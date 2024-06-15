Термальные источники: Кучугуры и Азов

Термальные источники
Во время экскурсии вы сможете на себе прочувствовать всю пользу от купания в бассейнах с термальной водой. Таковые имеются в Кучугурах, куда мы с вами и отправимся.

Доказано, что минеральная вода хорошо влияет на общее состояние организма, так поедем оздоравливаться на Азов!
5
1 отзыв
Термальные источники: Кучугуры и Азов
Термальные источники: Кучугуры и Азов
Термальные источники: Кучугуры и Азов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Азовские море
  • Посёлок Кучугуры
  • Термальные Источники

Описание экскурсии

Что вас ждет

Азовское море прекрасно в любой сезон — морской влажный воздух, песочные пляжи, полные ракушек, грязевые вулканы, а также термальные источники с минеральной водой. Посещение ванн принесет вам не только яркие ощущения, но и доказанную для организма пользу. Минеральная вода благотворно влияет на состояние кожи и работу нервной системы.

По субботам в 09.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Азовские море
  • Посёлок Кучугуры
  • Термальные Источники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из отелей Анапы, Витязево, Джемете
Завершение: Привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 09.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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