу и дорога обратно Организационные моменты: Продолжительность около 6 часов от момента отправления до момента прибытия. Протяженность 60 км. Важно! На дальние даты расписание может меняться, туристы будут предупреждены организаторами. Что с собой взять?
  • Деньги на посещение пасеки и на сувениры.
  • Одевайте удобную одежду и обувь.
  • Для желающих: бутылки для воды, принадлежности для погружения в купель.

по пятницам в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Посещение пасеки за дополнительную плату
  • Дегустация меда — 250 руб.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Т
7 авг 2023
По состоянию здоровья поехать не смогла, денежный залог не вернули
C
7 авг 2022
Р
2 июля 2022

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