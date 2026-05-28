Три черноморских курорта - из Анапы

Новороссийск, Геленджик, Кабардинка и винная дегустация
Приготовьтесь, это будет насыщенный день! Новороссийск встретит невероятного цвета бухтой с яркими портовыми кранами и могучим крейсером. Кабардинка пригласит в удивительный «Старый парк», где соседствуют египетские пирамиды и храм Зевса.

А Геленджик подарит виды сияющих белизной набережной и Андреевского собора, а также вкусы кубанских вин.
Описание экскурсии

Доставим вас в Новороссийск, Геленджик и Кабардинку. В каждой точке будет свободное время, чтобы вы прогулялись в своём темпе, осмотрели достопримечательности или искупались.

Также остановимся у белоснежного Андреевского собора и заедем в Марьину Рощу на дегустацию, где вам предложат не менее 5 сортов вин. Затем вернёмся в Анапу.

Тайминг

Новороссийск, Геленджик, Кабардинка — по 1,5 ч
Андреевский собор, дегустация — по 30 мин

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и винная дегустация (строго 18+)
  • Дополнительно оплачивается обед. Можно взять с собой перекус и воду
  • По желанию можно посетить: крейсер «Михаил Кутузов» (Новороссийск) — 300–600 ₽, «Старый парк» (Кабардинка) — 500–1000 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Пенсионеры2300 ₽
Дети до 12 лет2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Анапе
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 46 туристов
Мы — команда гидов, сплотившаяся и сдружившаяся за много лет совместной работы. Живём и работаем в Анапе. Приглашаем вас на увлекательные групповые и индивидуальные экскурсии по Анапскому району и Черноморскому побережью Кавказа.

