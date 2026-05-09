Эта экскурсия — возможность одновременно увидеть Архангельск с воды, пройтись по улицам, хранящим память о его прошлом, и открыть малоизвестные страницы истории. План такой: сначала погуляем по месту основания города, затем на теплоходе отправимся в Соломбалу.
С палубы вы увидите панорамы центральной части Архангельска, а следом прогуляетесь по старинным мостовым района.
С палубы вы увидите панорамы центральной части Архангельска, а следом прогуляетесь по старинным мостовым района.
Описание экскурсии
- Прогулка по центральной набережной с осмотром ключевых достопримечательностей.
- Речное путешествие на живописном теплоходе (20–25 минут), откуда открываются потрясающие виды на город.
- Пешеходная экскурсия по Соломбале, где сохранилась историческая атмосфера и старинные деревянные мостовые.
- Возвращение в город на рейсовом теплоходе. На закате при мягком освещении вы сможете сделать потрясающие снимки.
Вы увидите:
- Гостиные Дворы — старейшее каменное здание Архангельска.
- Памятник Петру I, изображённый на купюре 500 рублей.
- Красную Пристань — легендарное место отправления арктических экспедиций.
- Буянову пристань и речной вокзал — пример удачной современной архитектуры.
- Площадь им. Терёхина и Никольский проспект в Соломбале.
- Морской собор, здание Флотского полуэкипажа и Судоремонтный завод.
- Новую набережную реки Соломбалка, где можно покормить чаек и уток и посмотреть на катер, который раньше был в каждой соломбальской семье.
И узнаете:
- Почему Архангельск основали на мысе Пур-Наволок и что было бы, если бы крепость не построили.
- Какой вклад первый морской порт России внёс в экономику страны.
- Как визиты Петра I повлияли на развитие города.
- Чем отличалась Соломбала от Архангельска и как развивалась судоверфь.
- Как купцы Макаровы повлияли на экономику региона.
Организационные детали
- Время начала экскурсии подстроено под расписание рейсовых теплоходов. Возможное время начала — 8:30 или 16:00.
- Время движения теплохода 20–25 минут.
- Продолжительность экскурсии в Соломбале — около 2 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 575 туристов
Я родилась и живу в Архангельске, коренная поморка по убеждениям и по дедушкам-бабушкам. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, прошла переподготовку как гид-экскурсовод. Очень люблю Архангельск и окрестности, готова поделиться своими знаниями и любовью. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Дата посещения: 9 мая 2026
Замечательно 👍👍👍 Прекрасный экскурсовод. Приятная речная прогулка.
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Спасибо Арине, за прекрасную прогулку и за прекрасный рассказ 🌹
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Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸
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М
Большое спасибо Арине за прекрасную, очень по-домашнему тёплую экскурсию по Соломбале и Архангельску! Было видно, что тема её рассказов её действительно волнует, и она очень старалась сделать так, чтобы мы
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Прекрасная прогулка, которая оставила массу впечатлений! Арина делилась яркими, малоизвестными фактами, оживляя историю в каждой детали. Лёгкая атмосфера, отличная организация и увлекательный маршрут сделали экскурсию по-настоящему особенной. Хочется вернуться снова!
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Н
Даже дождь и ветер не смогли испортить впечатления от экскурсии. Гид сделал всё, чтобы участникам было комфортно и интересно. Панорама города с борта теплохода прекрасна. Интереснейшая история о городе и его районах. Горячий чай и вкусные пирожки после прогулки оставили прекрасное настроение. Очень советую взять мини-круиз из Архангельска в Соломбалу с Алиной.
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