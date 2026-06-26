Приглашаю вас в неспешное путешествие по одному из самых красивых уголков Краснодарского края. За один день мы побываем среди виноградников и лавандовых полей Лефкадии, посетим пустынь Святого Феодосия Кавказского, заглянем на семейную пасеку и наберём воды из святого источника.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Долина Лефкадия (2 ч)

Начнём с одного из самых известных винодельческих районов Кубани. Лефкадию нередко сравнивают с европейскими провинциями благодаря её пейзажам и уютной атмосфере. Здесь вы увидите:

виноградники и панорамы предгорий Кавказа

мраморные скульптуры и ухоженные прогулочные зоны

музей винной культуры

ярмарочные площадки и фермерские лавки

Поговорим о многовековой истории виноградарства на Кубани, о связях этих земель с античным миром и о том, как винодельческие традиции менялись на протяжении столетий.

Пустынь Святого Феодосия Кавказского (1 ч)

Далее посетим один из самых красивых современных православных комплексов региона. Вы познакомитесь с историей его создания, узнаете о жизни Святого Феодосия Кавказского и о том, почему это место ежегодно привлекает паломников и путешественников со всей страны.

В гости к потомственным пчеловодам (1 ч)

Заглянем на семейную пасеку, где сохраняют старинные традиции бортевого пчеловодства. Вы увидите:

необычные ульи и устройства для содержания пчёл

процесс производства натурального мёда

Хозяева познакомят вас с особенностями своего ремесла и предложат попробовать мёд с особым вкусом, который получают по старинным технологиям.

Святой источник (1 ч)

В конце маршрута прогуляемся к источнику, который, согласно местному преданию, появился благодаря молитве старца Феодосия. Здесь можно набрать чистой воды и отдохнуть в тишине.

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне вместимостью до 6 человек.

Для ребёнка от 5 до 12 лет предусмотрен бустер

Во время экскурсии предусмотрена пешая прогулка к источнику протяжённостью до 1,5 км. По этой причине маршрут не рекомендуется людям с серьёзными заболеваниями суставов ног

Для посещения храмового комплекса необходима соответствующая одежда. Женщинам рекомендуется иметь головной убор.

Если вы планируете набрать воду из источника, возьмите с собой подходящую ёмкость.

Дополнительные расходы