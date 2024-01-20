Е Елена За северным сиянием в Архангельск Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!

Т Татьяна За северным сиянием в Архангельск читать дальше нам, но в целом нам все понравилось. Организация хорошая, питание отличное, размещение тоже. Экскурсоводы были прекрасные. Архангельск сам прекрасный город с богатой историей. Прекрасный тур. Все хорошо организовано и хорошая насыщенная программа. Единственное, что нам не повезло с северным сиянием, оно не просияло

Д Дмитрий За северным сиянием в Архангельск Мы влюбились в Север. Благодаря Териберке и Архангельску. Тур - супер. Жаль с сиянием не повезло. Значит в следующий раз повезет. Грамотные гиды, пунктуальные менеджеры, продуманный маршрут. Надо поработать над кухней в местах, где её предлагают. В целом - зачёт

К Константин Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи) "Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"