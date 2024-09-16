Тамань: античная история и современное виноделие (в группе)

Отправьтесь в захватывающее путешествие по Таманскому полуострову! Полюбуйтесь вулканическими сопками, узнайте историю Фанагории и насладитесь дегустацией вин
Приглашаем в увлекательное путешествие по степным просторам Таманского полуострова! Полюбуйтесь вулканическими сопками и курганами, посетите древнегреческий полис Фанагория и погрузитесь в его 2500-летнюю историю. В завершение тура продегустируйте необычные вина в поместье Голубицкое.

В программе: музей-заповедник Фанагория с артефактами Античности и Средневековья, электромобильная экскурсия, выставка палеонтологических находок.

Также посетите современное винодельческое хозяйство Голубицкое с подземными хранилищами, арт-резиденцией и дегустацией ароматных вин
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Вулканические сопки и курганы
  • 🏛 Древнегреческий полис Фанагория
  • 🚗 Электромобильная экскурсия
  • 🦴 Палеонтологические находки
  • 🍷 Дегустация вин в поместье Голубицкое
    • Тамань: античная история и современное виноделие (в группе)
    Тамань: античная история и современное виноделие (в группе)
    Тамань: античная история и современное виноделие (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Музей-заповедник Фанагория
  • Поместье Голубицкое

    • Описание экскурсии

    Прошлое и настоящее Краснодарского края

    Мы совершим путешествие от древних времен до наших дней. В программе экскурсии:

    • Музей-заповедник Фанагория — вы увидите артефакты Античности и Средневековья, прокатитесь на электромобиле и узнаете о работе археологических экспедиций. А также посетите выставку с интересными местными находками: палеонтологическими, подземными и подводными.
    • Поместье Голубицкое — современное винодельческое хозяйство. Вы осмотрите подземные хранилища и продегустируете ароматные вина. Заглянете в арт-резиденцию и погуляете в уютном дворике с прудом и беседками. Кроме того, полюбуетесь с высоты видами Голубицкой стрелки, где встречаются море и лиман.

    Организационные детали

    • Дополнительные расходы: обед в ресторане, билеты в музей-заповедник Фанагория — 600 руб. /чел., дегустация в поместье Голубицкое — 1500 руб. /чел.
    • Возрастное ограничение для детей — от 7 лет

    в субботу в 09:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет3 200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Анапа, ул. Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: в субботу в 09:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Анна
    16 сен 2024
    Если бы можно было поставить 10 звезд Лидии, я бы поставила бы 10.

    Я обычно пишу отзывы по структуре: сначала плюсы, потом минусы, потом субъективное. Но тут я прям задумалась по
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    минусам. Но в итоге нашла один.

    Начну с того, что экскурсию я выбрала исключительно из-за винодельни "Поместье Голубицкое", сильно люблю винодельни посещать и в копилке уже их прилично)
    Лидия забрала нас точно в назначенное время у отеля, на комфортнейшем минивэне, где мы как короли сидели и кайфовали.
    Лидия - потрясающий рассказчик и влюбленный в историю и археологию человек, который еще и виноделии понимает.
    В степной части Тамани нет такой концентрации видов и ландшафтов, как например на Кавказе, но я все равно залипала в окна под рассказы Лидии.
    Из-за осеннего расписания в Голубицком была дегустационная экскурсия только на 11 утра, Лидия нас предупредила об этом и мы были готовы, все прошло очень хорошо. Начинать свой день с классного вина, оказывается, очень приятно.
    Кроме самой дегустации в поместье без преувеличения шикарные виды, на море, виноградники, красивые архитектурные формы. Очень эстетично. И дегустационный сет порадовал не только винами, но и сырной тарелкой.

    После винодельни я вообще не представляла, что нас ждет) ну думаю, музей и музей, но Лидия меня сильно удивила. Она привезла нас в музей Фанагория, в поселке Сенной, который одновременно и научно-исследовательский центр.
    Визуально, ну как будто ничего сверхъестественного, те же виды прекрасные, что и везде, ветрено, красиво. Экскурсию нам проводила сотрудница научно-исследовательского центра, которая меня покорила и увлекла, я как приклеенная смотрела на все эти черепки и артефакты, откопанные на огромной площади раскопа. Реально увлеклась и всерьез задумалась об археологии). Бродили мы по схронам и самому музею часа два. Мне понравилось сильно. Но это очень и очень специфично.

    На обратном пути Лидия завезла нас в Villa Aristov, где я полностью поменяла свое отношение к этой винодельне. Мы вкусно поели, выпили еще игристого (очень демократичный ценник, можно за 1000 рублей и вкусно пообедать, и продегустировать несколько сортов вина), купили игристого.
    Понравилось просто все.
    Итого.
    Плюсы:
    +шикарные виды и точки маршрута
    +отличный гид, с глубокой любовью к истории и виноделию
    +вкусные, качественные и интересные вина
    +комфортный транспорт

    Минус:
    - мне было мало времени в археологическом музее Фанагории, я бы еще и по раскопкам послонялась)

    Субъективное:
    - археологическая часть мне очень зашла. Я буквально с открытым ртом ходила и готова была слушать про каждую штучку-черепушку. Но моим спутникам было как будто немного скучновато.
    - нужно очень аккуратно пить вино, потому что все очень вкусно, и можно легко превысить норму.

    Если бы можно было поставить 10 звезд Лидии, я бы поставила бы 10.Если бы можно было поставить 10 звезд Лидии, я бы поставила бы 10.Если бы можно было поставить 10 звезд Лидии, я бы поставила бы 10.Если бы можно было поставить 10 звезд Лидии, я бы поставила бы 10.Если бы можно было поставить 10 звезд Лидии, я бы поставила бы 10.Если бы можно было поставить 10 звезд Лидии, я бы поставила бы 10.
    м
    8 сен 2024
    Получилась хорошая поездка: помимо заявленных мест заехали в виллу Аристов. В Голубицком был интересный рассказ и прекрасно накрытый стол для дегустации: эстетика для глаз. Кссаемо вин в Голубицком: из 7 образцов, лично меня заинтересовала только два, не скажу, что что-то выдающиеся, но было приятно провести свой свободный досуг.
    Получилась хорошая поездка: помимо заявленных мест заехали в виллу Аристов. В Голубицком был интересный рассказ иПолучилась хорошая поездка: помимо заявленных мест заехали в виллу Аристов. В Голубицком был интересный рассказ иПолучилась хорошая поездка: помимо заявленных мест заехали в виллу Аристов. В Голубицком был интересный рассказ и

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