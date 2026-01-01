-
13%
Русский Север. Железнодорожный круиз
Начало: Москва, Ярославский вокзал
«Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру ~ 1 час 20 мин»
15 июл в 10:00
от 124 600 ₽
144 000 ₽ за человека
Величие Севера: железнодорожный круиз в Карелию, Архангельск и Великий Устюг
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
от 84 800 ₽ за человека
14%
Русский Север. Железнодорожный круиз с посещением Териберки
Начало: Москва, Ярославский вокзал
15 июл в 10:00
от 119 200 ₽
139 000 ₽ за человека
