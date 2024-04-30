8 дней
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Начало: Плесецк, 12:43 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
31 мая в 12:43
8 июн в 12:43
79 000₽ за человека
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
21 фев в 08:00
28 фев в 08:00
58 300₽ за человека
4 дня
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
17 фев в 08:00
20 фев в 08:00
58 850₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладислав30 апреля 2024Лучшее путешествие моей жизни
- ВВасилина20 августа 2023Очень понравилось путешествие. Небольшая группа, разнообразные активности, приятные гиды. Спасибо большое Роману и Ольгу за заботу.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «В мае»
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