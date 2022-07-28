Их Архангельска мы отправимся туда, где бережно хранится самобытная культура Русского севера. Церкви, избы, мельницы и амбары, колодцы и изгороди — вы обойдете эту деревушку-музей. Осмотрите экспозиции, раскрывающие повседневную жизнь поморов и каргопольцев, а после сможете покататься на качелях, любуясь видами вокруг, и почаевничать в чайной.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наследие музея: материальное и духовное

Всего 40 минут — и мы уже в Малых Корелах. По дороге будем проезжать северную деревню Уйму и увидим жилые поморские дома. А после отправимся в прошлое: знакомиться с укладом поморов и жителей Каргополья, с деревянной архитектурой ушедших эпох.

На обширной территории музея под открытым небом больше сотни построек, некоторым из них по 500 лет! Здесь вы увидите самую древнюю деревянную колокольню и один из первых шатровых храмов, заглянете в дом с баней «по-черному», полюбуетесь ветряными мельницами-шатровками.

В купеческих и крестьянских избах сможете рассмотреть старинные предметы быта, ткани и изделия из металла. Как работали северные плотники, как ходили на охоту и ловили рыбу, как выращивали хлеб, какие праздники отмечали, какие предметы должны были быть у каждой хозяюшки — обо всем об этом поговорим на экскурсии.

После у вас будет свободное время, чтобы сделать множество снимков, зайти в чайную, покачаться на качелях, а зимой прокатиться с ледяных горок или даже на санях, запряженных лошадьми.

Организационные детали

Трансфер на легковом автомобиле и экскурсия по двум секторам музея включены в стоимость

У вас будет около 2 часов экскурсии по двум секторам музея; вы можете выбрать из следующих секторов: Каргопольско-Онежский; Двинской; Мезенский. Если вам достаточно экскурсии по 1 сектору (1 час), стоимость экскурсии составит 8400 руб. — сообщите об этом в переписке

Дополнительные расходы

Входные билеты на территорию музея: от 150 до 350 р. с человека (цена зависит от дня недели и категории посетителей)

По желанию: чай в чайной, прогулка на санях, сувениры

По договоренности можно провести экскурсию для группы более 3 человек (стоимость рассчитывается индивидуально, уточняйте в переписке)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.