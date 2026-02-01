Путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей (всё включено)
Научиться управлять карбасом, порыбачить, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Начало: Плесецк, 12:43 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
25 июн в 08:00
18 июл в 08:00
94 000 ₽ за человека
В гости к поморам под белоснежными парусами: приключения вдали от цивилизации
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Начало: Ж/д вокзал Архангельска, 8:00
24 июн в 07:00
6 июл в 07:00
99 000 ₽ за человека
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Архангельска, утро, точное...
20 фев в 09:00
21 фев в 09:00
66 100 ₽ за человека
