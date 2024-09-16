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минусам. Но в итоге нашла один.



Начну с того, что экскурсию я выбрала исключительно из-за винодельни "Поместье Голубицкое", сильно люблю винодельни посещать и в копилке уже их прилично)

Лидия забрала нас точно в назначенное время у отеля, на комфортнейшем минивэне, где мы как короли сидели и кайфовали.

Лидия - потрясающий рассказчик и влюбленный в историю и археологию человек, который еще и виноделии понимает.

В степной части Тамани нет такой концентрации видов и ландшафтов, как например на Кавказе, но я все равно залипала в окна под рассказы Лидии.

Из-за осеннего расписания в Голубицком была дегустационная экскурсия только на 11 утра, Лидия нас предупредила об этом и мы были готовы, все прошло очень хорошо. Начинать свой день с классного вина, оказывается, очень приятно.

Кроме самой дегустации в поместье без преувеличения шикарные виды, на море, виноградники, красивые архитектурные формы. Очень эстетично. И дегустационный сет порадовал не только винами, но и сырной тарелкой.



После винодельни я вообще не представляла, что нас ждет) ну думаю, музей и музей, но Лидия меня сильно удивила. Она привезла нас в музей Фанагория, в поселке Сенной, который одновременно и научно-исследовательский центр.

Визуально, ну как будто ничего сверхъестественного, те же виды прекрасные, что и везде, ветрено, красиво. Экскурсию нам проводила сотрудница научно-исследовательского центра, которая меня покорила и увлекла, я как приклеенная смотрела на все эти черепки и артефакты, откопанные на огромной площади раскопа. Реально увлеклась и всерьез задумалась об археологии). Бродили мы по схронам и самому музею часа два. Мне понравилось сильно. Но это очень и очень специфично.



На обратном пути Лидия завезла нас в Villa Aristov, где я полностью поменяла свое отношение к этой винодельне. Мы вкусно поели, выпили еще игристого (очень демократичный ценник, можно за 1000 рублей и вкусно пообедать, и продегустировать несколько сортов вина), купили игристого.

Понравилось просто все.

Итого.

Плюсы:

+шикарные виды и точки маршрута

+отличный гид, с глубокой любовью к истории и виноделию

+вкусные, качественные и интересные вина

+комфортный транспорт



Минус:

- мне было мало времени в археологическом музее Фанагории, я бы еще и по раскопкам послонялась)



Субъективное:

- археологическая часть мне очень зашла. Я буквально с открытым ртом ходила и готова была слушать про каждую штучку-черепушку. Но моим спутникам было как будто немного скучновато.

- нужно очень аккуратно пить вино, потому что все очень вкусно, и можно легко превысить норму.