1 день

Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельный заезд в отель.

Вещи в камеру хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за дополнительную плату.

9:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск новогодний».

Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.

Набережная Северной Двины, старинные дома, ледяные скульптуры, атмосфера новогоднего Архангельска не оставят никого равнодушными.

Экскурсия в музей народных промыслов и ремесел.

Музей занимается изучением и сохранением традиционных ремёсел, а также ведёт исследование обычаев и обрядов, связанных с беломорскими промыслами.

Нас ждут тематические выставочные залы, рассказ об истории развития рыбных и зверобойных промыслов, предметы поморского быта, орудия лова и охоты на морского зверя, история о традициях побережных жителей, уникальные фотоматериалы и документы XIX – XX вв. и гостиная Сени Малины – знаменитого героя северных сказок.

Экскурсия в музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы».

Этот уникальный музей, открытый для посещения 50 лет назад, сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, демонстрирующие жизнь и быт русской северной деревни нескольких столетий.

Возвращение в Архангельск после 17:00.

Размещение в гостинице.

Обед, ужин — самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске для подготовки к встрече Нового года.

Новогодний ужин в ресторане с 22:00 до 02:00 (включен в тариф с проживанием).