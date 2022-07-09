Полезная информация об Анапе
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Местное время в Анапе
13:2006
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Анапа
|По-английски
|Anapa
|Статья о городе
|Статья об Анапе
|Население города
|53 600 чел.
|Аэропорт
|Анапа AAQ
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
Подробная статья
Где находится Анапа на карте
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