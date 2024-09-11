Программа тура по дням
Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску
Прибытие в Архангельск.
Самостоятельный заезд в отель.
Вещи в камеру хранения.
Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за дополнительную плату.
9:45 Встреча с гидом в отеле размещения.
10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск новогодний».
Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.
Набережная Северной Двины, старинные дома, ледяные скульптуры, атмосфера новогоднего Архангельска не оставят никого равнодушными.
Экскурсия в музей народных промыслов и ремесел.
Музей занимается изучением и сохранением традиционных ремёсел, а также ведёт исследование обычаев и обрядов, связанных с беломорскими промыслами.
Нас ждут тематические выставочные залы, рассказ об истории развития рыбных и зверобойных промыслов, предметы поморского быта, орудия лова и охоты на морского зверя, история о традициях побережных жителей, уникальные фотоматериалы и документы XIX – XX вв. и гостиная Сени Малины – знаменитого героя северных сказок.
Экскурсия в музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы».
Этот уникальный музей, открытый для посещения 50 лет назад, сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, демонстрирующие жизнь и быт русской северной деревни нескольких столетий.
Возвращение в Архангельск после 17:00.
Размещение в гостинице.
Обед, ужин — самостоятельно.
Свободное время в г. Архангельске для подготовки к встрече Нового года.
Новогодний ужин в ресторане с 22:00 до 02:00 (включен в тариф с проживанием).
Свободный день
Поздний завтрак в отеле.
Свободное время для прогулок по новогоднему Архангельску.
Обед, ужин — самостоятельно.
Сказка северных пещер, водопад «Святой источник»
Завтрак.
08:00 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» – настоящее зимнее путешествие в заповедный край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов, скал, кристальных рек и водопадов.
Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Время в пути в одну сторону 4 часа, делаются остановки.
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник».
Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, вы отправитесь к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!
Обед в кафе в середине программы.
Возвращение в Архангельск.
Время в пути в одну сторону 4 часа, делаются остановки.
Прибытие в Архангельск после 19:00.
Свободное время.
Ужин — самостоятельно.
Северодвинск, интерактивная программа «Музейная субмарина». Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Вещи в камеру хранения.
9:30 Автобусная экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря».
В ходе экскурсии услышим историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск ныне Центр атомного судостроения.
В Краеведческом музее познакомимся с историей подводного флота России и устройством подводных лодок в ходе интерактивной программы «Музейная субмарина».
Собирая «конструктор», узнаем о технических решениях в области конструирования атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
После знакомства с городом, отправимся на южный берег Арктики – на остров Ягры.
Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря, вековые сосны на бескрайних белых просторах и ледяные торосы никого не оставят равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
Окончание экскурсионной программы после 14:00.
Обед, ужин — самостоятельно.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд.
Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.
Проживание
Стоимость тура без проживания в гостинице и без банкета – 26 000 руб. /чел.
Также вы можете забронировать тур с проживанием в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Номера стандарт
|Доп. место (раскладушка)
|«Пур-Наволок» 4*
|39 500
|34 500
Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб.
Варианты проживания
Пур-Наволок
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле, при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака в отеле (при выборе тарифа с проживанием) 1 обед1 новогодний ужин (при выборе тарифа с проживанием)
- 3 завтрака в отеле (при выборе тарифа с проживанием)
- 1 обед
- 1 новогодний ужин (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Трансфер
- Проживание, при выборе тарифа без проживанием
- Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?
Традиционные сувениры Архангельской области:
- щепная птица счастья;
- каргопольская глиняная игрушка;
- резные изделия из дерева, бересты;
- изделия из холмогорской резной кости;
- украшения с архангельскими бриллиантами;
- косметические наборы из водорослей.
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
- рыба;
- северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
- оленина;
- мармелад на основе агар-агара;
- традиционный расписной пряник козуля.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?
Стоимость индивидуального трансфера до 3 чел. на л/автомобиле и для групп до 6 человек на минивэне уточнять при бронировании.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Как организовано питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.