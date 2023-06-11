Отправляемся в Кенозерье за интернет-детоксом, гармонией с природой и отдыхом от цивилизации в тиши северных лесов. Путешествовать будем на карбасе — традиционной поморской лодке с двумя мачтами.



Вы сможете побыть в роли капитана и поучиться управлять ей: вас ждут подробный инструктаж, теория и регулярная практика.



На кенозёрских островах вы увидите уникальные памятники деревянного зодчества и познакомитесь с бытом поморцев. А ещё будем рыбачить и попробуем поймать щуку, ночевать в палатках и готовить на костре.