Лучший тур в Анапе, Кипарисовое озеро, Большой Утриш

5
1 оценка
Лучший тур в Анапе, Кипарисовое озеро, Большой Утриш
Лучший тур в Анапе, Кипарисовое озеро, Большой Утриш
Лучший тур в Анапе, Кипарисовое озеро, Большой Утриш
Лучший тур в Анапе, Кипарисовое озеро, Большой Утриш
Лучший тур в Анапе, Кипарисовое озеро, Большой Утриш
Лучший тур в Анапе, Кипарисовое озеро, Большой Утриш
Мы побываем во всех самых красивых местах Анапы, посетим остановки «Ласточкины гнёзда».
Живописнейшее место с прекрасным видом на море, город, причудливыми скалами.
  • Начало Кавказских гор и стелла «Парящий орёл»
  • Церковь св. Варвары со святым источником.
  • «Кипарисовое» озеро. Уникальное природное место. Очень красивое в любое время года. Горы, можжевельник, удивительные кипарисы
  • Большой Утриш с остановками на смотровых площадках «Беседка влюблённых» и «У Оксаниного Утёса»

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Детское кресло
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, забираем от отеля
Завершение: Анапа
Когда и сколько длится
Когда: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.

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