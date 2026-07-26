1 день

Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия. Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы»

Прибытие в Архангельск.

10:50 Встреча в холле гостиницы с гидом.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «Архангельск — порт святого Михаила». Город с именем ангела, рождённый Белым морем, по воли судьбы стал одним из «самых необычных городов России».

Здесь, «на макушке страны», была создана первая корабельная пристань России, сюда, к причалам Северной Двины, пришвартовывались корабли со всех сторон света. Здесь была заложена государственная судоверфь и спущен на воду первый корабль русского флота, зарождался и креп российский военно-морской флот.

Архангельск — ворота и точка исхода множества дорог в неведомое пространство. Отсюда отправлялись в опасный путь первые арктические научно-исследовательские экспедиции.

Вы погрузитесь в историю и культуру города, познакомитесь с достопримечательностями и местами силы старого города, увидите кафедральный Михайло-Архангельский собор, причалы и пристани, «Каменный град» — Гостиные дворы, старейшую Торговую улицу, храмы северных святых и монастырские подворья.

Сегодня город формирует новый облик, но, как и прежде, в длинных проспектах, ровных кварталах и площадях, фрагментах деревянной архитектуры и остатках каменного величия, а главное, в морском воздухе набережной еще живет флер морских странствий, память о подвигах мореходов и обетах многочисленных соловецких паломников.

Обед.

Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы». Обзорная экскурсия по экспозициям Архангельского краеведческого музея.

«Архангельские Гостиные Дворы» — выдающийся памятник русского зодчества, одно из грандиознейших сооружений своего времени. Построенный в 1668–1683 гг. по указу царя Алексея Михайловича для приема и организации торговли с европейскими купцами-мореплавателями, комплекс был самым большим и самым необычным сооружением Российского государства, своеобразным «фасадом» всей Московии.

Здесь, на архангелогородской ярмарке, проводился большой оптовый торг, являвшийся важной статьей государственного дохода. Сейчас в памятнике располагается один из старейших музеев Северо-Запада России — Архангельский краеведческий музей.

Купеческие палаты XVII и парадные залы XIX века комплекса познакомят вас с богатой историей старейшего здания города, по праву считающегося городским кремлем, а многочисленные экспозиции и выставки музея раскроют историко-культурную и природную самобытность Поморья. Сегодня мы уверены, что если где-то и живет гений места, дух-покровитель Архангельска, то именно здесь.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Речная прогулка на единственном действующем пароходе-колеснике «Н. В. Гоголь» по реке Северная Двина с радиоэкскурсией «Архангельск – город над Двиной» (за доп. плату).

Пароход-колесник «Н. В. Гоголь» — единственный действующий колесный пароход России, старейшее пассажирское судно, находящееся в регулярной эксплуатации. Построен в 1911 году на АО «Сормовские заводы» в Нижнем Новгороде по заказу Северного пароходного общества, учреждённого архангельскими купцами-судовладельцами.

Двухпалубный пассажирский пароход был построен по последнему слову техники, сочетал в себе высокую надежность и комфорт. Особой гордостью парохода является машинное отделение. Здесь еще можно увидеть первозданную паровую машину тройного расширения, два огнетрубных паровых котла, насосы, машинный телеграф и другие механизмы, установленные с постройки судна и безукоризненно работающие на протяжении более 110 лет.

Сегодня пароход — живой памятник истории отечественного судостроения. Двухчасовой рейс вдоль акватории архангельского порта позволит насладиться ароматом летней реки, свежестью морского ветра, полюбоваться зрелищной панорамой «города над Двиной» — одного из самых необычных городов Российского государства.

Ужин (самостоятельно).

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