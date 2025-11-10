Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЭто путешествие в заповедник Утриш расположенный в живописном уголке Анапы. Мы пройдем по старой дороге, где когда-то ходили турки и греки. Нас ждёт знакомство с удивительной флорой и фауной заповедника. А ещё мы узнаем о богатой истории этого оазиса Средиземноморья затерянного на черноморском побережье России. Великолепные виды, пьянящий запах можжевельника и самое синее в мире Чёрное море где в конце экскурсии можно искупаться - всё это ждет вас - любителей активного отдыха на природе. Важная информация: Экскурсия для любителей природы и активного отдыха 7+ На маршруте необходима удобная для перемещения по пересечённой местности одежда и обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ласточкины гнёзда
- Сукко
- Утриш
Что не входит в цену
- Посещение заповедника Утриш (билет) оплачивается на месте 900р. //взрослый
Место начала и завершения?
Анапа, памятник Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия для любителей природы и активного отдыха
- 7+
- На маршруте необходима удобная для перемещения по пересечённой местности одежда и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Анапы - в Шато Андре: винодельня, дегустация, природа
Путешествие на винодельню Шато Андре из Анапы. Узнайте секреты виноделия, насладитесь дегустацией и прогулками по виноградникам
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 8 чел.