Музей под открытым небом – туры в Архангельске

Найдено 3 тура в категории «Музей под открытым небом» в Архангельске, цены от 39 800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Открытый Север. Архангельская область
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Открытый Север. Архангельская область
Начало: Г. Архангельск
30 мая в 10:00
13 июн в 10:00
от 39 800 за человека
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
10 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 58 850 за человека
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Начало: Архангельск
13 мар в 10:00
20 мар в 10:00
от 42 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    2 марта 2025
    Гастрономический тур «Вкус Поморья»
    Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние. Дополнительная экскурсия «Красоты Пинежья»
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    однозначно стоит того, чтобы потратить целый день (великолепный вид на каньон, спуск к водопаду и, конечно, поход в пещеру, где можно увидеть зимующих летучих мышей). Детям однозначно понравится музей, посвящённый подводным лодкам, в Северодвинске. Для тура нужно запастись тёплой одеждой и подготовиться к продолжительным прогулкам (а в Пинежье ещё и к спускам/подъёмам по узким деревянным лестницам в заповеднике, но это того стоит). Вся необходимая информация есть в карточке тура и дополнительно была направлена оператором. По организации и проведению тура нет никаких замечаний. Также хотелось бы сказать спасибо куратору тура Юлии Суховерховой (всегда на связи, всё очень оперативно организует и делает всё, чтобы туристы получили максимальное удовольствие). Обязательно приеду ещё! Спасибо за тур.

    Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние
  • Е
    Елена
    28 февраля 2025
    Гастрономический тур «Вкус Поморья»
    Были в Архангельске на охоте за северным сиянием. Примите слова благодарности за организацию размещения, отличное экскурсионное обслуживание (экскурсовод Галина), организацию
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    питания, дополнительные мероприятия. Все очень понравилось! К тому же посчастливилось "поймать" северное сияние, а благодаря фотографу Гинтарису и запечатлеть этот волшебный миг! Желаем здоровья, развития, новых маршрутов по НАШЕЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЕ!

  • И
    Игорь
    22 февраля 2025
    Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
    Спасибо за экскурсии, все очень понравилось.
    Спасибо за экскурсии, все очень понравилось
  • С
    Светлана
    13 февраля 2025
    Гастрономический тур «Вкус Поморья»
    Тур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтном парке Голубино! Архангельск удивил
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    наличием пешеходных ледовых переправ! В гостях у Силантия Поморыча с удовольствием побывала бы ещё! Спасибо за возможность побывать в зимней сказке!

    Тур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтномТур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтномТур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтномТур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтномТур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтномТур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтномТур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтномТур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтномТур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтномТур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтном

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музей под открытым небом»

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  3. Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
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  2. Парк «Голубино»
  3. Северная Двина
Сколько стоит тур в Архангельске в марте 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Музей под открытым небом" можно забронировать 3 тура от 39 800 до 58 850. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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