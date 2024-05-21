Лысая гора – экскурсии в Анапе

Найдено 6 экскурсий в категории «Лысая гора» в Анапе, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Анапой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Другая Анапа: обзорная экскурсия по красивейшим местам в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
88 отзывов
Другая Анапа: уникальные места и природные красоты в уютной мини-группе
Откройте для себя скрытые жемчужины Анапы: от заповедника Большой Утриш до Кипарисового озера, в компании знающего гида
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 200 за человека
Морская прогулка с купанием в открытом море
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море
Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 7 чел.
Другая Анапа на внедорожнике
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш
Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20001 600 за человека
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Раиса
    21 мая 2024
    Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
    Спасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
  • П
    Пугачёва
    14 мая 2024
    Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
    Спасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!
  • А
    Ангелина
    9 мая 2024
    Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
    Безумно красивые виды открываются со смотровых площадок😍 особенно понравилась локация «Ласточкины гнезда» Единственное пожелание, не проводите дегустацию вина в первой половине экскурсии😅 болела голова от такого разнообразия вкуса В целом 5/5👍🏻
  • Р
    Ренат
    29 апреля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Всё очень понравилось, все очень довольны.
  • В
    Виктория
    27 апреля 2024
    Морская прогулка с купанием в открытом море
    Просто кайф
  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    Добрый день, были на этой экскурсии в августе 2023. Очень понравилось, т. к мы ходим много пешком, а здесь ещё
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    и любовались красивейшей природой: море, леса, горы. Также интересно было послушать историю Анапы, много общих интересных фактов узнали от гидов Татьяны и Евгения, только с собой надо брать больше воды (2л на человека это очень мало в условиях жары) Так что несмотря на жару, остались довольны прогулкой!) Я бы прошла её ещё раз)))

  • Е
    Елена
    17 октября 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы. До сих пор под впечатлением от этого удивительного путешествия с
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    двумя интереснейшими гидами - Татьяной и Дмитрием. Эти ребята заслуживают огромное количество похвал и восхищения. Это и интересный, подробный рассказ во время всего путешествия! Это вкуснейшие обед от профессионального повара Дмитрия! Много остановок со вкусом свежезаваренного чая и интереснейших рассказов об Анапе, ее истории, природе начала кавказских гор и многое другое. Татьяна и Дмитрий опытные гиды-проводники, искусные рассказчики! Очень легко было общаться с моими экскурсоводами. Они окружают участников не только информацией, но и заботой на каждом шагу! Друзья, этот маршрут необходимо посетить, если вы отдыхаете в районе Анапы! Вы пройдете по началу Кавказских гор от анапского маяка до Варваровской щели. Там на галечном пляже немного отдохнёт и искупаетесь в хрустально чистом море! По пути (примерно 15 км) вы увидите множество интересного! Побываете на смотровой площадке "Клык Дьявола", откуда сможете увидеть панораму Анапы с высоты птичьего полета. Сможете оценить свои физические силы, спускаясь и поднимаясь по лестнице в 300 ступеней. Увидите Ласточкины гнезда и панораму чёрного моря со смотровой площадки. Пляж "Варваровская щель". На пути следования будет несколько привалов на обед и чаепитие. Незабываемое путешествие! Всем советую! Спасибо Татьяне и Дмитрию за необыкновенные впечатления!

    12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы
  • А
    Анастасия
    23 сентября 2023
    Дух Свободы - пешком по горам Анапы
    Невероятно красивые виды, интересная экскурсия про историю города, безумно вкусный обед, приготовленный на газовой горелке. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, Евгений и Татьяна любят свое дело и тщательно продумывают каждый свой маршрут)
  • М
    Марина
    16 сентября 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    Всё было очень супер! Ребята кайф🤗Рекомендую всем!! Энергетика ребят и виды вокруг - завораживает!
    Всё было очень супер!Всё было очень супер!
  • М
    Мария
    28 августа 2023
    Первая встреча с Анапой
    Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели на него другими глазами.
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    Это город с богатейшей историей, жалко, что на экскурсии были перед самым отъездом и не сможем побывать в местах, которые нам посоветовал Дмитрий. Но теперь есть повод вернуться. Рассказ был очень интересным, но при этом он не был скучным или перегруженным кучей цифр. А как горят у Дмитрия глаза, когда он рассказывпет про Анапу! И вы начинаете любить этот город так же как и он. Данная экскурсия просто обязательна, если вы едете в Анапу, особенно в первый раз.

    Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Лысая гора»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Первая встреча с Анапой
  2. Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
  3. Другая Анапа: обзорная экскурсия по красивейшим местам в мини-группе
  4. Морская прогулка с купанием в открытом море
  5. Другая Анапа на внедорожнике
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Лысая гора" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 200 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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