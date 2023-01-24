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По пешеходной улице Архангельска. Групповая экскурсия

Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому центру Архангельска
Пешеходная экскурсия по историческому центру Архангельска, где вы узнаете, какое место занимал город в истории страны, чем он может гордиться. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города. Маршрут экскурсии проходит по Набережной Северной Двины, улицам Поморской, Чумбарова-Лучинского.
5
14 отзывов
По пешеходной улице Архангельска. Групповая экскурсия
По пешеходной улице Архангельска. Групповая экскурсия
По пешеходной улице Архангельска. Групповая экскурсия

Описание экскурсии

Экскурсии по центральной пешеходной улице города, которую архангелогородцы называют «Чумбаровка». Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома своя уникальная история! В продолжение пешеходной прогулки по историческому центру Архангельска вас ждет экскурсия в Музей Художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Проспект Чумбарова-Лучинского
  • Площадь им. Ленина
  • Улица Поморская
  • Памятник архангельскому мужику
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Экскурсия в музее
Что не входит в цену
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Северной Двины, 88, отель Пур-Наволок
Завершение: Улица Поморская, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Л
На экскурсии была с ребёнком 10 лет. С нами работала Галина. Понравилось всё: доброжелательность, настроенность на то, чтобы было интересно всем, любовь к городу, про историю которого рассказывает, и, конечно,
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уровень знаний. Ответы получили на всё вопросы, а также рекомендации, что привести из Архангельска. Два часа пролетели незаметно, несмотря на то, что был мороз, к которому жители средней полосы не привыкли. Большое спасибо за новые знания и прекрасно проведённое время!

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Л
На экскурсии была с ребёнком 10 лет. С нами работала Галина. Понравилось всё: доброжелательность, настроенность на то, чтобы было интересно всем, любовь к городу, про историю которого рассказывает, и, конечно,
читать дальшеуменьшить

уровень знаний. Ответы получили на всё вопросы, а также рекомендации, что привести из Архангельска. Два часа пролетели незаметно, несмотря на то, что был мороз, к которому жители средней полосы не привыкли. Большое спасибо за новые знания и прекрасно проведённое время!

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Е
Экскурсией довольны. Михаил рассказал историю Архангельска, его окрестностей, затронули современные реалии, ответил на наши вопросы. Посмотрели все основные достопримечательности. Конечно сейчас есть вся информация есть в открытых источниках, и мы
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всегда перед путешествием изучаем ее, но очень важно услышать все из уст человека, проживающего на этой земле, любящего свой край… чтобы получить не просто сухие факты, а эмоции и чувства, т. к они намного ценнее. Благодарим.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсией довольны. Михаил рассказал историю Архангельска, его окрестностей, затронули современные реалии, ответил на наши вопросы. Посмотрели все основные достопримечательности. Конечно сейчас есть вся информация есть в открытых источниках, и мы
читать дальшеуменьшить

всегда перед путешествием изучаем ее, но очень важно услышать все из уст человека, проживающего на этой земле, любящего свой край… чтобы получить не просто сухие факты, а эмоции и чувства, т. к они намного ценнее. Благодарим.

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Были на экскурсии по Архангельску 26.02.2023г. Благодарим экскурсовода за профессионализм и интересную подачу материала. Получили много новой информации, почувствовали искреннюю любовь гида к родному краю. После такого интересного рассказа полюбили Архангельск и с удовольствием вернемся еще раз.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Были на экскурсии по Архангельску 26.02.2023г. Благодарим экскурсовода за профессионализм и интересную подачу материала. Получили много новой информации, почувствовали искреннюю любовь гида к родному краю. После такого интересного рассказа полюбили Архангельск и с удовольствием вернемся еще раз.
Вам был полезен этот отзыв?

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