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Во время экскурсии вы сможете на себе прочувствовать всю пользу от купания в бассейнах с термальной водой. Таковые имеются в Кучугурах, куда мы с вами и отправимся.



Доказано, что минеральная вода хорошо влияет на общее состояние организма, так поедем оздоравливаться на Азов!