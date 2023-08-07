Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы • Выход из автобуса. Экскурсионная программа в Неберджаевском ущелье с посещением Святых Источников Иоанна Крестителя, Николы Угодника, Часовен, купели.

Продолжение экскурсии «По Святым местам Западного Кавказа» — переезд в п. Горный знакомство с биографией (житием) Святого старца Феодосия Иерусалимского (Кавказского).

Выход из автобуса — посещение — Пустыни Святого старца Феодосия Иерусалимского (Кавказского), Колодец, Камень «желаний», Храм.

Посещение пасеки • Отправление в Анапу и дорога обратно Организационные моменты: Продолжительность около 6 часов от момента отправления до момента прибытия. Протяженность 60 км. Важно! На дальние даты расписание может меняться, туристы будут предупреждены организаторами. Что с собой взять?

Деньги на посещение пасеки и на сувениры.

Одевайте удобную одежду и обувь.

Для желающих: бутылки для воды, принадлежности для погружения в купель.

Об экскурсии: На территорию Западного Кавказа Христианство проникает спустя несколько лет после своего появления в 1 веке. Носителями новой веры для коренных народов становятся Апостолы Христа. В общей сложности пять Апостолов побывали в этих землях проповедуя Благую весть. Зерна посеянные ими проросли, и хотя процесс становления Христианства на Кавказе был долгим все же эта вера укоренилась здесь. Обо всех этапах становления христианской веры и пойдет речь в рамках данной экскурсии. Экскурсанты увидят много интересных объектов, познакомятся с биографиями Духовных деятелей разных эпох. Соприкоснутся со Священными для христиан местами. Увидят из окон автобуса красивый лес и горные ущелья, интересные населенные пункты и долины. Маршрут: Анапа — Верхнебаканская — Неберджаевская Программа: