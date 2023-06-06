Групповая экскурсия в Анапе: посещение Старого Парка и набережной Кабардинки
Ближайшие даты:
6
июн
июн
9
июн
июн
13
июн
июн
16
июн
июн
Что вас ожидает:
- Геленджик
- Набережная
- Кабардинка
- Старый парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Набережная.
- В Геленджике удивительно красивая набережная, прогулка по ней доставит приятные минуты туристам всех возрастов, здесь как нигде ощущаешь себя на курорте.
- Старый парк.
- В Кабардинке находится культурный цент Старый Парк. В нем представлены здания разных стилей и эпох. Храм, Мечеть, Пирамида, Фонтаны, Старинные Лестницы — все это в одном месте! Вы сможете сделать очень красивые фотографии гуляя по Парку.
- Туристы которые не хотят посещать культурный центр,гуляют по набережной в Кабардинке.
Вторник в15.00, Пятница в 15.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Вход в Старый парк
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем из отелей Анапы Витязево ДжеметеЗавершение: Привозим обратно в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник в15.00, Пятница в 15.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании