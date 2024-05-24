Активности – экскурсии в Архангельске

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Архангельске, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Теплое свидание с Архангельском
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400 за всё до 5 чел.
В Холмогоры - на родину Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Все супер Ходишь как с подругой Весь город и все увидели
  • Г
    Галина
    14 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Спасибо Дарье большое за рассказ! Экскурсия действительно получилась обзорной)! Даша интересный рассказчик, прекрасно держит внимание слушателей, в числе которых были
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    дети 11 и 15 лет. Всем всё понравилось, знание истории своего города и края и её подача, комфортно построенный маршрут! Первая наша встреча с Архангельском и, правда, оказалась теплой)! Рекомендуем!

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Не смотря на холодный пронзительный ветер, свидание с городом получилось действительно очень теплым! Дарья так увлеченно рассказывает истории Архангельска, что
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    не влюбиться в этот город нет никаких шансов! Замечательная речь, знание истории, лёгкость в общении и бесконечное обаяние- это то, что хочется особенно подчеркнуть, спасибо за это Дарье. И отдельное спасибо за то, что так мужественно преодолевали вместе с нами все сюрпризы погоды. Север сразу проверил нас на прочность, но мы не сдались, и за это город подарил нам много незабываемых эмоций.

  • В
    Вера
    20 апреля 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Поездка очень понравилась! Попали в настоящую снежную сказку в середине апреля!) Напились и "мертвой"и "живой" воды, омолодились, оздоровились, получили массу
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    интересной информации о родном крае. Загорелые и счастливые вернулись в город. Ольга, очень эрудированный человек и интересный рассказчик, слушать её одно удовольствие. Обязательно буду всем её рекомендовать, как экскурсовода! А мы уже планируем следующую поездку!)

  • А
    Алексей
    8 апреля 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Поездка была объединена с Северодвинском. Очень удобно и не утомительно. Позволяет познакомиться с двумя недалеко расположенными локациями. Гид достаточно последовательно
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    излагает материал. Познания и рассказ о подводном флоте порадовали. В Куртяево приятная прогулка по лесу. Ну и церковь меня лично очень порадовала.

  • и
    ирина
    26 марта 2024
    Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
    Хочу поделиться прекрасными впечатлениями после посещения Холмогор, музея М. Ломоносова, которую проводил директор музея, другими историческими местами, о которых нам
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    увлеченно, со знанием дела, рассказала сопровождающий нас гид — Наталья, предлагающая свои услуги на Трипстере. Вообще от пребывания в городе остались очень яркие и положительные эмоции и впечатления. Очень рекомендуем посетить музеи города, впечатлиться картинами Борисова и Писхакова, энтузиазмом людей, строящими современный коч и прочее - прочее …. Наш Север — неповторим и прекрасен!!!!!!!

  • o
    olga
    18 марта 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Большое спасибо Алексею, индивидуальный подход однозначно, мы хотели увидеть невероятные виды и заброшенные объекты мы это получили, полноценное приключение:-)
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
    Ура! Мы едем в Холмогоры! Какое счастье! (Определенно надо сделать такой магнитик или стикер) Столько всего интересного! Музей-усадьба Ломоносова собран с такой
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    любовью, на которую способны только настоящие энтузиасты. Очень много интересных экспонатов и о быте того времени и, собственно, об истории жизни М. В. Ломоносова (спойлер: мифы развенчаны, но за парадным портретом такой живой человек). Спасибо нашему гиду Наталии за знакомство с Ириной и мастер-класс по резьбе, душевные посиделки с чаем и спонтанное продолжение экскурсии на верфи! Если у вас есть возможность, обязательно заезжайте на Поморский коч. Такие мечты и проекты могут родиться только на берегах северных морей)

    Ура! Мы едем в Холмогоры! Какое счастье!Ура! Мы едем в Холмогоры! Какое счастье!Ура! Мы едем в Холмогоры! Какое счастье!
  • Н
    Надежда
    20 февраля 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Прекрасно провели день в сопровождении Алексея. Объемный рассказ, море впечатлений)
    Прекрасно провели день в сопровождении Алексея. Объемный рассказ, море впечатлений)
  • П
    Полина
    6 февраля 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Советую побывать на этой экскурсии тем, кто хочет больше узнать про Архангельскую область. Алексей всё интересно рассказывал и без проблем
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    отвечал на некоторые возникающие вопросы. Музей в Ломоносово хороший, одна его часть посвящена учёному, вторая-резьбе по кости. В целом экскурсию рекомендую.

    Советую побывать на этой экскурсии тем, кто хочет больше узнать про Архангельскую область. Алексей всё интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Активности»

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  2. Северная Двина
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  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
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