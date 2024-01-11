Н Наталия

Экскурсии в туре интересные. Очень понравился город Архангельск. Организатор тура отработал на отлично, всё было чётко, без накладок. Постоянная информированность о завтрашнем днем: куда, во сколько. Приятный бонус - ягодный настойки и пирожки.