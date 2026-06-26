Приглашаем вас на экскурсию в обновлённый парк Галицкого — место, где природа, архитектура и искусство слились в единую гармонию.
Вы увидите Парк облаков, Каньон водопадов, подземную «Кроличью нору» и озеро с ротондой, сверкающее вечерней иллюминацией. Прогулка подарит вдохновение, красивые фото и яркие впечатления!
Вы увидите Парк облаков, Каньон водопадов, подземную «Кроличью нору» и озеро с ротондой, сверкающее вечерней иллюминацией. Прогулка подарит вдохновение, красивые фото и яркие впечатления!
Описание экскурсииГде природа встречается с искусством Мы отправимся в обновлённый парк Галицкого — место, где природа, архитектура и искусство слились в единую гармонию. Парк поражает своим масштабом: более 2500 видов деревьев, включая редкие и экзотические. От лабиринтов до скалодрома Территория разбита на 30 зон для отдыха на любой вкус: летний амфитеатр, лабиринты, игровые площадки, кафе, веревочный панда-парк, скейтпарк, скалодром, террасированный сад, фонтан, водоёмы, английский парк и многое другое. Что вас ждёт в парке Мы прогуляемся по Парку облаков — множеству изящных навесов и конструкций, создающих ощущение прогулки среди небесных просторов. Увидим Каньон водопадов — масштабный комплекс искусственных скал и каскадов воды. Заглянем в подземную зону «Кроличья нора» с интерактивным дизайном и живыми картинами природы. А вечером насладимся видом озера с ротондой, где фонтаны расцветают всеми красками света.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Анапа - Краснодар - Анапа
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Завершение: Г. Анапа, ул Шевченко,177
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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