1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
Другая Анапа: уникальные места и природные красоты в уютной мини-группе
Откройте для себя скрытые жемчужины Анапы: от заповедника Большой Утриш до Кипарисового озера, в компании знающего гида
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 200₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море
Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш
Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20001 600₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРаиса21 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришСпасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
- ППугачёва14 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришСпасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!
- ААнгелина9 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришБезумно красивые виды открываются со смотровых площадок😍 особенно понравилась локация «Ласточкины гнезда» Единственное пожелание, не проводите дегустацию вина в первой половине экскурсии😅 болела голова от такого разнообразия вкуса В целом 5/5👍🏻
- РРенат29 апреля 2024Всё очень понравилось, все очень довольны.
- ВВиктория27 апреля 2024Просто кайф
- ООльга10 декабря 2023Добрый день, были на этой экскурсии в августе 2023. Очень понравилось, т. к мы ходим много пешком, а здесь ещё
- ЕЕлена17 октября 202312 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы. До сих пор под впечатлением от этого удивительного путешествия с
- ААнастасия23 сентября 2023Невероятно красивые виды, интересная экскурсия про историю города, безумно вкусный обед, приготовленный на газовой горелке. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, Евгений и Татьяна любят свое дело и тщательно продумывают каждый свой маршрут)
- ММарина16 сентября 2023Всё было очень супер! Ребята кайф🤗Рекомендую всем!! Энергетика ребят и виды вокруг - завораживает!
- ММария28 августа 2023Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели на него другими глазами.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Лысая гора»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Лысая гора" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 200 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Анапе на 2024 год по теме «Лысая гора», 118 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август