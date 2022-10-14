Заповедная природа и виноделие

Заповедная природа и виноделие
Заповедная природа и виноделие
Заповедная природа и виноделие
Заповедная природа и виноделие
Заповедная природа и виноделие
Ближайшие даты:
15
окт
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окт
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окт
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окт
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окт
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Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите реликтовую природу заповедника Утриш
  • Морские акватории
  • Памятник природы вертикальную скалу
  • Называемую Перерванной Храм святой Варвары с источником
  • Армянскую величественную церковь Сурб Геворг
  • Памятник Орлу - символу начала Кавказских гор. Со смотровых площадок увидите горы
  • Море
  • Виноградники. Познакомитесь с современным виноделием
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За один день вы посетите островок сохраняемой средиземноморской природы в заповеднике Утриш. На пешей прогулке подышите целебным горно-морским воздухом с ароматом можжевельников, и может быть, встретите черепаху. Затем на современной винодельне Тристория вы погуляете по ухоженным виноградникам, познакомитесь с производством и продегустируете вкусные вина. Заедем в семейный ресторан с винодельней Винотеррия, где можно пообедать и отдохнуть.

9:00 понедельник, 9:00 среда

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии входит: услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается билет в заповедник Утриш- 3000 руб. за экскурсию
  • Дегустация в винодельне Тристория -1500 руб. с человека
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, 22 или заберу вас от отеля
Завершение: ул. Ленина, 22 или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: 9:00 понедельник, 9:00 среда
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Одежда и обувь должны быть удобными для прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные☀️На весь день🍀Природа и пейзажи

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