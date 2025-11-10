Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет захватывающая 4,5-часовая экскурсия по самым популярным местам Анапы, включая заповедный Утриш, Уголок влюбленных, смотровую площадку Ласточкиного гнезда и Храм Варвары Великомученицы.



Мы также посетим святой источник, Долину Сукко и Кипарисовое озеро, а в завершение попробуем настоящие кубанские вина. Откройте для себя великолепие этого удивительного региона!

Описание экскурсии Увлекательная экскурсия по Анапе Вас ждет захватывающая экскурсия по самым популярным местам Анапы, которая продлится всего 4,5 часа. Мы начнем с посещения заповедного Утриша, где вы сможете насладиться живописными пейзажами и уникальной природой. Затем мы направимся в Уголок влюбленных, романтичное место, идеально подходящее для создания незабываемых воспоминаний. После этого мы поднимемся на смотровую площадку Ласточкиного гнезда, откуда открывается потрясающий вид на побережье. Далее мы посетим Храм Варвары Великомученицы, погрузившись в атмосферу духовности и истории. Не упустите возможность посетить святой источник, известный своими целебными свойствами. В нашей программе также есть Долина Сукко, знаменитая своими живописными ландшафтами, и Кипарисовое озеро, где вы сможете насладиться красотой природы. В завершение экскурсии мы попробуем настоящие кубанские вина, чтобы ощутить вкус этого удивительного региона. Погрузитесь в атмосферу Анапы и откройте для себя ее великолепие! Важная информация: Не забывайте указывать номер телефона при бронировании

