Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева

Ощутить тепло старинных построек, узнать о быте поморов и впечатлиться красой северной природы

5
1 отзыв
Их Архангельска мы отправимся туда, где бережно хранится самобытная культура Русского севера. Церкви, избы, мельницы и амбары, колодцы и изгороди — вы обойдете эту деревушку-музей.

Осмотрите экспозиции, раскрывающие повседневную жизнь поморов и каргопольцев, а после сможете покататься на качелях, любуясь видами вокруг, и почаевничать в чайной.
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
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Описание

Что вас ожидает

Наследие музея: материальное и духовное

Всего 40 минут — и мы уже в Малых Корелах. По дороге будем проезжать северную деревню Уйму и увидим жилые поморские дома. А после отправимся в прошлое: знакомиться с укладом поморов и жителей Каргополья, с деревянной архитектурой ушедших эпох.

На обширной территории музея под открытым небом больше сотни построек, некоторым из них по 500 лет! Здесь вы увидите самую древнюю деревянную колокольню и один из первых шатровых храмов, заглянете в дом с баней «по-черному», полюбуетесь ветряными мельницами-шатровками.

В купеческих и крестьянских избах сможете рассмотреть старинные предметы быта, ткани и изделия из металла. Как работали северные плотники, как ходили на охоту и ловили рыбу, как выращивали хлеб, какие праздники отмечали, какие предметы должны были быть у каждой хозяюшки — обо всем об этом поговорим на экскурсии.

После у вас будет свободное время, чтобы сделать множество снимков, зайти в чайную, покачаться на качелях, а зимой прокатиться с ледяных горок или даже на санях, запряженных лошадьми.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле и экскурсия по двум секторам музея включены в стоимость
  • У вас будет около 2 часов экскурсии по двум секторам музея; вы можете выбрать из следующих секторов: Каргопольско-Онежский; Двинской; Мезенский. Если вам достаточно экскурсии по 1 сектору (1 час), стоимость экскурсии составит 8400 руб. — сообщите об этом в переписке

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на территорию музея: от 150 до 350 р. с человека (цена зависит от дня недели и категории посетителей)
  • По желанию: чай в чайной, прогулка на санях, сувениры
  • По договоренности можно провести экскурсию для группы более 3 человек (стоимость рассчитывается индивидуально, уточняйте в переписке)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Иннусик
28 июля 2022
Огромное спасибо Ирине за эту экскурсию. Забрала нас от самого отеля👍По пути следования была дана информация и про город, и про близлежащие населённые пункты. В музее «Малые Корелы» с индивидуальным экскурсоводом познакомились с уникальными постройками деревянного зодчества. На все наши вопросы были даны ответы😉 Ирина порекомендовала нам сувенирную лавку, где можно приобрести козули(вкусные и свежие)! Очень приятное общение! Всем рекомендую-не пожалеете!
Огромное спасибо Ирине за эту экскурсию. Забрала нас от самого отеля👍По пути следования была дана информация

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