Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей

Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане

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Отправляемся в Кенозерье за интернет-детоксом, гармонией с природой и отдыхом от цивилизации в тиши северных лесов. Путешествовать будем на карбасе — традиционной поморской лодке с двумя мачтами.

Вы сможете побыть в роли капитана и поучиться управлять ей: вас ждут подробный инструктаж, теория и регулярная практика.

На кенозёрских островах вы увидите уникальные памятники деревянного зодчества и познакомитесь с бытом поморцев. А ещё будем рыбачить и попробуем поймать щуку, ночевать в палатках и готовить на костре.
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Ближайшие даты:
11
июн
19
июн
1
июл
10
июл
22
июл
31
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся:
Снаряжение
- рюкзак (40–80 литров);
- спальный мешок;
- резиновые сапоги — до колена или чуть выше;
- полотенце, средства личной гигиены;
- солнцезащитные очки;
- влагозащита для телефонов и документов;
- налобный фонарик, если вы едете в августе.
Одежда
- надёжная обувь с защитой от влаги: крепкие ботинки или кроссовки;
- сменная обувь для стоянок и домов: легкие сандалии или резиновые шлепки;
- лёгкая одежда (майки, шорты);
- непромокаемая одежда: дождевые куртка и штаны или плащ;
- тёплая одежда: флисовая кофта, утепленные штаны, шерстяные носки, перчатки, шапка;
- головные уборы для защиты от солнца

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Плесецк, 20:35 (время прибытия поезда 116Щ Поморье Москва - Плесецк)
Завершение: Плесецк, 12:50 (время отбытия поезда 115Ч Архангельск - Москва)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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