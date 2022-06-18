Заповедная Чудь. Архангельск

Пинежье - провинция в Архангельской области, а по России - так и вовсе глубинка

5
3 отзыва
Пинежье – провинция в Архангельской области, а по России – так и вовсе глубинка.

Но можно ли найти еще такое место, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом, где из поколения в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому назначению, где прошлое и нынешнее переплелось, что является вечно живым и единым.
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
Заповедная Чудь. Архангельск
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Что вас ожидает 🤩

Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Пинежские пещеры
Пинежские пещеры
Посетим карстовую пещеру «Голубинский провал» и восхитимся ее красотой и величием
Мастер-класс
Мастер-класс
Научимся печь пироги с ягодами и знаменитые пинежские шанежки
Музей Карста
Музей Карста
Заглянем в удивительный музей Карста в поселке Пинега, где узнаем много нового и интересного

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Архангельска, музей &quot;Малые Корелы&quot;

 9:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Архангельска. 

Обзорная экскурсия по городу «Северный город Архангельск».

Экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы».

Обед в кафе.

Трансфер в туристический комплекс «Голубино» (4 часа), размещение.

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (доп. плата).

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Возможна программа без экскурсионного обслуживания в Архангельске (стоимость уточнять при бронировании).

Встреча, Архангельска, музей &quot;Малые Корелы&quot;Встреча, Архангельска, музей &quot;Малые Корелы&quot;Встреча, Архангельска, музей &quot;Малые Корелы&quot;
2 день
Заповедник «Пинежский», водопад &quot;Святой источник&quot;, пещера «Голубинский провал»

Завтрак.

Знакомство с природоохранным заповедником «Пинежский».

Экологическая прогулка по заповедному лесу и экскурсия на водопад «Святой источник».

Обед.

Экскурсия в карстовую пещеру «Голубинский провал».

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (доп. плата).

Заповедник «Пинежский», водопад &quot;Святой источник&quot;, пещера «Голубинский провал»Заповедник «Пинежский», водопад &quot;Святой источник&quot;, пещера «Голубинский провал»Заповедник «Пинежский», водопад &quot;Святой источник&quot;, пещера «Голубинский провал»
3 день
Красная горка, Краснгорского-Богородицкий монастырь, мастер-класс

Завтрак.

Экскурсия на Красную Горку.

Посещение выставки-экспозиции  «Исторические личности Пинежского края».

Осмотр Краснгорского-Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий) и места захоронения князя В.В. Голицына.

Обед.

Мастер-класс «Печём пироги, да шаньги» – все желающие смогут научиться печь пироги с ягодами и знаменитые пинежские шанежки.

Ужин.

Свободное время.

Красная горка, Краснгорского-Богородицкий монастырь, мастер-классКрасная горка, Краснгорского-Богородицкий монастырь, мастер-классКрасная горка, Краснгорского-Богородицкий монастырь, мастер-класс
4 день
Поселок Пинега, музей Карста, краеведческий музей

Завтрак.

Поездка в посёлок Пинега.

Посещение музея Карста.

Обзорная экскурсия «Наследие купцов Володиных».

Экскурсия в краеведческий музей – экспозиция ссыльных ХIX-XX в.

Возвращение в гостиничный комплекс.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Поселок Пинега, музей Карста, краеведческий музейПоселок Пинега, музей Карста, краеведческий музейПоселок Пинега, музей Карста, краеведческий музей
5 день
Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Освобождение номеров.

Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал.

Окончание программы после 19:00.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в лесном отеле «Голубино».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

  • номер категории "стандарт" – 20 000 руб./чел. + трансфер;
  • номер категории "комфорт" – 23 500 руб./чел. + трансфер.

Стоимость группового трансфера Архангельск – Голубино – Архангельск – 3 000 руб./чел.

Доплата за 1-но местное размещение:

  • номер категории "стандарт"  7 000 руб./чел.;
  • номер категории "комфорт" – 8 000 руб./чел.

Тур состоится при группе от 2-х человек.

Стоимость дополнительной ночи в Архангельске, руб.:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 400
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номере выбранной категории
  • Трехразовое питание
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер Архангельск – Голубино – Архангельск – 3 000 руб. /чел.
  • Баня и сауна
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Какое минимальное количество участников?

Тур состоится при группе от 2-х человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.

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