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Описание

За один день вы посетите островок сохраняемой средиземноморской природы в заповеднике Утриш. На пешей прогулке подышите целебным горно-морским воздухом с ароматом можжевельников, и может быть, встретите черепаху. Затем на современной винодельне Тристория вы погуляете по ухоженным виноградникам, познакомитесь с производством и продегустируете вкусные вина. Заедем в семейный ресторан с винодельней Винотеррия, где можно пообедать и отдохнуть.