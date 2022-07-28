Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наследие музея: материальное и духовное
Всего 40 минут — и мы уже в Малых Корелах. По дороге будем проезжать северную деревню Уйму и увидим жилые поморские дома. А после отправимся в прошлое: знакомиться с укладом поморов и жителей Каргополья, с деревянной архитектурой ушедших эпох.
На обширной территории музея под открытым небом больше сотни построек, некоторым из них по 500 лет! Здесь вы увидите самую древнюю деревянную колокольню и один из первых шатровых храмов, заглянете в дом с баней «по-черному», полюбуетесь ветряными мельницами-шатровками.
В купеческих и крестьянских избах сможете рассмотреть старинные предметы быта, ткани и изделия из металла. Как работали северные плотники, как ходили на охоту и ловили рыбу, как выращивали хлеб, какие праздники отмечали, какие предметы должны были быть у каждой хозяюшки — обо всем об этом поговорим на экскурсии.
После у вас будет свободное время, чтобы сделать множество снимков, зайти в чайную, покачаться на качелях, а зимой прокатиться с ледяных горок или даже на санях, запряженных лошадьми.
Организационные детали
Трансфер на легковом автомобиле и экскурсия по двум секторам музея включены в стоимость
У вас будет около 2 часов экскурсии по двум секторам музея; вы можете выбрать из следующих секторов: Каргопольско-Онежский; Двинской; Мезенский. Если вам достаточно экскурсии по 1 сектору (1 час), стоимость экскурсии составит 8400 руб. — сообщите об этом в переписке
Дополнительные расходы
Входные билеты на территорию музея: от 150 до 350 р. с человека (цена зависит от дня недели и категории посетителей)
По желанию: чай в чайной, прогулка на санях, сувениры
По договоренности можно провести экскурсию для группы более 3 человек (стоимость рассчитывается индивидуально, уточняйте в переписке)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Архангельске
Провела 22 экскурсии для 19 туристов
Путешествуем по Архангельской области более 5 лет и предлагаем нашим гостям как групповые, так и индивидуальные поездки. Наши экскурсии — это гармония опыта, качества и цен. Кроме того, у нас гибкие программы, мы всегда готовы скорректировать и подобрать маршрут с учетом ваших интересов. В нашей команде увлеченные своим делом гиды, которые познакомят вас с историей северного края и влюбят в его несравненную природу. Приезжайте в гости!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Иннусик
28 июля 2022
Огромное спасибо Ирине за эту экскурсию. Забрала нас от самого отеля👍По пути следования была дана информация и про город, и про близлежащие населённые пункты. В музее «Малые Корелы» с индивидуальным экскурсоводом познакомились с уникальными постройками деревянного зодчества. На все наши вопросы были даны ответы😉 Ирина порекомендовала нам сувенирную лавку, где можно приобрести козули(вкусные и свежие)! Очень приятное общение! Всем рекомендую-не пожалеете!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска