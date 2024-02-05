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Авторский тур
6 дней
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББартева5 февраля 2024Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
- ВВолкова17 января 2024Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!
- ССергей16 января 2024Тур очень понравился, несмотря на холодную погоду. Зимние краски как раз и отражают неповторимую красоту российского Севера. Экскурсоводы отработали на
- ССветлана15 января 2024Хорошая организация, насыщенная программа, интересные экскурсоводы. Несмотря на холода в -30 днём и до -50 ночью организаторы выполнили заявленную программу.
- ЛЛариса11 января 2024Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста
- ВВиктория17 октября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ГГалина24 сентября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
- ДДахина27 марта 2023Потрясающее путешествие в зимнюю сказку Русского Севера! В туре "Гранд-тур Поморье" с умом составлена программа на каждый день: вы получите
- ККонстантин14 января 2022Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)"Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музей Малые Корелы»
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