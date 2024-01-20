Белое море – туры в Архангельске

Найдено 3 тура в категории «Белое море» в Архангельске, цены от 8 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
Погулять по Онеге, проехать на катере по Белому морю и побывать в заброшенном островном монастыре
Начало: Отель в Онеге, любое удобное для вас время
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
8 700 за человека
За северным сиянием в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За северным сиянием в Архангельск
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 33 500 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
54 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    20 января 2024
    За северным сиянием в Архангельск
    Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
  • Т
    Татьяна
    16 января 2024
    За северным сиянием в Архангельск
    Прекрасный тур. Все хорошо организовано и хорошая насыщенная программа. Единственное, что нам не повезло с северным сиянием, оно не просияло
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    нам, но в целом нам все понравилось. Организация хорошая, питание отличное, размещение тоже. Экскурсоводы были прекрасные. Архангельск сам прекрасный город с богатой историей.

  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    За северным сиянием в Архангельск
    Мы влюбились в Север. Благодаря Териберке и Архангельску. Тур - супер. Жаль с сиянием не повезло. Значит в следующий раз повезет. Грамотные гиды, пунктуальные менеджеры, продуманный маршрут. Надо поработать над кухней в местах, где её предлагают. В целом - зачёт
    Мы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и Архангельску
  • К
    Константин
    14 января 2022
    Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)
    "Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"
  • А
    Алена
    5 января 2022
    Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)
    "Виктория, здравствуйте! Мы уже все вернулись в Москву. Спасибо за чудесное знакомство с вашим городом - Архангельском. Нам всё Очень понравилось! Дети накатались с
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    ледяной горки, мы вспомнили - какой должна быть зима, а когда увидели северное сияние, то стало однозначно ясно, зачем мы приехали:)"

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Белое море»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
  2. За северным сиянием в Архангельск
  3. В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пинежские пещеры
  2. Музей Малые Корелы
  3. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Белое море" можно забронировать 3 тура от 8 700 до 54 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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