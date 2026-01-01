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VIP-туры в Антарктиде с премиальным подходом

Найдено 3 тура в категории «VIP-туры» в Антарктиде, цены от €18 400, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
По следам Жана-Батиста Шарко на ледоколе класса люкс. Круиз в Антарктиду
Круизы
Прогулки на каяках
16 дней
-
14%
3 отзыва
По следам Жана-Батиста Шарко на ледоколе класса люкс. Круиз в Антарктиду
Начало: Чили, Сантьяго
«Приглашаем отважиться заглянуть за Южный полярный круг в интересной компании на новом ледоколе класса люкс»
27 дек в 10:00
от €29 175€33 840 за человека
Круиз в Антарктиду на мега-яхте класса люкс
На вертолёте
На яхте
13 дней
-
15%
Круиз в Антарктиду на мега-яхте класса люкс
Начало: Г. Буэнос-Айрес
«Располагайтесь в своем роскошном люксе и познакомьтесь с удобствами мирового класса на вашей яхте Scenic Eclipse»
5 янв в 10:00
от €20 295€23 940 за человека
Круиз в Антарктиду на мега-яхте класса люкс L’Austral
На яхте
12 дней
-
15%
Круиз в Антарктиду на мега-яхте класса люкс L’Austral
Начало: Г. Буэнос-Айрес
«Вас ждет незабываемое экспедиционное путешествие в Антарктиду на борту мега-яхты класса люкс»
16 янв в 10:00
от €18 400€21 700 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Антарктиде в категории «VIP-туры»

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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. По следам Жана-Батиста Шарко на ледоколе класса люкс. Круиз в Антарктиду;
  2. Круиз в Антарктиду на мега-яхте класса люкс;
  3. Круиз в Антарктиду на мега-яхте класса люкс L’Austral.
Сколько стоит тур в Антарктиде в июле 2026
Сейчас в Антарктиде в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 тура от 18 400 до 29 175 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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