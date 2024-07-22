В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы

Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Отправляемся в небольшое приключение, наполненное гастрономическими открытиями и впечатляющими видами.

Щедрая поморская земля угостит вас дарами тайги и Белого моря, а гостеприимные местные жители научат расписывать пряники-козули и печь наливные шаньги.

Вы
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приобщитесь к культуре Русского Севера: узнаете, почему Архангельск называют городом трескоедов, и послушаете народные сказы и песни под аккомпанемент гуслей, ложек и пилы.

А также исследуете природные богатства Пинежского заповедника и погуляете под колокольные перезвоны среди избушек и амбаров в музее деревянного зодчества «Малые Корелы».

В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Проживание. Двухместное размещение в отелях «Двина» 3* (Архангельск) и «Парк Голубино» 4* (Голубино). Повышение уровня гостиницы в Архангельске до 4* — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Ostrovok.ru.

Питание. В стоимость тура включены 3 завтрака в отелях, 4 обеда, 1 ужин.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Променад по Архангельску, визиты в Музей козули и дом Ананьиных

Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала с дегустационной доской, угостим поморскими блюдами и ягодными настойками. Доставим в отель, чтобы вы оставили вещи в камере хранения.

Затем отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску. Узнаем, почему его называют городом трескоедов, познакомимся с историей освоения, прошлым и настоящим Русского Севера. Осмотрим главные достопримечательности вдоль набережной Северной Двины: памятник Петру I, Гостиные дворы, Успенскую церковь, мыс Пур-Наволок и остров Соломбала. Пройдёмся по старинной Чумбаровке, где сохранились уникальные деревянные дома.

Пообедаем поморскими блюдами в ресторане и заглянем в семейный Музей архангельского пряника-козули. Рассмотрим богатую коллекцию: материалы об истории козульного дела на Русском Севере, образцы силуэтных пряников начала 20 века, старинные предметы, связанные с кондитерским делом и сахарной торговлей в Архангелогородской губернии. Здесь для нас проведут мастер-класс по росписи козули.

Сходим в гости к Силантию Поморычу, который живёт в купеческом доме Ананьиных. Хозяин встретит нас поморскими сказами и песнями, сыграет на гуслях, ложках и пиле. А домочадцы расскажут о своей усадьбе, угостят чаем с ароматными кулебяками, шаньгами и ягодными ватрушками.

По возвращении в отель — свободное время, самостоятельный ужин.

Променад по Архангельску, визиты в Музей козули и дом АнаньиныхПроменад по Архангельску, визиты в Музей козули и дом АнаньиныхПроменад по Архангельску, визиты в Музей козули и дом АнаньиныхПроменад по Архангельску, визиты в Музей козули и дом АнаньиныхПроменад по Архангельску, визиты в Музей козули и дом Ананьиных
2 день

Прогулки по Пинежскому заповеднику

После завтрака освободим номера и поедем в посёлок Голубино (около 4 часов в пути). По прибытии первым делом попробуем традиционные угощения северной кухни: на обед подадут ягоды, выпечку, соленья, лесную дичь, блюда из трески, щуки и сёмги.

Подкрепившись, пойдём исследовать природные богатства Пинежского заповедника. По экологической тропе прогуляемся в глубины таёжного леса к местному чуду, нетипичному для Русского Севера, — водопаду Святой источник. Он бьёт из-под земли так мощно, что не замерзает даже зимой: над водой просто образуется тонкая ледяная корочка.

Далее разместимся в отеле и поучаствуем в кулинарном мастер-классе. Поучимся печь поморские наливные шаньги и попробуем получившиеся лакомства с чаем. Вечером запланирован ужин по-пинежски с обилием блюд из рыбы и дичи в современной подаче. За доплату вы можете также попариться в русской баньке.

Прогулки по Пинежскому заповедникуПрогулки по Пинежскому заповедникуПрогулки по Пинежскому заповедникуПрогулки по Пинежскому заповедникуПрогулки по Пинежскому заповеднику
3 день

Треккинг по Пинежью

Позавтракаем, освободим номера и продолжим изучать удивительные природные локации Пинежья. Погуляем по тайге и поднимемся на смотровую площадку с восхитительной панорамой карстового лога.

Затем по довольно крутой лестнице спустимся в пещеру Певческая эстрада. Окажемся под огромными сводами над подземным ручьём с замысловатыми узорами на дне. Пройдём вглубь грота и через узкий ход попадём во второй зал. Здесь очень красиво: пещера наполнена причудливыми сталактитами и сталагмитами и усеяна ледяными кристаллами.

Нагулявшись, вкусно и сытно пообедаем и вернёмся в Архангельск. После размещения в отеле — свободное время, самостоятельный ужин.

Треккинг по ПинежьюТреккинг по ПинежьюТреккинг по ПинежьюТреккинг по Пинежью
4 день

Поездка в «Малые Корелы»

Утром позавтракаем, освободим номера, оставим вещи в камере хранения. Затем перенесёмся в прошлое, отправившись в музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы». Погуляем среди избушек и амбаров, послушаем колокольные перезвоны. Будет время на покупку сувениров, фотосессии и обед.

На обратном пути в Архангельск посетим магазин водорослевого комбината. Это единственное в России предприятие, которое добывает и перерабатывает арктические водоросли Белого моря, используемые в косметологии, медицине и кулинарии. По прибытии в город — самостоятельный трансфер к аэропорту или ж. -д. вокзалу.

Поездка в «Малые Корелы»Поездка в «Малые Корелы»Поездка в «Малые Корелы»Поездка в «Малые Корелы»

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта или ж. - д. вокзала в первый день
  • Трансферы по маршруту на легковом авто или минивэне, в зависимости от количества участников
  • Проживание
  • 3 завтрака, 4 обеда, 1 ужин
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Мастер-классы
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты в Архангельск и обратно
  • Трансфер до аэропорта или ж. - д. вокзала в последний день
  • Питание вне программы
  • Доплата за повышение уровня гостиницы в Архангельске до 4* («Новотель») - 4300₽
  • Организация тура возможна в любые удобные вам даты (при участии более двух человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
Завершение: Архангельск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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