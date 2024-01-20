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Авторский тур
2 дня
Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
Погулять по Онеге, проехать на катере по Белому морю и побывать в заброшенном островном монастыре
Начало: Отель в Онеге, любое удобное для вас время
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
8 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием в Архангельск
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 33 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена20 января 2024Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
- ТТатьяна16 января 2024Прекрасный тур. Все хорошо организовано и хорошая насыщенная программа. Единственное, что нам не повезло с северным сиянием, оно не просияло
- ДДмитрий14 января 2024Мы влюбились в Север. Благодаря Териберке и Архангельску. Тур - супер. Жаль с сиянием не повезло. Значит в следующий раз повезет. Грамотные гиды, пунктуальные менеджеры, продуманный маршрут. Надо поработать над кухней в местах, где её предлагают. В целом - зачёт
- ККонстантин14 января 2022Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)"Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"
- ААлена5 января 2022Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)"Виктория, здравствуйте! Мы уже все вернулись в Москву. Спасибо за чудесное знакомство с вашим городом - Архангельском. Нам всё Очень понравилось! Дети накатались с
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Белое море»
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