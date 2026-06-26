Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на экскурсию в обновлённый парк Галицкого — место, где природа, архитектура и искусство слились в единую гармонию.



Вы увидите Парк облаков, Каньон водопадов, подземную «Кроличью нору» и озеро с ротондой, сверкающее вечерней иллюминацией. Прогулка подарит вдохновение, красивые фото и яркие впечатления!

Natalya Ваш гид в Анапе Задать вопрос Групповая экскурсия 3200 ₽ за человека 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Где природа встречается с искусством Мы отправимся в обновлённый парк Галицкого — место, где природа, архитектура и искусство слились в единую гармонию. Парк поражает своим масштабом: более 2500 видов деревьев, включая редкие и экзотические. От лабиринтов до скалодрома Территория разбита на 30 зон для отдыха на любой вкус: летний амфитеатр, лабиринты, игровые площадки, кафе, веревочный панда-парк, скейтпарк, скалодром, террасированный сад, фонтан, водоёмы, английский парк и многое другое. Что вас ждёт в парке Мы прогуляемся по Парку облаков — множеству изящных навесов и конструкций, создающих ощущение прогулки среди небесных просторов. Увидим Каньон водопадов — масштабный комплекс искусственных скал и каскадов воды. Заглянем в подземную зону «Кроличья нора» с интерактивным дизайном и живыми картинами природы. А вечером насладимся видом озера с ротондой, где фонтаны расцветают всеми красками света.

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