Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова

Индивидуальная экскурсия в Архангельске

Поехать в северную глубинку, чтобы поговорить о науке и научиться резьбе по кости

Мы отправимся за 100 км от Архангельска в настоящую глубинку Русского Севера, подарившую миру великого учёного. Вы узнаете, к чему надо стремиться, чтобы стать Ломоносовым. Проникнетесь очарованием северной деревни и увидите храмы, которым больше 300 лет.

Прокатитесь на пароме летом, переедете через ледовую переправу зимой и побываете в мастерской косторезов.
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
Ближайшие даты:
16
дек
17
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Описание

Что вас ожидает

За время путешествия мы:

  • полюбуемся рекой и северными пейзажами.
  • прокатимся на пароме летом или переедем через ледовую переправу зимой.
  • посетим музей М. В. Ломоносова и обсудим, как начинался его путь к науке.
  • увидим храмы, которым более 300 лет.
  • выясним, к кому приезжал в Холмогоры Пётр Первый и какой император здесь жил.
  • отправимся в семейную мастерскую холмогорских косторезов, где вы сделаете свои первые изделия из кости.

Организационные детали

  • В стоимость входит: проезд на комфортабельном автомобиле Kia Sportage, услуги гида, билеты в музей, мастер-класс с косторезом, переправа на пароме в летнее время.
  • Дорога длинная — скорее всего, вам захочется перекусить. Эти расходы оплачиваются дополнительно.
  • Мастер-класс по резьбе длится около 1 часа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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