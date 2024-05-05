Музеи и искусство Архангельска

Найдено 5 туров в категории «Музеи» в Архангельске, цены от 18 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
«Хотите окунуться в атмосферу места, где деревни являются музеями под открытым небом, где из поколения в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому назначению, где переплелось прошлое и нынешнее»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000 за человека
Новогодний гранд-тур в Поморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
«А еще самостоятельно соберем интерактивную модель атомной подводной лодки проекта 971 в Музейной субмарине»
1 янв в 10:00
от 42 500 за человека
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Начало: Вологда
«Музей располагается в здании городской усадьбы XIX века»
3 июля в 10:00
14 авг в 10:00
64 500 за человека
Сказка Русского Севера. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
«10:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
«После завтрака в отеле посетим музей народных промыслов и ремёсел в деревне Уйма»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
    Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • В
    Волкова
    17 января 2024
    Сказка Русского Севера. Архангельск
    Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!
    Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!
  • С
    Сергей
    16 января 2024
    Сказка Русского Севера. Архангельск
    Тур очень понравился, несмотря на холодную погоду. Зимние краски как раз и отражают неповторимую красоту российского Севера. Экскурсоводы отработали на
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    пять баллов, очень заинтересованные, влюбленные в свой город люди. Гостиница "Столица Поморья" в самом центре, обслуживание на высоком уровне. При выезде подарили блокнот с видами Архангельска. Приятно! Ресторан с достойной кухней и персоналом.

  • С
    Светлана
    15 января 2024
    Сказка Русского Севера. Архангельск
    Хорошая организация, насыщенная программа, интересные экскурсоводы. Несмотря на холода в -30 днём и до -50 ночью организаторы выполнили заявленную программу.
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    Автобусы теплые, чуток замёрзли в Пинеге, но это такой край)) что хотели, то и получили))Гостиница "Столица Поморья" -очень прилично, завтраки простые, но вкусные. Питание по программе на пять. Не хватило одного денечка погулять по городу, но это такой тур, сами выбрали. Места красивые, люди удивительные. Организаторам большое спасибо за организацию и сопровождение.

  • Л
    Лариса
    11 января 2024
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста
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    и уровня подготовленности. Нам несказанно повезло с гидами. Наш основной гид - Марина Титова, коллеги Марины в Музее художественного освоения Арктики им. Борисова, в Северном морском музее - не просто профессионалы с большой буквы, но люди, любящие свое дело и свой родной край. Думаю, благодаря прежде всего Марине, наше путешествие удалось и оставило самые приятные впечатления. Наличие правильной теплой теплой одежды и обуви также добавит хорошего настроения и позволит почувствовать и полюбить русский север. Ну, а о некоторых шероховатостях по питанию организаторы знают и наверняка примут это во внимание. Тур интересный. Рекомендую.

  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музеи»

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Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Музеи" можно забронировать 5 авторских туров от 18 500 до 64 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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