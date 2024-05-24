1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 мая 2024Все супер Ходишь как с подругой Весь город и все увидели
- ГГалина14 мая 2024Спасибо Дарье большое за рассказ! Экскурсия действительно получилась обзорной)! Даша интересный рассказчик, прекрасно держит внимание слушателей, в числе которых были
- ИИрина10 мая 2024Не смотря на холодный пронзительный ветер, свидание с городом получилось действительно очень теплым! Дарья так увлеченно рассказывает истории Архангельска, что
- ВВера20 апреля 2024Поездка очень понравилась! Попали в настоящую снежную сказку в середине апреля!) Напились и "мертвой"и "живой" воды, омолодились, оздоровились, получили массу
- ААлексей8 апреля 2024Поездка была объединена с Северодвинском. Очень удобно и не утомительно. Позволяет познакомиться с двумя недалеко расположенными локациями. Гид достаточно последовательно
- иирина26 марта 2024Хочу поделиться прекрасными впечатлениями после посещения Холмогор, музея М. Ломоносова, которую проводил директор музея, другими историческими местами, о которых нам
- oolga18 марта 2024Большое спасибо Алексею, индивидуальный подход однозначно, мы хотели увидеть невероятные виды и заброшенные объекты мы это получили, полноценное приключение:-)
- ЕЕлена13 марта 2024Ура! Мы едем в Холмогоры! Какое счастье! (Определенно надо сделать такой магнитик или стикер) Столько всего интересного! Музей-усадьба Ломоносова собран с такой
- ННадежда20 февраля 2024Прекрасно провели день в сопровождении Алексея. Объемный рассказ, море впечатлений)
- ППолина6 февраля 2024Советую побывать на этой экскурсии тем, кто хочет больше узнать про Архангельскую область. Алексей всё интересно рассказывал и без проблем
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Активности»
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