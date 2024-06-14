Встретим вас в холле отеля с дегустационной доской, угостим поморскими блюдами и ягодными настойками. Затем отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску. Вы узнаете, почему его называют городом трескоедов, познакомитесь с историей освоения Русского Севера, посетите главные достопримечательности вдоль набережной Северной Двины.

Прогуляемся по Немецкой слободе, где жили иноземные купцы и промышленники. Обедать будем в купеческом доме дореволюционной постройки. На стол подадут горячий пивной суп с колбасками, копчёную зубатку на можжевельнике и сладкий пивной пирог с корицей, черносливом и орехами. Также вы продегустируете несколько сортов пенного и сыров, пройдёте мастер-класс по росписи архангельского пряника — козули.

После возвращения в отель будет свободное время, далее — самостоятельный трансфер в ресторан в центре города. Здесь вас ждёт знакомство с кухней Русского Севера: на ужин подадут сливочный бульон с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной, кашу с сыровяленой олениной и козьим сыром, филе зубатки с щучьей икрой и другие блюда (меню может варьироваться в зависимости от сезона). Вечер будет сопровождаться рассказом о кулинарных традициях поморов и локальных продуктах. Возвращение в отель — самостоятельно.