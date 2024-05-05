1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
28 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
5 июля в 10:00
16 авг в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 мая 2024Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ППолякова15 июля 2023Спасибо. Получила полное впечатление об Архангельске. Экскурсии были информативные.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Малые Карелы»
Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Малые Карелы" можно забронировать 3 тура от 28 900 до 54 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Архангельске на 2024 год по теме «Малые Карелы», 3 ⭐ отзыва, цены от 28900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август