Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала с дегустационной доской, угостим поморскими блюдами и ягодными настойками. Доставим в отель, чтобы вы оставили вещи в камере хранения.

Затем отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску. Узнаем, почему его называют городом трескоедов, познакомимся с историей освоения, прошлым и настоящим Русского Севера. Осмотрим главные достопримечательности вдоль набережной Северной Двины: памятник Петру I, Гостиные дворы, Успенскую церковь, мыс Пур-Наволок и остров Соломбала. Пройдёмся по старинной Чумбаровке, где сохранились уникальные деревянные дома.

Пообедаем поморскими блюдами в ресторане и заглянем в семейный Музей архангельского пряника-козули. Рассмотрим богатую коллекцию: материалы об истории козульного дела на Русском Севере, образцы силуэтных пряников начала 20 века, старинные предметы, связанные с кондитерским делом и сахарной торговлей в Архангелогородской губернии. Здесь для нас проведут мастер-класс по росписи козули.

Сходим в гости к Силантию Поморычу, который живёт в купеческом доме Ананьиных. Хозяин встретит нас поморскими сказами и песнями, сыграет на гуслях, ложках и пиле. А домочадцы расскажут о своей усадьбе, угостят чаем с ароматными кулебяками, шаньгами и ягодными ватрушками.

По возвращении в отель — свободное время, самостоятельный ужин.