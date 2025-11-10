Вас ждет захватывающая 4,5-часовая экскурсия по самым популярным местам Анапы, включая заповедный Утриш, Уголок влюбленных, смотровую площадку Ласточкиного гнезда и Храм Варвары Великомученицы.
Мы также посетим святой источник, Долину Сукко и Кипарисовое озеро, а в завершение попробуем настоящие кубанские вина. Откройте для себя великолепие этого удивительного региона!
Мы также посетим святой источник, Долину Сукко и Кипарисовое озеро, а в завершение попробуем настоящие кубанские вина. Откройте для себя великолепие этого удивительного региона!
Описание экскурсииУвлекательная экскурсия по Анапе Вас ждет захватывающая экскурсия по самым популярным местам Анапы, которая продлится всего 4,5 часа. Мы начнем с посещения заповедного Утриша, где вы сможете насладиться живописными пейзажами и уникальной природой. Затем мы направимся в Уголок влюбленных, романтичное место, идеально подходящее для создания незабываемых воспоминаний. После этого мы поднимемся на смотровую площадку Ласточкиного гнезда, откуда открывается потрясающий вид на побережье. Далее мы посетим Храм Варвары Великомученицы, погрузившись в атмосферу духовности и истории. Не упустите возможность посетить святой источник, известный своими целебными свойствами. В нашей программе также есть Долина Сукко, знаменитая своими живописными ландшафтами, и Кипарисовое озеро, где вы сможете насладиться красотой природы. В завершение экскурсии мы попробуем настоящие кубанские вина, чтобы ощутить вкус этого удивительного региона. Погрузитесь в атмосферу Анапы и откройте для себя ее великолепие! Важная информация: Не забывайте указывать номер телефона при бронировании
Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 14:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Топовые фото зоны
- Заповедный Утриш
- Уголок влюбленных
- Смотровую ласточкины гнезда
- Храм Варвары Великомученицы
- Святой источник
- Долину Сукко
- Кипарисовое озеро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Завершение: Отвезем обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Не забывайте указывать номер телефона при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш: природа и мифы
Путешествие в Утриш из Анапы: реликтовые рощи, горные панорамы, мифы о Прометее и прогулка по живописным тропам. Подходит для активных путешественников
Начало: Анапа, памятник Ленину
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Экскурсия по Анапе и Большому Утришу
Откройте для себя исторический центр Анапы и полуостров Большой Утриш, полюбуйтесь маяками и узнайте тайны этих мест
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеИсторическая экскурсия по Анапе
Познакомьтесь с историей Анапы, прогуливаясь по её знаковым местам. Откройте для себя античные полисы и современные символы города
Начало: На улице Астраханской
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
800 ₽ за человека