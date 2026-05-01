Белые ночи и Белое море в Архангельской области

Поморье — это особенное место, где природа проявляет свою силу, а чарующие белые ночи пробуждают вдохновение. Именно здесь на свет появился великий русский ученый Михаил Ломоносов.

В этом трёхдневном туре вы
сможете побывать в Архангельске и Северодвинске, познакомиться с красотой деревянного зодчества в «Малых Корелах», посетить мемориальный музей Ломоносова и попробовать свои силы в мастер–классе резьбы по кости.

Вас ждёт таинство белых ночей, магия рассветов и закатов над Северной Двиной, дыхание туманов и шорох тайги.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Музей-заповедник «Малые Корелы»

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельно добираетесь до гостиницы.

Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» — это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.

Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».

Рассказ о месте, где был основан Архангельск, и Гостиных Дворах — памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами, будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами, и городом, ставшим первым морским торговым портом России.

Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная — любимое место для прогулок как архангелогородцев, так и гостей города.

Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина, панорама на островную часть Архангельска — на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.

Обед в кафе.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором среди живописного леса расположены более ста памятников деревянного зодчества, собранных со всей Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки).

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.

Возвращение в Архангельск.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

2 день

Холмогоры и родина Ломоносова

Завтрак в отеле.

09:00 Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова».

Вас ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М. В. Ломоносова. Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты.

Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости.

На пароме вы переправитесь на Куростров, а затем пешком (2,5 км) в сопровождении гида прогуляетесь по острову до села Ломоносово, где посетите мемориальный музей Ломоносова и попробуете свои силы в мастер-классе резьбы по кости.

Возвращение в Архангельск после 18:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

3 день

Знакомство с Северодвинском. Выезд на остров Ягры. Завершение программы

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.

Экскурсия «Северодвинск и Белое море».

Знакомство с городом Северодвинском (без посещения музея) и выезд на остров Ягры.

Прогулка по набережной и южному берегу Арктики, с песчаными пляжами, сосновым бором и прекрасными видами летнего Белого моря.

Возвращение в Архангельск.

Окончание экскурсионной программы.

15:00 Свободное время.

Самостоятельный отъезд.

Трансферы за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 18:00.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница Двухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Столица Поморья», стандарт26 5006 000
«Пур-Наволок Отель», стандарт27 5006 000

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.

В отеле представлены разнообразные номера, которые оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. В каждом номере есть ванная комната со стандартным набором сантехники, полотенцами и гигиеническими принадлежностями.

На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В шаговой доступности находятся магазины и кафе, где можно не только вкусно поесть, но и приятно провести время.

Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 километров.

Отель «Пур-Наволок»

2 ночи

Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.

К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.

В ресторане отеля ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.

Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в стандартном двухместном номере
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака в отеле размещения, 1 обед)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты, мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Россия, Архангельск
Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что ещё важно знать?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Стоимость индивидуального трансфера до 3-х чел. на легковом автомобиле и для групп до 6 чел. на минивэне уточнять при бронировании.

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость и возможность уточнять при бронировании.

Сборный тур состоится от 2-х человек. Максимальная группа 45 человек.

Транспорт на экскурсии предоставляется в зависимости от количества туристов (минивэн, микроавтобус, автобус). Места заранее не бронируются. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

