Гастрономические туры Архангельска

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Архангельске, цены от 50 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
«Отправляемся в небольшое приключение, наполненное гастрономическими открытиями и впечатляющими видами»
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
50 600 за человека
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
«Ароматные кулебячки, ягодные ватрушки-настоящее гастрономическое удовольствие для гостей северного края»
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 50 600 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
«Вы не только откроете новые гастрономические горизонты и окунётесь в гостеприимную атмосферу, но и исследуете главные достопримечательности двух городов — Архангельска и Северодвинска — и их окрестностей»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
54 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    11 января 2024
    Гастрономический тур «Вкус Поморья»
    Экскурсии в туре интересные. Очень понравился город Архангельск. Организатор тура отработал на отлично, всё было чётко, без накладок. Постоянная информированность о завтрашнем днем: куда, во сколько. Приятный бонус - ягодный настойки и пирожки.
  • А
    Андрей
    27 февраля 2023
    Гастрономический тур «Вкус Поморья»
    Архангельск отличное место, добрые, красивые люди, восхитительная природа. Программа насыщенная, экскурсоводы увлеченные и отзывчивые. Все очень понравилось. Спасибо.
  • О
    Ольга
    27 февраля 2023
    Гастрономический тур «Вкус Поморья»
    Отличный тур! Организация на высочайшем уровне. Море позитивных, положительных впечатлений!
    Отличный тур! Организация на высочайшем уровнеОтличный тур! Организация на высочайшем уровнеОтличный тур! Организация на высочайшем уровнеОтличный тур! Организация на высочайшем уровнеОтличный тур! Организация на высочайшем уровнеОтличный тур! Организация на высочайшем уровнеОтличный тур! Организация на высочайшем уровне

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Гастрономические»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
  2. Гастрономический тур «Вкус Поморья»
  3. В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пинежские пещеры
  2. Северная Двина
  3. Музей Малые Корелы
  4. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 50 600 до 54 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Архангельска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам