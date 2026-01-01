Путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей (всё включено)
Научиться управлять карбасом, порыбачить, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Начало: Плесецк, 12:43 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
25 июн в 08:00
18 июл в 08:00
94 000 ₽ за человека
Русский Север. Железнодорожный круиз
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
20 мая в 10:00
от 144 800 ₽ за человека
Величие Севера: железнодорожный круиз в Карелию, Архангельск и Великий Устюг
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
от 84 800 ₽ за человека
