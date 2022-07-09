Всё об Анапе

Полезная информация об Анапе

Что нужно знать об Анапе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Анапа, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 156 экскурсий
Местное время в Анапе
13:2006
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАнапа
По-английскиAnapa
Статья о городеСтатья об Анапе
Население города53 600 чел.
АэропортАнапа AAQ
Часовой поясEurope/Moscow

Подробная статья

Анапа
Анапа — черноморский курорт краснодарского края

Где находится Анапа на карте

Популярные экскурсии в Анапе

Прогулка на квадроциклах по окрестностям Анапы
Прогулка на квадроциклах по окрестностям Анапы
3700
за чел.
Огни вечерней Анапы
Огни вечерней Анапы
6500
за всё
Проехать по самым ярким местам города и посетить Большой Утриш на авто-пешеходной экскурсии
Рыцарский турнир: путешествие в Средневековье
Рыцарский турнир: путешествие в Средневековье
800
за чел.
Предлагаю вам окунуться в атмосферу средневековья
Экскурсия на Азовское море
Экскурсия на Азовское море
900
за чел.
Вы узнаете об уникальном уголке природы
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
На сапах - вдоль Высокого берега Анапы
1600
за чел.
Утром прокатиться на доске с веслом и полюбоваться пейзажами, с которых начинаются Кавказские горы
Морской закат на SUP-бордах в Анапе
Морской закат на SUP-бордах в Анапе
1300
за чел.
Проплыть по бухте на доске с веслом и застать последние лучи солнца над Черным морем
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
85000
за чел.
Авторские рестораны, лучшие винодельни, сыры, улиточные фермы, морепродукты и мастер-классы
Из Анапы - в этнический комплекс Атамань и Керчь
Из Анапы - в этнический комплекс Атамань и Керчь
10000
за всё
Погулять по реконструированной казачьей станице и посетить один из древнейших городов мира
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
7500
за всё
Посетить три топовые винодельни Краснодарского края за 1 день
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
9600
за всё
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Курорты Краснодарского края. Экскурсионный тур
Курорты Краснодарского края. Экскурсионный тур
5
3 отзыва
от
47500
за чел.
Тур в Краснодарский край - это неделя в самом благодатном регионе нашей страны
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
9100
за всё
Поймать на камеру лавандовые поля, закатные пляжи и сочные виноградники
Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
6500
за чел.
Это путешествие подарит вам море впечатлений
На сапах - к золотым пескам и блуждающим дюнам
На сапах - к золотым пескам и блуждающим дюнам
1500
за чел.
Прокатиться на доске с веслом, отдохнуть на заповедном пляже и полюбоваться редкими пейзажами
Крымский Мост и Керчь
Крымский Мост и Керчь
1400
за чел.
Вы побываете в одном из старейших городов мира, который был основан
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Буря эмоций вам обеспечена
Погреба винодельни
Винодельня Абрау-Дюрсо
Раскопки древнегреческого города в Анапском археологическом музее
Русские ворота
Анапа
Анапа
Анапа
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