5 дней
Открытый Север. Архангельская область
Начало: Г. Архангельск
30 мая в 10:00
13 июн в 10:00
от 39 800₽ за человека
4 дня
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
10 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 58 850₽ за человека
4 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Начало: Архангельск
13 мар в 10:00
20 мар в 10:00
от 42 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим2 марта 2025Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние. Дополнительная экскурсия «Красоты Пинежья»
- ЕЕлена28 февраля 2025Были в Архангельске на охоте за северным сиянием. Примите слова благодарности за организацию размещения, отличное экскурсионное обслуживание (экскурсовод Галина), организацию
- ИИгорь22 февраля 2025Спасибо за экскурсии, все очень понравилось.
- ССветлана13 февраля 2025Тур понравился! Узнали много интересного о поморской кухне, очень вкусно и сытно кормили, особенно в культурно-ландшафтном парке Голубино! Архангельск удивил
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музей под открытым небом»
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