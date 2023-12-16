Поехать в северную глубинку, чтобы поговорить о науке и научиться резьбе по кости
Мы отправимся за 100 км от Архангельска в настоящую глубинку Русского Севера, подарившую миру великого учёного. Вы узнаете, к чему надо стремиться, чтобы стать Ломоносовым. Проникнетесь очарованием северной деревни и увидите храмы, которым больше 300 лет.
Прокатитесь на пароме летом, переедете через ледовую переправу зимой и побываете в мастерской косторезов.
Прокатитесь на пароме летом, переедете через ледовую переправу зимой и побываете в мастерской косторезов.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
За время путешествия мы:
- полюбуемся рекой и северными пейзажами.
- прокатимся на пароме летом или переедем через ледовую переправу зимой.
- посетим музей М. В. Ломоносова и обсудим, как начинался его путь к науке.
- увидим храмы, которым более 300 лет.
- выясним, к кому приезжал в Холмогоры Пётр Первый и какой император здесь жил.
- отправимся в семейную мастерскую холмогорских косторезов, где вы сделаете свои первые изделия из кости.
Организационные детали
- В стоимость входит: проезд на комфортабельном автомобиле Kia Sportage, услуги гида, билеты в музей, мастер-класс с косторезом, переправа на пароме в летнее время.
- Дорога длинная — скорее всего, вам захочется перекусить. Эти расходы оплачиваются дополнительно.
- Мастер-класс по резьбе длится около 1 часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Архангельске
Провела экскурсии для 146 туристов
Меня зовут Наталия, я родилась и выросла в Архангельске. Жила и училась в других городах, много посмотрела, но вернулась на Русский Север. Профессиональный гид, прошла государственную аттестацию на русском и английском языках. С радостью познакомлю вас с нашим краем!
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