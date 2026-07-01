Путешествие на родину Ломоносова в Архангельскую область
Начало: Россия, Архангельск
«Приглашаем в путешествие на родину великого ученого, «универсального» человека Михаила Васильевича Ломоносова — в край белых ночей и широких рек, магических рассветов и закатов, ледовых дорог и бесконечных просторов»
10 июл в 10:00
24 июл в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Путешествие на родину Ломоносова в Архангельскую область. Зимне-весенний тур
Начало: Россия, Архангельск
«Приглашаем вас в путешествие на родину Михаила Васильевича Ломоносова – великого ученого и «универсального» человека»
22 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
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14%
Новогоднее путешествие на родину Ломоносова. Архангельская область
Начало: Г. Архангельск
«Приглашаем в новогоднее путешествие на родину великого ученого, «универсального» человека Михаила Васильевича Ломоносова»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 33 500 ₽
39 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Родина-мать зовёт!»
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