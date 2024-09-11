Новый год в Архангельске

Встретим Новый год на настоящем русском севере! Новогодний тур в Архангельске – это знакомство с удивительным городом с красивым именем и настоящим северным характером, с традициями и культурой, с радушием
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и гостеприимством.

Памятники архитектуры, атмосфера настоящего севера, таинственные пещеры, достопримечательности и многообразие современной жизни.

Попав в Малые Корелы, мы окажемся в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения. Стоимость тура без проживания — 26 000 руб. Стоимость тура с проживанием — 39 500 руб.

5
3 отзыва
Новый год в Архангельске
Новый год в Архангельске
Новый год в Архангельске
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельный заезд в отель.

Вещи в камеру хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за дополнительную плату.

9:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск новогодний».

Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.

Набережная Северной Двины, старинные дома, ледяные скульптуры, атмосфера новогоднего Архангельска не оставят никого равнодушными.

Экскурсия в музей народных промыслов и ремесел.

Музей занимается изучением и сохранением традиционных ремёсел, а также ведёт исследование обычаев и обрядов, связанных с беломорскими промыслами.

Нас ждут тематические выставочные залы, рассказ об истории развития рыбных и зверобойных промыслов, предметы поморского быта, орудия лова и охоты на морского зверя, история о традициях побережных жителей, уникальные фотоматериалы и документы XIX – XX вв. и гостиная Сени Малины – знаменитого героя северных сказок.

Экскурсия в музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы».

Этот уникальный музей, открытый для посещения 50 лет назад, сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, демонстрирующие жизнь и быт русской северной деревни нескольких столетий.

Возвращение в Архангельск после 17:00.

Размещение в гостинице.

Обед, ужин — самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске для подготовки к встрече Нового года.

Новогодний ужин в ресторане с 22:00 до 02:00 (включен в тариф с проживанием).

Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по АрхангельскуМузей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по АрхангельскуМузей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по АрхангельскуМузей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску
2 день

Свободный день

Поздний завтрак в отеле.

Свободное время для прогулок по новогоднему Архангельску.

Обед, ужин — самостоятельно.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Сказка северных пещер, водопад «Святой источник»

Завтрак.

08:00 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» – настоящее зимнее путешествие в заповедный край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов, скал, кристальных рек и водопадов.

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Время в пути в одну сторону 4 часа, делаются остановки.

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник».

Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, вы отправитесь к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!

Обед в кафе в середине программы.

Возвращение в Архангельск.

Время в пути в одну сторону 4 часа, делаются остановки.

Прибытие в Архангельск после 19:00.

Свободное время.

Ужин — самостоятельно.

Сказка северных пещер, водопад «Святой источник»Сказка северных пещер, водопад «Святой источник»Сказка северных пещер, водопад «Святой источник»Сказка северных пещер, водопад «Святой источник»
4 день

Северодвинск, интерактивная программа «Музейная субмарина». Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения.

9:30 Автобусная экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря».

В ходе экскурсии услышим историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск ныне Центр атомного судостроения.

В Краеведческом музее познакомимся с историей подводного флота России и устройством подводных лодок в ходе интерактивной программы «Музейная субмарина».

Собирая «конструктор», узнаем о технических решениях в области конструирования атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

После знакомства с городом, отправимся на южный берег Арктики – на остров Ягры.

Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря, вековые сосны на бескрайних белых просторах и ледяные торосы никого не оставят равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

Окончание экскурсионной программы после 14:00.

Обед, ужин — самостоятельно.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд.

Трансферы за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.

Северодвинск, интерактивная программа «Музейная субмарина». ОтъездСеверодвинск, интерактивная программа «Музейная субмарина». ОтъездСеверодвинск, интерактивная программа «Музейная субмарина». ОтъездСеверодвинск, интерактивная программа «Музейная субмарина». Отъезд

Проживание

Стоимость тура без проживания в гостинице и без банкета – 26 000 руб. /чел.

Также вы можете забронировать тур с проживанием в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельНомера стандартДоп. место (раскладушка)
«Пур-Наволок» 4*39 500 34 500

Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб.

Варианты проживания

Пур-Наволок

3 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака в отеле (при выборе тарифа с проживанием) 1 обед1 новогодний ужин (при выборе тарифа с проживанием)
  • 3 завтрака в отеле (при выборе тарифа с проживанием)
  • 1 обед
  • 1 новогодний ужин (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Трансфер
  • Проживание, при выборе тарифа без проживанием
  • Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?

Стоимость индивидуального трансфера до 3 чел. на л/автомобиле и для групп до 6 человек на минивэне уточнять при бронировании.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Как организовано питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
11 сен 2024
Отличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если с косторезной фабрикой) - туда можно ехать и на целый день. Экскурсоводы в Поморском Коче
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и музее Борисова выше всяких похвал. Если люди горят тем, чем занимаются - это чувствуется. Северодвинск и Белое море влюбили в себя с первого взгляда. Поняла, что готова вернуться, чтобы посетить то, что не было охвачено в этот раз.

Отличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если с
Г
10 сен 2024
Замечательный тур "Дорога на Русский Север"! Всё путешествие продумано до мелочей. Особенно хочется поблагодарить гидов: Валерию в Вологде и Жанну в Вельске, за душевные и содержательные экскурсии! Обязательно ещё поеду с Большой Страной.
Л
27 авг 2024
Согласно программе все выполнялись в срок

Тур входит в следующие категории Архангельска

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