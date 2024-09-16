Приглашаем в увлекательное путешествие по степным просторам Таманского полуострова! Полюбуйтесь вулканическими сопками и курганами, посетите древнегреческий полис Фанагория и погрузитесь в его 2500-летнюю историю. В завершение тура продегустируйте необычные вина в поместье Голубицкое.
В программе: музей-заповедник Фанагория с артефактами Античности и Средневековья, электромобильная экскурсия, выставка палеонтологических находок.
Также посетите современное винодельческое хозяйство Голубицкое с подземными хранилищами, арт-резиденцией и дегустацией ароматных вин
В программе: музей-заповедник Фанагория с артефактами Античности и Средневековья, электромобильная экскурсия, выставка палеонтологических находок.
Также посетите современное винодельческое хозяйство Голубицкое с подземными хранилищами, арт-резиденцией и дегустацией ароматных вин
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее Краснодарского края
Мы совершим путешествие от древних времен до наших дней. В программе экскурсии:
- Музей-заповедник Фанагория — вы увидите артефакты Античности и Средневековья, прокатитесь на электромобиле и узнаете о работе археологических экспедиций. А также посетите выставку с интересными местными находками: палеонтологическими, подземными и подводными.
- Поместье Голубицкое — современное винодельческое хозяйство. Вы осмотрите подземные хранилища и продегустируете ароматные вина. Заглянете в арт-резиденцию и погуляете в уютном дворике с прудом и беседками. Кроме того, полюбуетесь с высоты видами Голубицкой стрелки, где встречаются море и лиман.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед в ресторане, билеты в музей-заповедник Фанагория — 600 руб. /чел., дегустация в поместье Голубицкое — 1500 руб. /чел.
- Возрастное ограничение для детей — от 7 лет
в субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 279 туристов
Здравствуйте! Мы Лидия и Галина, гиды с большим опытом работы. Любим Краснодарский край и не представляем свою жизнь без путешествий. Составляем авторские экскурсии и находим неизвестные массовым туристам точки притяжения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
16 сен 2024
Если бы можно было поставить 10 звезд Лидии, я бы поставила бы 10.
Я обычно пишу отзывы по структуре: сначала плюсы, потом минусы, потом субъективное. Но тут я прям задумалась по
Я обычно пишу отзывы по структуре: сначала плюсы, потом минусы, потом субъективное. Но тут я прям задумалась по
м
мария
8 сен 2024
Получилась хорошая поездка: помимо заявленных мест заехали в виллу Аристов. В Голубицком был интересный рассказ и прекрасно накрытый стол для дегустации: эстетика для глаз. Кссаемо вин в Голубицком: из 7 образцов, лично меня заинтересовала только два, не скажу, что что-то выдающиеся, но было приятно провести свой свободный досуг.
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