В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами

Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Отправляемся в увлекательное путешествие — в мир национальной кухни Русского Севера.

Вы познакомитесь с кулинарными традициями поморов, познаете уникальные вкусы и ароматы их блюд и напитков, попробуете несколько сортов пива и
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сыра, пройдёте мастер-классы по приготовлению местной выпечки и росписи пряников-козуль.

Вы не только откроете новые гастрономические горизонты и окунётесь в гостеприимную атмосферу, но и исследуете главные достопримечательности двух городов — Архангельска и Северодвинска — и их окрестностей.

В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Проживание. Двухместное размещение в номерах категории «стандарт» в отеле «Двина», «Столица Поморья» или «Новотель». Одноместное — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Ostrovok.ru.

Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака, 3 обеда, 1 гастроужин. Вы попробуете множество традиционных блюд: горячий пивной суп с колбасками, копчёную зубатку на можжевельнике, сливочный бульон с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной, кашу с сыровяленой олениной и козьим сыром и другие кулинарные изыски.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Архангельску, обед с дегустацией и мастер-классом, гастроужин

Встретим вас в холле отеля с дегустационной доской, угостим поморскими блюдами и ягодными настойками. Затем отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску. Вы узнаете, почему его называют городом трескоедов, познакомитесь с историей освоения Русского Севера, посетите главные достопримечательности вдоль набережной Северной Двины.

Прогуляемся по Немецкой слободе, где жили иноземные купцы и промышленники. Обедать будем в купеческом доме дореволюционной постройки. На стол подадут горячий пивной суп с колбасками, копчёную зубатку на можжевельнике и сладкий пивной пирог с корицей, черносливом и орехами. Также вы продегустируете несколько сортов пенного и сыров, пройдёте мастер-класс по росписи архангельского пряника — козули.

После возвращения в отель будет свободное время, далее — самостоятельный трансфер в ресторан в центре города. Здесь вас ждёт знакомство с кухней Русского Севера: на ужин подадут сливочный бульон с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной, кашу с сыровяленой олениной и козьим сыром, филе зубатки с щучьей икрой и другие блюда (меню может варьироваться в зависимости от сезона). Вечер будет сопровождаться рассказом о кулинарных традициях поморов и локальных продуктах. Возвращение в отель — самостоятельно.

Экскурсия по Архангельску, обед с дегустацией и мастер-классом, гастроужинЭкскурсия по Архангельску, обед с дегустацией и мастер-классом, гастроужинЭкскурсия по Архангельску, обед с дегустацией и мастер-классом, гастроужинЭкскурсия по Архангельску, обед с дегустацией и мастер-классом, гастроужинЭкскурсия по Архангельску, обед с дегустацией и мастер-классом, гастроужинЭкскурсия по Архангельску, обед с дегустацией и мастер-классом, гастроужинЭкскурсия по Архангельску, обед с дегустацией и мастер-классом, гастроужинЭкскурсия по Архангельску, обед с дегустацией и мастер-классом, гастроужин
2 день

Музей народных промыслов, чаепитие, музей «Малые Корелы», обед с мастер-классом и дегустацией

После завтрака в отеле посетим музей народных промыслов и ремёсел в деревне Уйма. Вы узнаете о местном герое — Семёне Кривоногове, рыбаке и охотнике, весельчаке и балагуре, сочинителе баек и небылиц. Экскурсия завершится чаепитием с ягодными пирогами и козулями и просмотром мультфильмов по сказкам Степана Писахова.

Затем перенесёмся в прошлое, отправившись в музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы». Погуляем среди избушек и амбаров, послушаем колокольные перезвоны. Будет время на покупку сувениров.

Во время обеда в ресторане вы пройдёте мастер-класс по приготовлению местной выпечки и, конечно, попробуете получившиеся лакомства. Далее — самостоятельный отдых и ужин. В летний период рекомендуем отправиться в круиз по Северной Двине на колёсном пароходе (за доплату, необходимо бронирование не позднее чем за неделю до начала тура).

Музей народных промыслов, чаепитие, музей «Малые Корелы», обед с мастер-классом и дегустациейМузей народных промыслов, чаепитие, музей «Малые Корелы», обед с мастер-классом и дегустациейМузей народных промыслов, чаепитие, музей «Малые Корелы», обед с мастер-классом и дегустациейМузей народных промыслов, чаепитие, музей «Малые Корелы», обед с мастер-классом и дегустацией
3 день

Северодвинск, набережная Белого моря

Позавтракаем и поедем в Северодвинск — центр атомного судостроения. Увидим уменьшенную копию атомной подлодки, познакомимся с её устройством на интерактивной выставке «Музейная субмарина». Съездим к берегу Белого моря и пройдёмся по набережной.

Пообедаем в кафе. С желающими можем отправиться на загородный пикник с поморскими блюдами, ухой на костре, настойкой на северных ягодах и чаем из самовара (за доплату). После вернёмся в Архангельск и попрощаемся.

Северодвинск, набережная Белого моряСеверодвинск, набережная Белого моряСеверодвинск, набережная Белого моряСеверодвинск, набережная Белого моряСеверодвинск, набережная Белого моря

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Проживание
  • 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
  • Мастер-классы
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
  • Билеты в Архангельск и обратно
  • Трансфер от аэропорта/ж. - д. вокзала Архангельска и обратно
  • Питание вне программы
  • Круиз на пароходе (в летнее время) - 2500 рублей
  • Загородный пикник - 2500 рублей с человека при группе более 10 человек, при группе менее 10 человек сумма обговаривается индивидуально
  • Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении в отеле «Двина». Доплата за одноместное размещение - 5000 рублей
  • Стоимость тура при двухместном размещении в отеле «Столица Поморья» составит 55 400 рублей с человека. Доплата за одноместное размещение - 5500 рублей
  • Стоимость тура при двухместном размещении в отеле «Новотель» составит 60 000 рублей с человека. Доплата за одноместное размещение - 6500 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: отель в Архангельске, утро
Завершение: Архангельск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Архангельска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиМузеиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеВсе турыБелое мореПрирода и пейзажи3-дневные турыМузей Малые КорелыПопулярные местаСеверодвинскВыездныеНабережная Северной ДвиныМалые КарелыМастер-классы

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