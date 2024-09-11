Погружение в многовековые традиции, историю поморов и арктических экспедиций, знакомство с деревянным зодчеством и богатейшим культурным наследием Русского Севера.
Родина Ломоносова – это край полярных сияний, бесконечной тайги, ледяных торосов Белого моря, настоящий поморский характер и яркие впечатления!
Программа тура по дням
Прибытие. Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску
Прибытие в Архангельск.
Самостоятельный заезд в отель.
Вещи в камеру хранения.
Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за дополнительную плату.
9:45 Встреча с гидом в отеле размещения.
Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы – один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсия по одному сектору музея.
Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодние», покупки сувениров.
Возвращение в Архангельск.
14:00 Обед в кафе.
Заселение в номера.
Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».
На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».
Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.
Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские гостиные дворы».
Архангельский краеведческий музей – один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.
Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.
В купеческих палатах и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.
Свободное время.
Ужин —самостоятельно.
Холмогоры и родина Ломоносова
Завтрак в отеле.
8:00 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».
Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.
Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры.
Это земля с богатейшей историей и культурой – территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.
Зимой попасть на остров можно пешком по настоящей ледовой дороге (зимнику).
В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.
На мастер-классе резьбы по кости и создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменному храма Дмитрия Солунского.
Обед в кафе в середине программы.
Возвращение в Архангельск после 16:00.
Свободное время.
Ужин — самостоятельно.
Северодвинск, Северодвинский краеведческий музей. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Вещи в камеру хранения.
9:00 Загородная экскурсия в Северодвинск «Город у Белого моря».
Экскурсия по городу познакомит с историей города Северодвинска и подводного флота России.
В краеведческом музее вас ждет специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки.
Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на берег Белого моря на остров Ягры.
Прогулка по живописному морскому побережью, которое зимой поражает ледяным безмолвием.
Возвращение в Архангельск.
14:00 Обед в кафе.
Окончание экскурсионной программы после 15:00.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал самостоятельно.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Номера стандарт
|Доп. место (раскладушка)
|«Столица Поморья» 3*
|27 500
|—
|«Пур-Наволок» 4*
|30 500
|25 000
Доплата за одноместное размещение — 6 000 руб.
Все экскурсии начинаются от отеля «Пур-Наволок», так как отели «Пур-Наволок» и «Столица Поморья» находятся рядом, поэтому размещение в рамках указанного тура производится в указанных гостиницах.
Варианты проживания
Столица Поморья
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Пур-Наволок
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака в отеле, 3 обеда
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Трансфер
- Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?
Традиционные сувениры Архангельской области:
- щепная птица счастья;
- каргопольская глиняная игрушка;
- резные изделия из дерева, бересты;
- изделия из холмогорской резной кости;
- украшения с архангельскими бриллиантами;
- косметические наборы из водорослей.
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
- рыба;
- северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
- оленина;
- мармелад на основе агар-агара;
- традиционный расписной пряник козуля.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?
Стоимость индивидуального трансфера до 3-х чел. на л/автомобиле и для групп до 6 человек на минивэне уточнять при бронировании.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Как организовано питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.