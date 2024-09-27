Винные дороги Боспорского царства

Прогуляться по Анапе и окунуться в историю виноделия от Античности и до наших дней
Мы посетим знаковые места города, поговорим о бурном развитии виноделия в регионе, о самых ярких представителях винного производства и зайдём к некоторым в их фирменные магазины. У нас получится квинтэссенция прогулки-знакомства с Анапой и тематической экскурсии о виноделии.
Винные дороги Боспорского царства
Винные дороги Боспорского царства
Винные дороги Боспорского царства
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

  • Центральная набережная. Вы узнаете историю Боспорского царства и полюбуетесь видами
  • Музей Горгиппия под открытым небом. Мы изучим остатки античного города и перенесёмся в начало истории виноделия на анапской земле
  • Русские ворота — остаток от крупнейшего фортификационного объекта 18 века. Здесь поговорим об османском периоде и вольных казаках
  • Триумфальная арка. Пройдём под ней и обсудим развитие виноделия в царские времена
  • Анапский маяк. Окунёмся в советский период и проведём параллель с историей Анапы — начиная с 5 века и до наших дней

По желанию заглянем в уютный ресторан и продегустируем несколько сортов местных вин. Завершением экскурсии будет магазин, где каждый участник сможет приобрести для себя вино от локальных производителей.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • По пути мы зайдём в ресторанчик с отличной винной картой, счёт оплачивается отдельно, стоимость бокала вина — 350-400 ₽
  • Минимальное число участников – 2
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У администрации
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Анапы

Похожие экскурсии из Анапы

Тамань: античная история и современное виноделие
На машине
36 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
1 окт в 09:30
3 окт в 09:30
10 000 за всё до 6 чел.
Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни на экоферме в предгорьях Кавказа. Вас ждёт общение с животными и дегустация натуральных продуктов с видом на море
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
от 3 000 за человека
Первая встреча с Анапой
На машине
15 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Первая встреча с Анапой
Познакомьтесь с Анапой на индивидуальной экскурсии. Узнайте историю города, посетите античные и современные достопримечательности, насладитесь видами
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анапе
ХорошоТам