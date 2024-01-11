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Авторский тур
4 дня
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
«Отправляемся в небольшое приключение, наполненное гастрономическими открытиями и впечатляющими видами»
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
50 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
«Ароматные кулебячки, ягодные ватрушки-настоящее гастрономическое удовольствие для гостей северного края»
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 50 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
«Вы не только откроете новые гастрономические горизонты и окунётесь в гостеприимную атмосферу, но и исследуете главные достопримечательности двух городов — Архангельска и Северодвинска — и их окрестностей»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия11 января 2024Экскурсии в туре интересные. Очень понравился город Архангельск. Организатор тура отработал на отлично, всё было чётко, без накладок. Постоянная информированность о завтрашнем днем: куда, во сколько. Приятный бонус - ягодный настойки и пирожки.
- ААндрей27 февраля 2023Архангельск отличное место, добрые, красивые люди, восхитительная природа. Программа насыщенная, экскурсоводы увлеченные и отзывчивые. Все очень понравилось. Спасибо.
- ООльга27 февраля 2023Отличный тур! Организация на высочайшем уровне. Море позитивных, положительных впечатлений!
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Архангельске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 50 600 до 54 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Архангельска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024