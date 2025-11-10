Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Александр Ваш гид в Анапе
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 4 часа
Размер группы 1-5 человек
Как проходит Пешком
6000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Это путешествие в заповедник Утриш расположенный в живописном уголке Анапы. Мы пройдем по старой дороге, где когда-то ходили турки и греки. Нас ждёт знакомство с удивительной флорой и фауной заповедника. А ещё мы узнаем о богатой истории этого оазиса Средиземноморья затерянного на черноморском побережье России. Великолепные виды, пьянящий запах можжевельника и самое синее в мире Чёрное море где в конце экскурсии можно искупаться - всё это ждет вас - любителей активного отдыха на природе. Важная информация: Экскурсия для любителей природы и активного отдыха 7+ На маршруте необходима удобная для перемещения по пересечённой местности одежда и обувь.

