Музей Малые Корелы – туры в Архангельске

Найдено 3 тура в категории «Музей Малые Корелы» в Архангельске, цены от 18 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний гранд-тур в Поморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
от 42 500 за человека
Сказка Русского Севера. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
  • В
    Волкова
    17 января 2024
    Сказка Русского Севера. Архангельск
    Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!
    Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!
  • С
    Сергей
    16 января 2024
    Сказка Русского Севера. Архангельск
    Тур очень понравился, несмотря на холодную погоду. Зимние краски как раз и отражают неповторимую красоту российского Севера. Экскурсоводы отработали на
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    пять баллов, очень заинтересованные, влюбленные в свой город люди. Гостиница "Столица Поморья" в самом центре, обслуживание на высоком уровне. При выезде подарили блокнот с видами Архангельска. Приятно! Ресторан с достойной кухней и персоналом.

  • С
    Светлана
    15 января 2024
    Сказка Русского Севера. Архангельск
    Хорошая организация, насыщенная программа, интересные экскурсоводы. Несмотря на холода в -30 днём и до -50 ночью организаторы выполнили заявленную программу.
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    Автобусы теплые, чуток замёрзли в Пинеге, но это такой край)) что хотели, то и получили))Гостиница "Столица Поморья" -очень прилично, завтраки простые, но вкусные. Питание по программе на пять. Не хватило одного денечка погулять по городу, но это такой тур, сами выбрали. Места красивые, люди удивительные. Организаторам большое спасибо за организацию и сопровождение.

  • Л
    Лариса
    11 января 2024
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста
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    и уровня подготовленности. Нам несказанно повезло с гидами. Наш основной гид - Марина Титова, коллеги Марины в Музее художественного освоения Арктики им. Борисова, в Северном морском музее - не просто профессионалы с большой буквы, но люди, любящие свое дело и свой родной край. Думаю, благодаря прежде всего Марине, наше путешествие удалось и оставило самые приятные впечатления. Наличие правильной теплой теплой одежды и обуви также добавит хорошего настроения и позволит почувствовать и полюбить русский север. Ну, а о некоторых шероховатостях по питанию организаторы знают и наверняка примут это во внимание. Тур интересный. Рекомендую.

  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост
  • Д
    Дахина
    27 марта 2023
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Потрясающее путешествие в зимнюю сказку Русского Севера! В туре "Гранд-тур Поморье" с умом составлена программа на каждый день: вы получите
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    массу новых интересных впечатлений о достопримечательностях, погуляете и полюбуетесь красивейшей природой и архитектурой Русского Севера, но не успеете замерзнуть даже если на улице будет -25°-30°. Вечером всегда остается свободное время, которое можно провести по своему усмотрению. Гиды всегда готовы ответить на любые вопросы - рассказывают много интересной информации про историю, быт и слвременные реалии данного региона, про традиции, поверья и легенды. Сотрудники турфирмы всегда готовы помочь при возникновении любых проблем. Очень понравилась поездка, хочется вернуться в Архангельсую область еще и познокомиться поближе с этим прекрасным суровым краем

  • К
    Константин
    14 января 2022
    Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)
    "Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музей Малые Корелы»

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  3. В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
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Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Музей Малые Корелы" можно забронировать 3 тура от 18 500 до 54 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Архангельске на 2024 год по теме «Музей Малые Корелы», 6 ⭐ отзывов, цены от 18500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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