1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Долина лотосов и Азовское море
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
7 июля в 08:15
10 июля в 08:15
1 400₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Термальные источники: Кучугуры и Азов
Начало: Забираем из отелей Анапы, Витязево, Джемете
Расписание: По субботам в 09.00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Начало: Новороссийская 310
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 сентября 2023Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском мореСамое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В
- ТТропина18 сентября 2023Лечебные грязи вулкана ГефестБыли на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.
- ООльга14 сентября 2023Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском мореПрекрасное место, где можно посмотреть, как растут рыбы, сделать с ними фото. А поездка на катере к месту, где растут лотосы - это просто замечательно! Море впечатлений и отличная память о красивых водных растениях. Впечатлило!
- ААнастасия4 сентября 2023Лотосов мало, но они есть. Скоростная поездка на катере до лотосов - это круто!) экскурсовод Оксана очень интересно все рассказывала. Мы под хорошим впечатлением. Спасибо)
- РРуслан14 августа 2023Прокатились на быстроходном катере, посетили долину лотосов,искупались в грязевом вулкане и азовском море. 13.08.23 была эта экскурсия нашим гидом был Александр. Человек знает свое дело и свой край. Внимательный отзывчивый, всем рекомендую поездки с Александром,не пожалеете.
- ТТатьяна11 августа 2023Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам.
- ССергей28 августа 2022Любая экскурсия зависит от организатора. Нам с этим очень повезло! Сергей интересный рассказчик и собеседник,отвечал на все наши вопросы. Объяснил,как
- ООюна13 июля 2021В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому,
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Азовское море»
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