В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка

Групповая экскурсия в Анапе: посещение Старого Парка и набережной Кабардинки

Описание
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В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка
В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка
В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка
В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка
В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка
В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка
В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка
В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка
В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка
В Геленджик и Кабардинку с посещением Старого Парка
Ближайшие даты:
6
июн
9
июн
13
июн
16
июн

Что вас ожидает:

  • Геленджик
  • Набережная
  • Кабардинка
  • Старый парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Набережная.
  • В Геленджике удивительно красивая набережная, прогулка по ней доставит приятные минуты туристам всех возрастов, здесь как нигде ощущаешь себя на курорте.
  • Старый парк.
  • В Кабардинке находится культурный цент Старый Парк. В нем представлены здания разных стилей и эпох. Храм, Мечеть, Пирамида, Фонтаны, Старинные Лестницы — все это в одном месте! Вы сможете сделать очень красивые фотографии гуляя по Парку.
  • Туристы которые не хотят посещать культурный центр,гуляют по набережной в Кабардинке.

Вторник в15.00, Пятница в 15.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Вход в Старый парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из отелей Анапы Витязево Джемете
Завершение: Привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в15.00, Пятница в 15.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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