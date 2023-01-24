Пешеходная экскурсия по историческому центру Архангельска, где вы узнаете, какое место занимал город в истории страны, чем он может гордиться. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города. Маршрут экскурсии проходит по Набережной Северной Двины, улицам Поморской, Чумбарова-Лучинского.
Описание экскурсииЭкскурсии по центральной пешеходной улице города, которую архангелогородцы называют «Чумбаровка». Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома своя уникальная история! В продолжение пешеходной прогулки по историческому центру Архангельска вас ждет экскурсия в Музей Художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Чумбарова-Лучинского
- Площадь им. Ленина
- Улица Поморская
- Памятник архангельскому мужику
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Экскурсия в музее
Что не входит в цену
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Северной Двины, 88, отель Пур-Наволок
Завершение: Улица Поморская, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
На экскурсии была с ребёнком 10 лет. С нами работала Галина. Понравилось всё: доброжелательность, настроенность на то, чтобы было интересно всем, любовь к городу, про историю которого рассказывает, и, конечно,
Вам был полезен этот отзыв?
Л
На экскурсии была с ребёнком 10 лет. С нами работала Галина. Понравилось всё: доброжелательность, настроенность на то, чтобы было интересно всем, любовь к городу, про историю которого рассказывает, и, конечно,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсией довольны. Михаил рассказал историю Архангельска, его окрестностей, затронули современные реалии, ответил на наши вопросы. Посмотрели все основные достопримечательности. Конечно сейчас есть вся информация есть в открытых источниках, и мы
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсией довольны. Михаил рассказал историю Архангельска, его окрестностей, затронули современные реалии, ответил на наши вопросы. Посмотрели все основные достопримечательности. Конечно сейчас есть вся информация есть в открытых источниках, и мы
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Л
Были на экскурсии по Архангельску 26.02.2023г. Благодарим экскурсовода за профессионализм и интересную подачу материала. Получили много новой информации, почувствовали искреннюю любовь гида к родному краю. После такого интересного рассказа полюбили Архангельск и с удовольствием вернемся еще раз.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Были на экскурсии по Архангельску 26.02.2023г. Благодарим экскурсовода за профессионализм и интересную подачу материала. Получили много новой информации, почувствовали искреннюю любовь гида к родному краю. После такого интересного рассказа полюбили Архангельск и с удовольствием вернемся еще раз.
Вам был полезен этот отзыв?
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