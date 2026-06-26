Вино, мёд и святая вода: из Анапы в долину Лефкадия и пустынь Святого Феодосия
По живописным предгорьям Кавказа к виноградникам, лавандовым полям и святым местам
Приглашаю вас в неспешное путешествие по одному из самых красивых уголков Краснодарского края.
За один день мы побываем среди виноградников и лавандовых полей Лефкадии, посетим пустынь Святого Феодосия Кавказского, заглянем на семейную пасеку и наберём воды из святого источника.
Описание экскурсии
Долина Лефкадия (2 ч)
Начнём с одного из самых известных винодельческих районов Кубани. Лефкадию нередко сравнивают с европейскими провинциями благодаря её пейзажам и уютной атмосфере. Здесь вы увидите:
виноградники и панорамы предгорий Кавказа
мраморные скульптуры и ухоженные прогулочные зоны
музей винной культуры
ярмарочные площадки и фермерские лавки
Поговорим о многовековой истории виноградарства на Кубани, о связях этих земель с античным миром и о том, как винодельческие традиции менялись на протяжении столетий.
Пустынь Святого Феодосия Кавказского (1 ч)
Далее посетим один из самых красивых современных православных комплексов региона. Вы познакомитесь с историей его создания, узнаете о жизни Святого Феодосия Кавказского и о том, почему это место ежегодно привлекает паломников и путешественников со всей страны.
В гости к потомственным пчеловодам (1 ч)
Заглянем на семейную пасеку, где сохраняют старинные традиции бортевого пчеловодства. Вы увидите:
необычные ульи и устройства для содержания пчёл
процесс производства натурального мёда
Хозяева познакомят вас с особенностями своего ремесла и предложат попробовать мёд с особым вкусом, который получают по старинным технологиям.
Святой источник (1 ч)
В конце маршрута прогуляемся к источнику, который, согласно местному преданию, появился благодаря молитве старца Феодосия. Здесь можно набрать чистой воды и отдохнуть в тишине.
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне вместимостью до 6 человек.
Для ребёнка от 5 до 12 лет предусмотрен бустер
Во время экскурсии предусмотрена пешая прогулка к источнику протяжённостью до 1,5 км. По этой причине маршрут не рекомендуется людям с серьёзными заболеваниями суставов ног
Для посещения храмового комплекса необходима соответствующая одежда. Женщинам рекомендуется иметь головной убор.
Если вы планируете набрать воду из источника, возьмите с собой подходящую ёмкость.
Дополнительные расходы
Гостевой вход в туристический комплекс «Долина Лефкадия» для посетителей старше 14 лет — 300 ₽ за чел.
Программы на территории Лефкадии (по желанию): — экскурсия по виноградникам и окрестностям — экскурсия по винодельне — музей винной культуры — сыроварня с дегустацией продукции
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 682 туристов
Меня зовут Ирина, я провожу экскурсии более 5 лет. Очень люблю Краснодарский край и с большим удовольствием рассказываю путешественникам о его истории, загадках и природе. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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