Малые Карелы – туры в Архангельске

Найдено 3 тура в категории «Малые Карелы» в Архангельске, цены от 28 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
28 900 за человека
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
5 июля в 10:00
16 авг в 10:00
от 42 500 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
54 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Малые Карелы»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
  2. Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
  3. В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пинежские пещеры
  2. Музей Малые Корелы
  3. Северная Двина
  4. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Малые Карелы" можно забронировать 3 тура от 28 900 до 54 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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