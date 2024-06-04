Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Архангельска

Найдено 6 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Архангельске, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
«Пешеходная улица, на которой представлен облик города 19-начала 20 века»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«Мы проедем по улицам, оценим масштаб завода «Севмаш» и поговорим подводных лодках, которые рождаются в Северодвинске»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
«Шумные проспекты дружат с тихими дворами и улицами, а конструктивизм — с готикой и классицизмом»
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670 за всё до 7 чел.
Теплое свидание с Архангельском
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
«Пройдемся по Поморской улице и Троцикому проспекту — и вы увидите современное лицо города, молодое, несмотря на его старину»
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400 за всё до 5 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«Улица встретит вас старинными усадьбами, сувенирными лавками, ресторанами и кафе»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Архангельск - столица Поморья
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
«Прогуляетесь по набережной Северной Двины, проедете по Троицкому проспекту и оцените старинные особняки Немецкой слободы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
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    отзывы и не прогадали. Мне кажется, всё было даже еще лучше, чем мы могли ожидать по отзывам. Владислав прекрасный рассказчик. Легко и понятно говорит о сложном и для нас неизвестном, не теряет общий вектор рассказа, хотя при этом успевает охватить и прошлое, и настоящее и даже будущее города. Всё очень интересно. Я сама историк, но при этом для было познавательно всё, узнала очень много нового. Мы очень много ходили пешком, и это было здорово. Заглядывали в такие уголки, куда обычный гость города вряд ли забредет сам. Бронируйте, не прогадаете. Но готовьтесь к насыщенной прогулке)

    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Задержались с отзывом, поскольку после майского праздничного посещения Архангельска сразу же уехали в несколько командировок подряд, но вот теперь решили
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    вернуться к прошедшей поездке и написать своё впечатление от неспешной экскурсии с Алексеем. Нам очень понравились необыкновенная палитра знаний экскурсовода, образность и интересная фактографичность путевой информации, его предупредительность к нашим предварительным и текущим пожеланиям, любопытные акцентировки наиболее важных объектов и открытые для нас удивительные природные локации. Мы получили неизгладимое впечатление от поездки и исчерпывающие ответы на все интересующие нас историко-культурные вопросы. Машина чрезвычайно комфортабельная и замечательно подходит для дальнего маршрута, позволяя оперативно добраться до нужных точек, а затем пешком посетить и непосредственно увидеть интересные артефакты. Крайне довольны остались экскурсией - запланированным во многом индивидуальным маршрутом, его визуальным и вербальным наполнением, содержательными акцентировками, умением гида неформально коммуницировать и предлагать необходимую помощь и поддержку, в частности выбирать красивые места для фотографирования и осуществлять собственно фотографирование. Приятной неожиданностью стало предложенное Алексеем вкусное чаепитие: настоянный на северных травах горячий домашний чай из термоса с ягодным мармеладом местного производства. Восхищены глубиной регионоведческих знаний и влюблённостью в Север этого экскурсовода, очень благодарны за проведённую многочасовую экскурсию и активно рекомендуем Алексея всем туристам как редкого по эрудиции и очень отзывчивого высококвалифицированного надёжного специалиста. Семейная пара из Москвы - Владимир Клюев и Марина Захаренко

  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с любовью рассказывал историю города, про море, про морских и лесных обитателей. Спасибо большое 🙏
    Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное сИзумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное сИзумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Все супер Ходишь как с подругой Весь город и все увидели
  • В
    Владимир
    16 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Побывали с супругой на экскурсии по Архангельску с Татьяной 9 мая этого года. Несмотря на сложности трансфера праздничного дня и
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    крайне неблагоприятные погодные условия (низкие температурные значения воздуха и сильный северный порывистый ветер!), Татьяна своевременно приехала на комфортабельной легковой машине с водителем в условленные время и место (к гостинице), а затем провела полномасштабную замечательную по содержанию и насыщенную фактами автомобильную экскурсию по городу - с выходом в наиболее интересных локациях и возможностью фотографироваться. Мы за предусмотренный этой обзорной экскурсией короткий отрезок времени смогли увидеть все основные достопримечательности Архангельска и узнали о нём много нового, интересного и необычного! Очень благодарны гиду и водителю за прекрасно выстроенный маршрут, дружескую атмосферу, полученные знания и впечатления! С полным основанием рекомендуем Татьяну как высококвалифицированного гида и компетентного краеведа. Семейная пара москвичей - Владимир Клюев (kluevvlad@yandex.ru) и Марина Захаренко (mar-zakharenko@yandex.ru).

  • Г
    Галина
    14 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Спасибо Дарье большое за рассказ! Экскурсия действительно получилась обзорной)! Даша интересный рассказчик, прекрасно держит внимание слушателей, в числе которых были
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    дети 11 и 15 лет. Всем всё понравилось, знание истории своего города и края и её подача, комфортно построенный маршрут! Первая наша встреча с Архангельском и, правда, оказалась теплой)! Рекомендуем!

  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Удвчнт, что экскурсия на авто: успели много посмотреть и не замерзнуть)
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Замечательная экскурсия! Внимательное отношение к экскурсантам. Татьяна прекрасно владеет хорошим литературным языком, очень интересно подает материал по истории города. Узнали много интересных фактов. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Не смотря на холодный пронзительный ветер, свидание с городом получилось действительно очень теплым! Дарья так увлеченно рассказывает истории Архангельска, что
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    не влюбиться в этот город нет никаких шансов! Замечательная речь, знание истории, лёгкость в общении и бесконечное обаяние- это то, что хочется особенно подчеркнуть, спасибо за это Дарье. И отдельное спасибо за то, что так мужественно преодолевали вместе с нами все сюрпризы погоды. Север сразу проверил нас на прочность, но мы не сдались, и за это город подарил нам много незабываемых эмоций.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Улицы и переулки»

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  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
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Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 400 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 356 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Архангельска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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