Щедрая поморская земля угостит вас дарами тайги и Белого моря, а гостеприимные местные жители научат расписывать пряники-козули и печь наливные шаньги.
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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Проживание. Двухместное размещение в отелях «Двина» 3* (Архангельск) и «Парк Голубино» 4* (Голубино). Повышение уровня гостиницы в Архангельске до 4* — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Ostrovok.ru.
Питание. В стоимость тура включены 3 завтрака в отелях, 4 обеда, 1 ужин.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Променад по Архангельску, визиты в Музей козули и дом Ананьиных
Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала с дегустационной доской, угостим поморскими блюдами и ягодными настойками. Доставим в отель, чтобы вы оставили вещи в камере хранения.
Затем отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску. Узнаем, почему его называют городом трескоедов, познакомимся с историей освоения, прошлым и настоящим Русского Севера. Осмотрим главные достопримечательности вдоль набережной Северной Двины: памятник Петру I, Гостиные дворы, Успенскую церковь, мыс Пур-Наволок и остров Соломбала. Пройдёмся по старинной Чумбаровке, где сохранились уникальные деревянные дома.
Пообедаем поморскими блюдами в ресторане и заглянем в семейный Музей архангельского пряника-козули. Рассмотрим богатую коллекцию: материалы об истории козульного дела на Русском Севере, образцы силуэтных пряников начала 20 века, старинные предметы, связанные с кондитерским делом и сахарной торговлей в Архангелогородской губернии. Здесь для нас проведут мастер-класс по росписи козули.
Сходим в гости к Силантию Поморычу, который живёт в купеческом доме Ананьиных. Хозяин встретит нас поморскими сказами и песнями, сыграет на гуслях, ложках и пиле. А домочадцы расскажут о своей усадьбе, угостят чаем с ароматными кулебяками, шаньгами и ягодными ватрушками.
По возвращении в отель — свободное время, самостоятельный ужин.
Прогулки по Пинежскому заповеднику
После завтрака освободим номера и поедем в посёлок Голубино (около 4 часов в пути). По прибытии первым делом попробуем традиционные угощения северной кухни: на обед подадут ягоды, выпечку, соленья, лесную дичь, блюда из трески, щуки и сёмги.
Подкрепившись, пойдём исследовать природные богатства Пинежского заповедника. По экологической тропе прогуляемся в глубины таёжного леса к местному чуду, нетипичному для Русского Севера, — водопаду Святой источник. Он бьёт из-под земли так мощно, что не замерзает даже зимой: над водой просто образуется тонкая ледяная корочка.
Далее разместимся в отеле и поучаствуем в кулинарном мастер-классе. Поучимся печь поморские наливные шаньги и попробуем получившиеся лакомства с чаем. Вечером запланирован ужин по-пинежски с обилием блюд из рыбы и дичи в современной подаче. За доплату вы можете также попариться в русской баньке.
Треккинг по Пинежью
Позавтракаем, освободим номера и продолжим изучать удивительные природные локации Пинежья. Погуляем по тайге и поднимемся на смотровую площадку с восхитительной панорамой карстового лога.
Затем по довольно крутой лестнице спустимся в пещеру Певческая эстрада. Окажемся под огромными сводами над подземным ручьём с замысловатыми узорами на дне. Пройдём вглубь грота и через узкий ход попадём во второй зал. Здесь очень красиво: пещера наполнена причудливыми сталактитами и сталагмитами и усеяна ледяными кристаллами.
Нагулявшись, вкусно и сытно пообедаем и вернёмся в Архангельск. После размещения в отеле — свободное время, самостоятельный ужин.
Поездка в «Малые Корелы»
Утром позавтракаем, освободим номера, оставим вещи в камере хранения. Затем перенесёмся в прошлое, отправившись в музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы». Погуляем среди избушек и амбаров, послушаем колокольные перезвоны. Будет время на покупку сувениров, фотосессии и обед.
На обратном пути в Архангельск посетим магазин водорослевого комбината. Это единственное в России предприятие, которое добывает и перерабатывает арктические водоросли Белого моря, используемые в косметологии, медицине и кулинарии. По прибытии в город — самостоятельный трансфер к аэропорту или ж. -д. вокзалу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта или ж. - д. вокзала в первый день
- Трансферы по маршруту на легковом авто или минивэне, в зависимости от количества участников
- Проживание
- 3 завтрака, 4 обеда, 1 ужин
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Мастер-классы
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты в Архангельск и обратно
- Трансфер до аэропорта или ж. - д. вокзала в последний день
- Питание вне программы
- Доплата за повышение уровня гостиницы в Архангельске до 4* («Новотель») - 4300₽
- Организация тура возможна в любые удобные вам даты (при участии более двух человек)