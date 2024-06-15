Во время экскурсии вы сможете на себе прочувствовать всю пользу от купания в бассейнах с термальной водой. Таковые имеются в Кучугурах, куда мы с вами и отправимся.
Доказано, что минеральная вода хорошо влияет на общее состояние организма, так поедем оздоравливаться на Азов!
Доказано, что минеральная вода хорошо влияет на общее состояние организма, так поедем оздоравливаться на Азов!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Азовские море
- Посёлок Кучугуры
- Термальные Источники
Описание экскурсии
Что вас ждетАзовское море прекрасно в любой сезон — морской влажный воздух, песочные пляжи, полные ракушек, грязевые вулканы, а также термальные источники с минеральной водой. Посещение ванн принесет вам не только яркие ощущения, но и доказанную для организма пользу. Минеральная вода благотворно влияет на состояние кожи и работу нервной системы.
По субботам в 09.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Азовские море
- Посёлок Кучугуры
- Термальные Источники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из отелей Анапы, Витязево, Джемете
Завершение: Привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 09.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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