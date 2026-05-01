В этом трёхдневном туре вы
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Музей-заповедник «Малые Корелы»
Прибытие в Архангельск.
Самостоятельно добираетесь до гостиницы.
Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» — это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.
Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».
Рассказ о месте, где был основан Архангельск, и Гостиных Дворах — памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами, будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами, и городом, ставшим первым морским торговым портом России.
Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная — любимое место для прогулок как архангелогородцев, так и гостей города.
Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина, панорама на островную часть Архангельска — на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.
Обед в кафе.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором среди живописного леса расположены более ста памятников деревянного зодчества, собранных со всей Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки).
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.
Возвращение в Архангельск.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Холмогоры и родина Ломоносова
Завтрак в отеле.
09:00 Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова».
Вас ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М. В. Ломоносова. Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты.
Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости.
На пароме вы переправитесь на Куростров, а затем пешком (2,5 км) в сопровождении гида прогуляетесь по острову до села Ломоносово, где посетите мемориальный музей Ломоносова и попробуете свои силы в мастер-классе резьбы по кости.
Возвращение в Архангельск после 18:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Знакомство с Северодвинском. Выезд на остров Ягры. Завершение программы
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.
Экскурсия «Северодвинск и Белое море».
Знакомство с городом Северодвинском (без посещения музея) и выезд на остров Ягры.
Прогулка по набережной и южному берегу Арктики, с песчаными пляжами, сосновым бором и прекрасными видами летнего Белого моря.
Возвращение в Архангельск.
Окончание экскурсионной программы.
15:00 Свободное время.
Самостоятельный отъезд.
Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 18:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Столица Поморья», стандарт
|26 500
|6 000
|«Пур-Наволок Отель», стандарт
|27 500
|6 000
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.
В отеле представлены разнообразные номера, которые оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. В каждом номере есть ванная комната со стандартным набором сантехники, полотенцами и гигиеническими принадлежностями.
На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В шаговой доступности находятся магазины и кафе, где можно не только вкусно поесть, но и приятно провести время.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 километров.
Отель «Пур-Наволок»
Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.
К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.
В ресторане отеля ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.
Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в стандартном двухместном номере
- Питание, указанное в программе (2 завтрака в отеле размещения, 1 обед)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты, мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что ещё важно знать?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Стоимость индивидуального трансфера до 3-х чел. на легковом автомобиле и для групп до 6 чел. на минивэне уточнять при бронировании.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость и возможность уточнять при бронировании.
Сборный тур состоится от 2-х человек. Максимальная группа 45 человек.
Транспорт на экскурсии предоставляется в зависимости от количества туристов (минивэн, микроавтобус, автобус). Места заранее не бронируются. Рассадка свободная.