9:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Архангельска.
Обзорная экскурсия по городу «Северный город Архангельск».
Экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
Обед в кафе.
Трансфер в туристический комплекс «Голубино» (4 часа), размещение.
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (доп. плата).
(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Возможна программа без экскурсионного обслуживания в Архангельске (стоимость уточнять при бронировании).
Завтрак.
Знакомство с природоохранным заповедником «Пинежский».
Экологическая прогулка по заповедному лесу и экскурсия на водопад «Святой источник».
Обед.
Экскурсия в карстовую пещеру «Голубинский провал».
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (доп. плата).
Завтрак.
Экскурсия на Красную Горку.
Посещение выставки-экспозиции «Исторические личности Пинежского края».
Осмотр Краснгорского-Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий) и места захоронения князя В.В. Голицына.
Обед.
Мастер-класс «Печём пироги, да шаньги» – все желающие смогут научиться печь пироги с ягодами и знаменитые пинежские шанежки.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Поездка в посёлок Пинега.
Посещение музея Карста.
Обзорная экскурсия «Наследие купцов Володиных».
Экскурсия в краеведческий музей – экспозиция ссыльных ХIX-XX в.
Возвращение в гостиничный комплекс.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Освобождение номеров.
Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал.
Окончание программы после 19:00.
Тур предусматривает проживание в лесном отеле «Голубино».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Стоимость группового трансфера Архангельск – Голубино – Архангельск – 3 000 руб./чел.
Доплата за 1-но местное размещение:
Тур состоится при группе от 2-х человек.
Стоимость дополнительной ночи в Архангельске, руб.:
|Размещение
|Пур-Наволок отель 4*
|Столица Поморья 3*
|Одноместное размещение, номер Стандарт
|4 500
|3 400
|Двухместное размещение, номер Стандарт
|6 000
|4 000
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Традиционные сувениры Архангельской области:
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
Тур состоится при группе от 2-х человек.