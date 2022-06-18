Пинежье – провинция в Архангельской области, а по России – так и вовсе глубинка.



Но можно ли найти еще такое место, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом, где из поколения в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому назначению, где прошлое и нынешнее переплелось, что является вечно живым и единым.