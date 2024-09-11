1 день

Прибытие. Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельный заезд в отель.

Вещи в камеру хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за дополнительную плату.

9:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы – один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея.

Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодние», покупки сувениров.

Возвращение в Архангельск.

14:00 Обед в кафе.

Заселение в номера.

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.

Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские гостиные дворы».

Архангельский краеведческий музей – один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.

Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.

В купеческих палатах и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.

Свободное время.

Ужин —самостоятельно.