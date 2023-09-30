Т Татьяна Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море читать дальше пути экскурсовод рассказывала про станицы, лиманы, реку Кубань и немного истории. Интересно и достаточно, не перегруженно. Автобус комфортный, новый и современный, кондиционер и хорошие кресла. Первая локация была к лотосам- шикарные фото прилагаются. Потом осетры, подворье, азовское море, грязевой лиман и дегустация. Рекомендую❤ Самое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В

Т Тропина Лечебные грязи вулкана Гефест читать дальше После купания в вулкане можно окунутся в бассейн с минеральной водой. Потом в душ,вода горячая. Азовское море немного штормило но было теплое. Были на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.

О Ольга Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море Прекрасное место, где можно посмотреть, как растут рыбы, сделать с ними фото. А поездка на катере к месту, где растут лотосы - это просто замечательно! Море впечатлений и отличная память о красивых водных растениях. Впечатлило!

А Анастасия Долина лотосов и Азовское море Лотосов мало, но они есть. Скоростная поездка на катере до лотосов - это круто!) экскурсовод Оксана очень интересно все рассказывала. Мы под хорошим впечатлением. Спасибо)

Р Руслан Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море Прокатились на быстроходном катере, посетили долину лотосов,искупались в грязевом вулкане и азовском море. 13.08.23 была эта экскурсия нашим гидом был Александр. Человек знает свое дело и свой край. Внимательный отзывчивый, всем рекомендую поездки с Александром,не пожалеете.

Т Татьяна Долина лотосов - поездка из Анапы Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам.

С Сергей Долина лотосов - поездка из Анапы читать дальше лучше провести свободное время. Довёз нас с места до места. Очень позитивный и весёлый. Приехали в хорошем настроении, очень довольны. Огромное спасибо! Любая экскурсия зависит от организатора. Нам с этим очень повезло! Сергей интересный рассказчик и собеседник,отвечал на все наши вопросы. Объяснил,как