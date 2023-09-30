Экскурсии на Азовское море из Анапы

Найдено 8 экскурсий в категории «Азовское море» в Анапе, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Долина лотосов - поездка из Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
9 500 за всё до 5 чел.
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 5 чел.
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Долина лотосов и Азовское море
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
22 отзыва
Долина лотосов и Азовское море
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
7 июля в 08:15
10 июля в 08:15
1 400 за человека
Термальные источники: Кучугуры и Азов
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Термальные источники: Кучугуры и Азов
Начало: Забираем из отелей Анапы, Витязево, Джемете
Расписание: По субботам в 09.00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
1 600 за человека
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Индивидуальная
6 часов
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 7 чел.
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Начало: Новороссийская 310
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 сентября 2023
    Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
    Самое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В
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    пути экскурсовод рассказывала про станицы, лиманы, реку Кубань и немного истории. Интересно и достаточно, не перегруженно. Автобус комфортный, новый и современный, кондиционер и хорошие кресла. Первая локация была к лотосам- шикарные фото прилагаются. Потом осетры, подворье, азовское море, грязевой лиман и дегустация. Рекомендую❤

  • Т
    Тропина
    18 сентября 2023
    Лечебные грязи вулкана Гефест
    Были на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.
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    После купания в вулкане можно окунутся в бассейн с минеральной водой. Потом в душ,вода горячая. Азовское море немного штормило но было теплое.

  • О
    Ольга
    14 сентября 2023
    Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
    Прекрасное место, где можно посмотреть, как растут рыбы, сделать с ними фото. А поездка на катере к месту, где растут лотосы - это просто замечательно! Море впечатлений и отличная память о красивых водных растениях. Впечатлило!
  • А
    Анастасия
    4 сентября 2023
    Долина лотосов и Азовское море
    Лотосов мало, но они есть. Скоростная поездка на катере до лотосов - это круто!) экскурсовод Оксана очень интересно все рассказывала. Мы под хорошим впечатлением. Спасибо)
  • Р
    Руслан
    14 августа 2023
    Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
    Прокатились на быстроходном катере, посетили долину лотосов,искупались в грязевом вулкане и азовском море. 13.08.23 была эта экскурсия нашим гидом был Александр. Человек знает свое дело и свой край. Внимательный отзывчивый, всем рекомендую поездки с Александром,не пожалеете.
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Долина лотосов - поездка из Анапы
    Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам.
    Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторамЕздили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторамЕздили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам
  • С
    Сергей
    28 августа 2022
    Долина лотосов - поездка из Анапы
    Любая экскурсия зависит от организатора. Нам с этим очень повезло! Сергей интересный рассказчик и собеседник,отвечал на все наши вопросы. Объяснил,как
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    лучше провести свободное время. Довёз нас с места до места. Очень позитивный и весёлый. Приехали в хорошем настроении, очень довольны. Огромное спасибо!

    Любая экскурсия зависит от организатора. Нам с этим очень повезло! Сергей интересный рассказчик и собеседник,отвечал на
  • О
    Оюна
    13 июля 2021
    Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
    В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому,
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    что вы слишком хорошо описываете программу тура и ожидаешь немного большего, чем есть на самом деле. Грязевые бассейны без кабинок и раздевалок. Грязь не отстирывается с вещей. Раздевалки и душевые у моря ужасные - некуда сложить вещи. Море вот очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Азовское море»

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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Азовское море" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 400 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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