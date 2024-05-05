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Авторский тур
5 дней
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
«Хотите окунуться в атмосферу места, где деревни являются музеями под открытым небом, где из поколения в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому назначению, где переплелось прошлое и нынешнее»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
«А еще самостоятельно соберем интерактивную модель атомной подводной лодки проекта 971 в Музейной субмарине»
1 янв в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Начало: Вологда
«Музей располагается в здании городской усадьбы XIX века»
3 июля в 10:00
14 авг в 10:00
64 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
«10:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
«После завтрака в отеле посетим музей народных промыслов и ремёсел в деревне Уйма»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 мая 2024Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ББартева5 февраля 2024Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ВВолкова17 января 2024Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!
- ССергей16 января 2024Тур очень понравился, несмотря на холодную погоду. Зимние краски как раз и отражают неповторимую красоту российского Севера. Экскурсоводы отработали на
- ССветлана15 января 2024Хорошая организация, насыщенная программа, интересные экскурсоводы. Несмотря на холода в -30 днём и до -50 ночью организаторы выполнили заявленную программу.
- ЛЛариса11 января 2024Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста
- ВВиктория17 октября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музеи»
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