читать дальше уменьшить уровень знаний. Ответы получили на всё вопросы, а также рекомендации, что привести из Архангельска. Два часа пролетели незаметно, несмотря на то, что был мороз, к которому жители средней полосы не привыкли. Большое спасибо за новые знания и прекрасно проведённое время!

На экскурсии была с ребёнком 10 лет. С нами работала Галина. Понравилось всё: доброжелательность, настроенность на то, чтобы было интересно всем, любовь к городу, про историю которого рассказывает, и, конечно,