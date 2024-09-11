Новогоднее путешествие на родину Ломоносова. Архангельская область

Новогоднее путешествие на родину Ломоносова
Приглашаем в новогоднее путешествие на родину великого ученого, «универсального» человека Михаила Васильевича Ломоносова.

Погружение в многовековые традиции, историю поморов и арктических экспедиций, знакомство с деревянным зодчеством и богатейшим культурным наследием Русского Севера.

Родина Ломоносова – это край полярных сияний, бесконечной тайги, ледяных торосов Белого моря, настоящий поморский характер и яркие впечатления!
5
3 отзыва
Новогоднее путешествие на родину Ломоносова. Архангельская область
Новогоднее путешествие на родину Ломоносова. Архангельская область
Новогоднее путешествие на родину Ломоносова. Архангельская область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельный заезд в отель.

Вещи в камеру хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за дополнительную плату.

9:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы – один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея.

Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодние», покупки сувениров.

Возвращение в Архангельск.

14:00 Обед в кафе.

Заселение в номера.

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.

Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские гостиные дворы».

Архангельский краеведческий музей – один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.

Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.

В купеческих палатах и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.

Свободное время.

Ужин —самостоятельно.

Прибытие. Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по АрхангельскуПрибытие. Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по АрхангельскуПрибытие. Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по АрхангельскуПрибытие. Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску
2 день

Холмогоры и родина Ломоносова

Завтрак в отеле.

8:00 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».

Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.

Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры.

Это земля с богатейшей историей и культурой – территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.

Зимой попасть на остров можно пешком по настоящей ледовой дороге (зимнику).

В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.

На мастер-классе резьбы по кости и создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменному храма Дмитрия Солунского.

Обед в кафе в середине программы.

Возвращение в Архангельск после 16:00.

Свободное время.

Ужин — самостоятельно.

Холмогоры и родина ЛомоносоваХолмогоры и родина ЛомоносоваХолмогоры и родина ЛомоносоваХолмогоры и родина Ломоносова
3 день

Северодвинск, Северодвинский краеведческий музей. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения.

9:00 Загородная экскурсия в Северодвинск «Город у Белого моря».

Экскурсия по городу познакомит с историей города Северодвинска и подводного флота России.

В краеведческом музее вас ждет специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки.

Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Выезд на берег Белого моря на остров Ягры.

Прогулка по живописному морскому побережью, которое зимой поражает ледяным безмолвием.

Возвращение в Архангельск.

14:00 Обед в кафе.

Окончание экскурсионной программы после 15:00.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал самостоятельно.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.

Северодвинск, Северодвинский краеведческий музей. ОтъездСеверодвинск, Северодвинский краеведческий музей. ОтъездСеверодвинск, Северодвинский краеведческий музей. ОтъездСеверодвинск, Северодвинский краеведческий музей. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельНомера стандартДоп. место (раскладушка)
«Столица Поморья» 3*27 500
«Пур-Наволок» 4*30 50025 000

Доплата за одноместное размещение — 6 000 руб.

Все экскурсии начинаются от отеля «Пур-Наволок», так как отели «Пур-Наволок» и «Столица Поморья» находятся рядом, поэтому размещение в рамках указанного тура производится в указанных гостиницах.

Варианты проживания

Столица Поморья

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

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Пур-Наволок

2 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака в отеле, 3 обеда
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Трансфер
  • Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?

Стоимость индивидуального трансфера до 3-х чел. на л/автомобиле и для групп до 6 человек на минивэне уточнять при бронировании.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Как организовано питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
11 сен 2024
Отличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если с косторезной фабрикой) - туда можно ехать и на целый день. Экскурсоводы в Поморском Коче
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и музее Борисова выше всяких похвал. Если люди горят тем, чем занимаются - это чувствуется. Северодвинск и Белое море влюбили в себя с первого взгляда. Поняла, что готова вернуться, чтобы посетить то, что не было охвачено в этот раз.

Отличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если с
Г
10 сен 2024
Замечательный тур "Дорога на Русский Север"! Всё путешествие продумано до мелочей. Особенно хочется поблагодарить гидов: Валерию в Вологде и Жанну в Вельске, за душевные и содержательные экскурсии! Обязательно ещё поеду с Большой Страной.
Л
27 авг 2024
Согласно программе все выполнялись в срок

Тур входит в следующие категории Архангельска

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