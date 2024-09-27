Мы посетим знаковые места города, поговорим о бурном развитии виноделия в регионе, о самых ярких представителях винного производства и зайдём к некоторым в их фирменные магазины. У нас получится квинтэссенция прогулки-знакомства с Анапой и тематической экскурсии о виноделии.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
- Центральная набережная. Вы узнаете историю Боспорского царства и полюбуетесь видами
- Музей Горгиппия под открытым небом. Мы изучим остатки античного города и перенесёмся в начало истории виноделия на анапской земле
- Русские ворота — остаток от крупнейшего фортификационного объекта 18 века. Здесь поговорим об османском периоде и вольных казаках
- Триумфальная арка. Пройдём под ней и обсудим развитие виноделия в царские времена
- Анапский маяк. Окунёмся в советский период и проведём параллель с историей Анапы — начиная с 5 века и до наших дней
По желанию заглянем в уютный ресторан и продегустируем несколько сортов местных вин. Завершением экскурсии будет магазин, где каждый участник сможет приобрести для себя вино от локальных производителей.
Организационные детали
- Экскурсия 18+
- По пути мы зайдём в ресторанчик с отличной винной картой, счёт оплачивается отдельно, стоимость бокала вина — 350-400 ₽
- Минимальное число участников – 2
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У администрации
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 1084 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на Юге России и собрала там команду гидов,Задать вопрос
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