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Памятник Орлу - символу начала Кавказских гор. Со смотровых площадок увидите горы
Море
Виноградники. Познакомитесь с современным виноделием
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За один день вы посетите островок сохраняемой средиземноморской природы в заповеднике Утриш. На пешей прогулке подышите целебным горно-морским воздухом с ароматом можжевельников, и может быть, встретите черепаху. Затем на современной винодельне Тристория вы погуляете по ухоженным виноградникам, познакомитесь с производством и продегустируете вкусные вина. Заедем в семейный ресторан с винодельней Винотеррия, где можно пообедать и отдохнуть.
9:00 понедельник, 9:00 среда
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость экскурсии входит: услуги гида
Транспорт
Что не входит
Дополнительно оплачивается билет в заповедник Утриш- 3000 руб. за экскурсию
Дегустация в винодельне Тристория -1500 руб. с человека
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, 22 или заберу вас от отеля
Завершение: ул. Ленина, 22 или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: 9:00 понедельник, 9:00 среда
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Одежда и обувь должны быть удобными для прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.