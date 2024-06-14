Вы познакомитесь с кулинарными традициями поморов, познаете уникальные вкусы и ароматы их блюд и напитков, попробуете несколько сортов пива и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Проживание. Двухместное размещение в номерах категории «стандарт» в отеле «Двина», «Столица Поморья» или «Новотель». Одноместное — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Ostrovok.ru.
Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака, 3 обеда, 1 гастроужин. Вы попробуете множество традиционных блюд: горячий пивной суп с колбасками, копчёную зубатку на можжевельнике, сливочный бульон с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной, кашу с сыровяленой олениной и козьим сыром и другие кулинарные изыски.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Архангельску, обед с дегустацией и мастер-классом, гастроужин
Встретим вас в холле отеля с дегустационной доской, угостим поморскими блюдами и ягодными настойками. Затем отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску. Вы узнаете, почему его называют городом трескоедов, познакомитесь с историей освоения Русского Севера, посетите главные достопримечательности вдоль набережной Северной Двины.
Прогуляемся по Немецкой слободе, где жили иноземные купцы и промышленники. Обедать будем в купеческом доме дореволюционной постройки. На стол подадут горячий пивной суп с колбасками, копчёную зубатку на можжевельнике и сладкий пивной пирог с корицей, черносливом и орехами. Также вы продегустируете несколько сортов пенного и сыров, пройдёте мастер-класс по росписи архангельского пряника — козули.
После возвращения в отель будет свободное время, далее — самостоятельный трансфер в ресторан в центре города. Здесь вас ждёт знакомство с кухней Русского Севера: на ужин подадут сливочный бульон с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной, кашу с сыровяленой олениной и козьим сыром, филе зубатки с щучьей икрой и другие блюда (меню может варьироваться в зависимости от сезона). Вечер будет сопровождаться рассказом о кулинарных традициях поморов и локальных продуктах. Возвращение в отель — самостоятельно.
Музей народных промыслов, чаепитие, музей «Малые Корелы», обед с мастер-классом и дегустацией
После завтрака в отеле посетим музей народных промыслов и ремёсел в деревне Уйма. Вы узнаете о местном герое — Семёне Кривоногове, рыбаке и охотнике, весельчаке и балагуре, сочинителе баек и небылиц. Экскурсия завершится чаепитием с ягодными пирогами и козулями и просмотром мультфильмов по сказкам Степана Писахова.
Затем перенесёмся в прошлое, отправившись в музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы». Погуляем среди избушек и амбаров, послушаем колокольные перезвоны. Будет время на покупку сувениров.
Во время обеда в ресторане вы пройдёте мастер-класс по приготовлению местной выпечки и, конечно, попробуете получившиеся лакомства. Далее — самостоятельный отдых и ужин. В летний период рекомендуем отправиться в круиз по Северной Двине на колёсном пароходе (за доплату, необходимо бронирование не позднее чем за неделю до начала тура).
Северодвинск, набережная Белого моря
Позавтракаем и поедем в Северодвинск — центр атомного судостроения. Увидим уменьшенную копию атомной подлодки, познакомимся с её устройством на интерактивной выставке «Музейная субмарина». Съездим к берегу Белого моря и пройдёмся по набережной.
Пообедаем в кафе. С желающими можем отправиться на загородный пикник с поморскими блюдами, ухой на костре, настойкой на северных ягодах и чаем из самовара (за доплату). После вернёмся в Архангельск и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Проживание
- 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
- Мастер-классы
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
- Билеты в Архангельск и обратно
- Трансфер от аэропорта/ж. - д. вокзала Архангельска и обратно
- Питание вне программы
- Круиз на пароходе (в летнее время) - 2500 рублей
- Загородный пикник - 2500 рублей с человека при группе более 10 человек, при группе менее 10 человек сумма обговаривается индивидуально
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении в отеле «Двина». Доплата за одноместное размещение - 5000 рублей
- Стоимость тура при двухместном размещении в отеле «Столица Поморья» составит 55 400 рублей с человека. Доплата за одноместное размещение - 5500 рублей
- Стоимость тура при двухместном размещении в отеле «Новотель» составит 60 000 рублей с человека. Доплата за одноместное размещение - 6500 рублей