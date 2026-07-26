В этом увлекательном туре вас ждёт обзорная экскурсия по
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия. Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы»
Прибытие в Архангельск.
10:50 Встреча в холле гостиницы с гидом.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «Архангельск — порт святого Михаила». Город с именем ангела, рождённый Белым морем, по воли судьбы стал одним из «самых необычных городов России».
Здесь, «на макушке страны», была создана первая корабельная пристань России, сюда, к причалам Северной Двины, пришвартовывались корабли со всех сторон света. Здесь была заложена государственная судоверфь и спущен на воду первый корабль русского флота, зарождался и креп российский военно-морской флот.
Архангельск — ворота и точка исхода множества дорог в неведомое пространство. Отсюда отправлялись в опасный путь первые арктические научно-исследовательские экспедиции.
Вы погрузитесь в историю и культуру города, познакомитесь с достопримечательностями и местами силы старого города, увидите кафедральный Михайло-Архангельский собор, причалы и пристани, «Каменный град» — Гостиные дворы, старейшую Торговую улицу, храмы северных святых и монастырские подворья.
Сегодня город формирует новый облик, но, как и прежде, в длинных проспектах, ровных кварталах и площадях, фрагментах деревянной архитектуры и остатках каменного величия, а главное, в морском воздухе набережной еще живет флер морских странствий, память о подвигах мореходов и обетах многочисленных соловецких паломников.
Обед.
Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы». Обзорная экскурсия по экспозициям Архангельского краеведческого музея.
«Архангельские Гостиные Дворы» — выдающийся памятник русского зодчества, одно из грандиознейших сооружений своего времени. Построенный в 1668–1683 гг. по указу царя Алексея Михайловича для приема и организации торговли с европейскими купцами-мореплавателями, комплекс был самым большим и самым необычным сооружением Российского государства, своеобразным «фасадом» всей Московии.
Здесь, на архангелогородской ярмарке, проводился большой оптовый торг, являвшийся важной статьей государственного дохода. Сейчас в памятнике располагается один из старейших музеев Северо-Запада России — Архангельский краеведческий музей.
Купеческие палаты XVII и парадные залы XIX века комплекса познакомят вас с богатой историей старейшего здания города, по праву считающегося городским кремлем, а многочисленные экспозиции и выставки музея раскроют историко-культурную и природную самобытность Поморья. Сегодня мы уверены, что если где-то и живет гений места, дух-покровитель Архангельска, то именно здесь.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Речная прогулка на единственном действующем пароходе-колеснике «Н. В. Гоголь» по реке Северная Двина с радиоэкскурсией «Архангельск – город над Двиной» (за доп. плату).
Пароход-колесник «Н. В. Гоголь» — единственный действующий колесный пароход России, старейшее пассажирское судно, находящееся в регулярной эксплуатации. Построен в 1911 году на АО «Сормовские заводы» в Нижнем Новгороде по заказу Северного пароходного общества, учреждённого архангельскими купцами-судовладельцами.
Двухпалубный пассажирский пароход был построен по последнему слову техники, сочетал в себе высокую надежность и комфорт. Особой гордостью парохода является машинное отделение. Здесь еще можно увидеть первозданную паровую машину тройного расширения, два огнетрубных паровых котла, насосы, машинный телеграф и другие механизмы, установленные с постройки судна и безукоризненно работающие на протяжении более 110 лет.
Сегодня пароход — живой памятник истории отечественного судостроения. Двухчасовой рейс вдоль акватории архангельского порта позволит насладиться ароматом летней реки, свежестью морского ветра, полюбоваться зрелищной панорамой «города над Двиной» — одного из самых необычных городов Российского государства.
Ужин (самостоятельно).
Вылет на Соловецкие острова. Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю. Соловецкий морской музей
Завтрак.
Освобождение номеров.
08:00 Трансфер в аэропорт Васьково.
09:40 Вылет на Соловецкие острова вертолетом МИ-8 (время полета 1 час 20 минут).
Прибытие на Большой Соловецкий остров. Встреча в аэропорту.
Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
Пешеходная экскурсия (2,5 часа) знакомит с историей и архитектурными особенностями памятников центрального комплекса Соловецкого монастыря. В ходе экскурсии вы посетите действующие храмы, галерею боевого хода крепостной стены, экспозиции, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Грандиозное сооружение – свидетель великих и трагических страниц в истории нашего государства, хранит память о выдающихся деятелях Соловецкого монастыря – его основателях и реформаторах, о славных защитниках обители в годы Крымской войны, а также о знаменитых узниках, некогда томившихся здесь в каменных казематах государственной тюрьмы.
Трансфер в гостиницу.
Обед.
Размещение.
Экскурсия в Соловецкий морской музей.
Экспозиция «Морская практика Русского Севера и Соловецкий монастырь» посвящена традиционным технологиям судостроения и мореходства, благодаря которым была освоена значительная территория Русского Севера и Арктики в XV–XVII вв. Эти технологии обеспечили абсолютное превосходство отечественных судов в водах Северного Ледовитого океана восточнее Новой Земли.
Важную роль в духовном и экономическом освоении Севера несколько столетий подряд играл Соловецкий монастырь — «Дом Спаса и Николы», обладавший одним из самых больших флотов на Белом море и развитым морским хозяйством.
Свободное время.
Прогулка к мысу лабиринтов Большого Соловецкого острова с реконструированным каменным лабиринтом — святилище II–I тысячелетий до нашей эры (самостоятельно).
Ужин (самостоятельно).
Посещение служб в храмах Соловецкого мужского монастыря. Экскурсия «История Соловецких лагерей и тюрьмы особого назначения»
Завтрак.
Посещение служб в храмах Соловецкого мужского монастыря.
Экскурсия «История Соловецких лагерей и тюрьмы особого назначения» 1920-1939 годов.
К трагическим страницам истории Соловецких островов относится время, когда они превратились в место заключения для десятков тысяч человек. В 1923 году на Соловках был организован Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).
В ходе экскурсии вы узнаете о истории, этапах развития и преобразовании лагеря в тюрьму. Во время пешеходной прогулки вы пройдете по поселку Соловецкий, увидите постройки лагерного периода, узнаете об организации лагерной жизни, доставке заключённых на острова.
Затем экскурсия продолжится на музейной экспозиции «Соловецкие лагеря и тюрьма. 1923-1939 гг.», расположенной в одном из лагерных бараков. Подлинные предметы, фотографии, письма и документы, богатый информационный ряд экспозиции расскажут о личных историях заключённых, помогут вам разобраться в деталях, услышать подлинные голоса эпохи, сформулировать собственное отношение к событиям того времени.
Заканчивается экскурсия на Аллее памяти у памятника Соловецким заключенным.
Обед.
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова», морская, 3 часа (за доп. плату).
Большой Заяцкий остров – один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага. Площадью всего в 1,38 квадратный километр, этот кусочек суши может похвастаться уникальным комплексом памятников, относящимся к двум разным культурам – языческой и христианской. Уже на протяжении почти пяти столетий они органичным образом сосуществуют здесь и создают свой особый и неповторимый мир.
Посещение загадочных каменных лабиринтов и памятников Андреевского скита, основанного в XVI веке, позволяет совершить путешествие сквозь века и даже тысячелетия!
Вы увидите самую древнюю из сохранившихся в России морских каменных гаваней, зайдете в деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного, история которой связана с посещением Соловецких островов Петром Великим. Вдохнете ароматы брусники и вереска и порадуете глаз ковром тундровой растительности, покрывающим всю поверхность острова.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Экскурсия "Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит". Экскурсия "Ботанический сад". Вылет в Архангельск
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Экскурсия «Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит». С вершины горы открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Секирная гора – одна из самых высоких точек Соловецкого архипелага. Рядом с ней обитали основатели соловецкого монашества – преподобные Савватий и Герман. Доминантой Свято-Вознесенского скита является уникальное архитектурное сооружение – храм-маяк, находящийся в верхнем ярусе церкви Вознесения Господня. До сих пор свет этого маяка в зимнее время можно увидеть на расстоянии нескольких десятков километров.
Вы познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Экскурсия «Ботанический сад». Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника расположен в четырёх километрах от посёлка, среди леса, на территории бывшей Макарьевской пустыни. Это один из самых высокоширотных садов в Европе, насчитывающий на сегодняшний день более 1600 видов и сортов растений из разных уголков мира.
В удалении от моря здесь стихает резкий ветер, с вершин холмов открываются захватывающие виды: озёра, монастырь и девственный лес. Склоны холмов заботливо укрывают Ботанический сад от холодных арктических ветров и делают это место привлекательным для прогулок каждого, кто станет его гостем.
Вы неспешно прогуляетесь по величественной лиственничной аллее, высаженной заключёнными соловецкого лагеря, познакомитесь с архитектурными памятниками и растениями Ботанического сада, насладитесь видом на архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Обед.
Свободное время.
Сувенирные магазины.
Трансфер в аэропорт Соловки.
16:20 Вылет в Архангельск вертолетом МИ-8 (время полета 1 час 20 минут).
Прибытие в Архангельск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского. Посещение Северного морского музея. Завершение программы
Завтрак.
Освобождение номеров.
Пешеходная экскурсия по заповедному проспекту города. Проспект Чумбарова-Лучинского — пешеходный проспект в сердце Архангельска, где разместились все типы домов, которые можно было встретить в застройке города XIX — нач. XX века. Когда-то это была улица, где в усадьбах с хозяйственными постройками, уютными двориками, деревянными заборами и мостовыми селились жители среднего сословия.
Сегодня это самобытное собрание старого деревянного Архангельска, демонстрирующее «дух» старого города, и любимое место отдыха, куда приходят отдохнуть от городской суеты.
Пешеходная прогулка позволит представить культурно-историческую среду Архангельска, познакомиться с добротным основательным архангельским домом, подробностями быта и уклада местных жителей, увидеть скульптуры известных писателей и их персонажей.
Вы сможете пожать руку с художником и сказочником Степаном Писаховым, увидеть героя его сказок Сеню Малину в распахнутом тулупе верхом на огромной рыбе, женщину – «берегиню домашнего очага», поморские кочи на постаменте памятника Борису Шергину.
Посещение Северного морского музея. Экспозиция «Тысячелетие северного мореплавания».
Историко-художественная инсталляция музея знакомит посетителей с историей северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другими вехами развития арктического мореплавания, включая наследие арктических изысканий великого ученого М. В. Ломоносова.
В коллекции музея подлинные исторические памятники (редкие книжные издания, карты, поморские снасти), а также модели судов и кораблей, судовые устройства и приборы.
Обед с 13:00/13:30.
Окончание программы.
Свободное время.
Сувенирные магазины.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Архангельске и на Соловках.
Стоимость тура на 1 человека при проживании (+ авиабилет):
1. Гостиница «Двина» (Архангельск) стандарт (двухместный номер с двухместной кроватью) + гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки) стандарт (двухместный номер с двухместной кроватью//двухместный номер с двумя раздельными кроватями) – 63900 руб. + авиабилет.
Доплата за 1-местное размещение – 16300 руб.
2. Гостиница «Двина» (Архангельск) двухкомнатный стандарт (двухместный номер с двухместной кроватью//двухместный номер с двумя раздельными кроватями) + гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки) стандарт (двухместный номер с двухместной кроватью//двухместный номер с двумя раздельными кроватями) – 65900 руб. + авиабилет.
Доплата за 1-местное размещение – 19200 руб.
3. Гостиница «Двина» (Архангельск) двухкомнатный комфорт от 1 до 3 человек (двухместный номер с двухместной кроватью//двухместный номер с двумя раздельными кроватями) + гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки) стандарт (двухместный номер с двухместной кроватью//двухместный номер с двумя раздельными кроватями) – 68600 руб. + авиабилет.
Доплата за 1-местное размещение – 20900 руб.
4.«Новотель Архангельск» (Архангельск) стандарт (двухместный номер с двухместной кроватью//двухместный номер с двумя раздельными кроватями) + Соловки отель» (Соловки) стандарт (двухместный номер с двухместной кроватью//двухместный номер с двумя раздельными кроватями) – 66 330 руб. + авиабилет.
Доплата за 1-местное размещение – 19800 руб.
5.«Новотель Архангельск» (Архангельск) комфорт (двухместный номер с двухместной кроватью//двухместный номер с двумя раздельными кроватями) + гостиница «Соловки отель» (Соловки) стандарт (двухместный номер с двухместной кроватью//двухместный номер с двумя раздельными кроватями) – 67650 руб. + авиабилет.
Доплата за 1-местное размещение – 20680 руб.
Скидка на школьника до 13 лет включительно – 1000 руб.
Стоимость авиабилетов Архангельск — Соловецкие острова — Архангельск:
|Маршрут
|Стоимость
|Расписание
|Архангельск – Соловки – Архангельск
20 696 руб. /чел.
(10348 руб. * 2)
|Вертолет Ми-8
Детям до 12 лет – 50 % от стоимости билета.
Важно! Стоимость авиабилетов является ориентировочной, окончательная стоимость билетов может быть изменена в случае пересмотра предельных тарифов агентством по тарифам и ценам Архангельской области на перевозку пассажиров и багажа на местных воздушных линиях в 2025 – 2026 году в соответствии с постановлением тарифного регулятора.
Варианты проживания
Отель «Двина»
Отель «Двина» находится в центре Архангельска и предлагает всё необходимое для приятного отдыха.
В отеле есть библиотека, фитнес-центр, сауна, трансфер и экскурсии. На всей территории доступен высокоскоростной интернет. Для автомобилей предусмотрена бесплатная парковка.
В отеле есть номера разных категорий и размеров. Каждый гость сможет выбрать подходящий вариант. Все номера оснащены удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. В ванной комнате есть качественная сантехника.
В ресторане можно насладиться изысканными блюдами международной кухни, заказать напитки и лёгкие закуски.
Для деловых мероприятий отель предлагает просторный конференц-зал с необходимым оборудованием. Сотрудники помогут организовать мероприятие.
В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся краеведческий музей, гостиный двор и театр драмы имени Ломоносова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около четырёх километров, а до аэропорта — 14 километров.
Гостиница «Novotel»
«Novotel» — это стильный и современный отель, который расположился на берегу живописной Северной Двины в Архангельске.
Для выбора доступны номера разнообразных категорий, поэтому каждый гость сможет найти подходящий вариант. В каждом есть всё для комфортного отдыха, включая удобную кровать, плотные шторы для лучшего сна, сейф, различные сценарии освещения, индивидуальную ванную комнату с туалетно-косметическими принадлежностями и полотенцами.
Разнообразить досуг можно, посетив тренажёрный зал или спа с сауной. В шаговой доступности Архангельский театр кукол, Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, музей «Арктическое посольство».
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3-х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.
Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.
В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.
Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.
Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.
Гостиница «Соловки Отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Две ночи в лучших отелях Архангельска в центре и на Набережной реки Северная Двина (зависит от выбранной категории отелей)
- Питание, указанное в программе: завтраки в отелеобеды в ресторанах/кафе города
- Завтраки в отеле
- Обеды в ресторанах/кафе города
- Трансферы на автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение признанными в профессиональной среде экскурсоводами на протяжении всего тура
- Обзорная экскурсия по городу Архангельску
- Входные билеты и экскурсия в Северный морской музей
- Входные билеты и экскурсия в историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы»
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Экскурсия «История Соловецких лагерей и тюрьмы особого назначения»
- Экскурсия в Соловецкий морской музей
- Экскурсия на Секирную гору-Ботанический сад
- Пешеходная прогулка по проспекту Чумбарова-Лучинского
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт или ж/д вокзал - гостиница - ж/д вокзал
- Доплата за 1-местное размещение
- Ужины
- Речная прогулка на пароходе «Н.В. Гоголь»
- Экскурсии и посещение музеев, не включенных в программу тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли в страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли рекомендации по сувенирам и для самостоятельного посещения?
Рекомендуемые традиционные сувениры Архангельской области: щепная птица, каргопольская глиняная игрушка, изделия из дерева, бересты, холмогорской резьбы по кости, украшения с архангельскими бриллиантами, косметические наборы из водорослей.
Рекомендуемые гастрономические сувениры из Архангельской области: рыба, северные ягоды (клюква, морошка, брусника), оленина, мармелад на основе агар-агара, традиционный расписной пряник – козуля.
Музеи Архангельска для самостоятельного посещения:
- Музей изобразительных искусств (площадь Ленина, 2) Режим работы: с 10 до 18 (пн, чт-вс), 10.00- 20 (среда), выходной день - вторник. Собрание памятников древнерусского искусства ХIV–ХХ в. в: иконы и драгоценные оклады, деревянная скульптура, меднолитая и деревянная мелкая пластика, церковные облачения и предметы церковной утвари, старопечатные и рукописные книги; коллекция лучших образцов холмогорской резьбы по кости; коллекции «Ткачество и вышивка», «Северно-русский народный костюм», «Роспись и резьба по дереву».
- Усадебный дом Е. К. Плотниковой (ул. Поморская,1) Режим работы: с 10 до 18 (пн, чт-вс), 10.00- 20 (среда), выходной день - вторник. В музее представлена оригинальная коллекция русской живописи начала XVIII – начала XX века. Гордость экспозиции русского искусства – живописные произведения Карла Брюллова, Владимира Боровиковского, Фёдора Рокотова, Ивана Айвазовского, Алексея Венецианова, Карла Лемоха, Ивана Крамского, Михаила Нестерова, Валентина Серова и др.
- Музей С. Г. Писахова (ул. Поморская, 10) Режим работы: с 10 до 18 (пн, чт-вс), 10.00- 20 (среда), выходной день - вторник. Северного художника и сказочника Степана Григорьевича Писахова (1879-1960) еще при жизни называли оберегателем Севера, достопримечательностью Архангельска. Талант Писахова как художника-пейзажиста раскрылся в изображении Севера, ему удалось создать образ природы архангельского края, его белых ночей. Писаховские сосны на берегу Белого моря стали такими же нарицательными как березки Левитана. Его сказки стали поэтической душой Севера. Писахов знал своеобразие северного говора и умел передать его в своих самобытных сказках.
Возможны ли изменения в программе?
Соловецкие острова – район крайнего Севера. Посещение их бывает затруднительным из-за нелетной погоды, задержка вылета самолета по метеоусловиям является форс-мажорным обстоятельством.
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.
Есть ли памятка по Соловкам?
Помните, что Соловецкие острова находятся в 160 км от Полярного круга, и погода может меняться несколько раз в день. Поэтому, отправляясь летом на Соловки, наряду с купальником, плавками, шортами и футболкой, не забудьте взять в путешествие свитер, брюки, куртку, головной убор. Для путешествия по морю в любом месяце возьмите с собой теплую куртку или теплый свитер и ветровку.
Обязательно нужно иметь удобную закрытую обувь. Без каблуков. Наиболее приемлемая обувь для пешеходных экскурсий - кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные вам. На случай дождя необходимо иметь запасные носки и обувь.
Для дождливых дней лучше взять накидку или плащ (зонтик неудобен).
В солнечную погоду необходим головной убор, не будут лишними солнцезащитные очки.
На пешеходной экскурсии необходимы дождевик, прочные кроссовки или удобные ботинки.
Тем, кто боится натереть мозоли на ладонях, работая веслами во время экскурсии на лодках по озерам и каналам Соловков, пригодятся перчатки, т. к. на экскурсии перчатки не предоставляются.
На Архипелаге имеются действующие монастыри и храмы. Для их посещения нужна закрытая одежда без неподобающих изображений и надписей. Для посещения храмов и скитов женщинам необходимо взять длинную юбку ниже колена (её можно надеть поверх брюк) и головной убор. Можно использовать в качестве юбки повязанную на бедра широкую шаль или парео. Мужчинам – длинные брюки, шорты запрещены.
В летнее время обязательны средства защиты от насекомых (клещи, мошка, комары).
Нелишними будут дополнительные аккумуляторы, пленка и батарейки для ваших фотоаппаратов.
Обязательно возьмите лекарственные препараты индивидуального назначения. Не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться. На Соловках вряд ли Вы сможете купить лекарства, которые свободно продаются на Большой Земле. И не забудьте положить в свою аптечку средство от укачивания.
На Соловках действуют две мобильные сети: Мегафон и МТС, но не везде качество связи высокое. Мобильный Интернет только в сети МТС и Мегафон. О пополнении счета подумайте перед выездом.
На острове есть отделение Сбербанка (по выходным не работает), но банкоматов, где вы могли бы снять наличные средства, на Соловках нет. Некоторые магазины принимают банковские карты. Мы рекомендуем позаботиться о наличных средствах заранее, учитывая сложности со снятием наличных непосредственно на острове, а оплата по карте может пройти не всегда.
Питание организовано в кафе всех гостиниц острова, так же перекусить вы можете в кафе около монастыря. В самом монастыре можно покушать в трапезной, а замечательную выпечку можно приобрести в специальных ларьках. В поселке есть продуктовый магазин.
Общественного транспорта на Соловках нет. Возможно арендовать велосипед: на острове несколько пунктов проката, в том числе и при гостиницах. Большая часть экскурсий начинается от экскурсионного бюро Соловецкого музея, расположенного непосредственно рядом с монастырем.
На Соловецких островах все трансферы осуществляются на автобусах типа «ПАЗ», «УАЗ» (буханка), «Соболь». Некоторые из них новые, какие-то не очень. Не забывайте, что Вы едете на острова (!) в далёком Белом море: уровень комфорта катеров и автобусов может быть разным.
Поселок Соловецкий небольшой по размерам, приехав на Соловки, вы не потеряетесь, любой местный житель укажет нужные вам направление и адрес.
Программа экскурсионного обслуживания может меняться по дням, это зависит в большей степени от погоды. Морские экскурсии очень сильно зависят от метеоусловий.
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг в программе тура без уменьшения их объема, это зависит в первую очередь от погоды.
Турист лично несет ответственность за опоздание по программе тура, утерю багажа, денег или иных ценных вещей (в том числе, если турист забыл и оставил любые из своих вещей/денег в автобусе, кафе или в других точках нахождения по туру).
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии.
Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, теплоходов, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Просим соблюдать нормы вежливого общения с местными жителями, насельниками монастыря, с гидами-экскурсоводами и водителями во избежание возникновения неприятных и конфликтных ситуаций во время тура. В случае грубых нарушений правил поведения и правил безопасности фирма оставляет за собой право отказать туристу в дальнейшем обслуживании по туру без возмещения компенсации.
Не надо брать с собой:
- обувь на каблуках;
- строгую и «выходную» одежду;
- картошку, тушёнку и пр. – это можно купить в магазинах посёлка Соловецкий.
Надеемся, что наши советы помогут Вам сделать путешествие на Соловки не только интересным, но и комфортным!
Что ещё нужно знать?
Согласно Приказа № 40-п от 20 февраля 2025г. * с 01 марта 2025г. вводятся новые правила перевозки ручной клади и багажа на регулярных рейсах АО «2-ой Архангельский ОАО».
Пассажир имеет право перевезти:
- 1 место багажа - не более 20 кг, включая норму провоза бесплатного регистрируемого багажа - 10 кг. Габариты одного места провоза регистрируемого багажа не должны превышать 70 см по наибольшей стороне.
- 1 место ручной клади не более 5 кг. Габариты ручной клади не должны превышать 45*35*35 см (длина*ширина*высота).
В качестве ручной клади сверх нормы, и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить вещи весом не более 3 кг:
- рюкзак, или дамская сумка, или портфель;
- букет цветов;
- верхнюю одежду;
- детское питание для ребенка на время полета;
- костюм в портпледе;
- устройство для переноса ребенка (детскую люльку, удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, детскую коляску и другие устройства) при перевозке ребенка, габариты которых позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна;
- лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета;
- костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляску, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна.
При регистрации пассажир обязан предъявить для взвешивания весь багаж и ручную кладь.
В случае превышения норм, багаж будет принят к перевозке только с согласия перевозчика при наличии свободной провозной емкости воздушного судна по грузовому тарифу.
* В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные приказом Министерства транспорта России от 28.06.2007 г. № 82