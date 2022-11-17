Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы

Спортивный поход 1 К.С. по гребню хребта Абишира

5
3 отзыва
Спортивный поход 1 к. с. по гребню хребта Абишира – Ахуба рассчитан на начинающих и опытных туристов. Включает курс начальной туристической подготовки. Проходит на высоте около 3000 м, высшая точка – гора Речепста (3200 м).

Южные склоны, дугой развернутые к Архызу, крутые и травянистые, с отдельными скальными сбросами, северные склоны – отвесные.

Рассеченные скалы обрываются на 200 – 300 м, километрами тянутся осыпи; от хребта отходят длинные отроги, делящие истоки рек Урупа, Чилика, Кизылчука, Агур-Кяфара и Кяфара. В их верхних цирках лежат снежники, карстовые леднички и многочисленные озера.
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Высокогорные озера
Высокогорные озера
Любуемся и останавливаемся на ночлег у множества озер
Походная романтика
Походная романтика
Нас ждут посиделки у костра, походное питание и компот из горных ягод
Захватывающее путешествие
Захватывающее путешествие
Преодолеем три перевала и восхитимся панорамой Софийского хребта

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Подготовка к маршруту

Приезд в Невинномысск.

Размещение в гостинице «Кубань» с 13:00 до 16:00.

Знакомство с гидом.

Получение питания, группового снаряжения.

2 день

Трансфер в Архыз. Христианская святыня - «Лик Христа»

Трансфер Невинномысск – Архыз.

По пути смотрим одну из ведущих христианских святынь района – "Лик Христа", наскальный живописный образ Спасителя.

Выход на маршрут.

Ночлег у горной реки.

Трансфер в Архыз. Христианская святыня - «Лик Христа»
3 день

Штурм перевала Чилик. Озеро Чилик

Штурмуем перевал Чилик (1А, 2890).

По пути любуемся первыми высокогорными озерами.

Ночевка около озера Чилик.

Самые смелые могут искупаться в ледяной воде.

Штурм перевала Чилик. Озеро ЧиликШтурм перевала Чилик. Озеро Чилик
4 день

Долина реки Чилик. Озеро Рыбное

Сегодня нам предстоит напряженная физическая работа – 15 км.

Удобнее укладываем рюкзаки и в путь.

Нас ждет долина реки Чилик и оз. Рыбное – единственное озеро, в котором водится рыба.

Долина реки Чилик. Озеро РыбноеДолина реки Чилик. Озеро Рыбное
5 день

Озер Кяфар

Полудневка.

Отдыхаем на берегу озера Кяфар.

Сушим вещи.

Варим вкусный компот из горных ягод.

Желающие делают вылазку к высокогорному озеру.

Озер КяфарОзер Кяфар
6 день

Перевал Кяфар. Озеро Турьем

Перевал Кяфар (Кумбыж) (н/к, 2798).

Ночевка на озере Турьем у самых звезд.

Перевал Кяфар. Озеро ТурьемПеревал Кяфар. Озеро Турьем
7 день

Долина реки Кяфар-Агур. Озеро Заповедное

Идем по долине реки Кяфар-Агур.

Ночевка на озере Заповедное.

Любуемся отражением звезд в зеркале озера.

Долина реки Кяфар-Агур. Озеро ЗаповедноеДолина реки Кяфар-Агур. Озеро Заповедное
8 день

Перевал - Баритовый. Водопад Баритовый

Сегодня нас ждет последний перевал – Баритовый (1А, 2809).

С него открывается великолепная панорама на Софийский хребет и плато Габулу, поселок Архыз.

Спуск.

По пути любуемся водопадом Баритовым.

В поселке размещение в гостинице (номера без удобств).

Перевал - Баритовый. Водопад Баритовый
9 день

Завтрак. Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в г. Невинномысске – размещение в гостинице «Кубань» в 2х, 3х местных номерах с удобствами.
  • в п. Архыз – размещение в гостинице (номера без удобств).
  • ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
  • при группе от 1-го до 3-х человек – 87 000 руб. (с группы);
  • при группе от 4-х человек – 29 000 руб.

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.

Варианты проживания

Гостиница «Кубань»

2 ночи

Гостиница "Кубань" является главной гостиницей Невинномысска, которая расположена в самом сердце деловой и культурной жизни города. Гостиница работает с 1966 года и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Атмосфера гостиницы наполнена домашним теплом и уютом, профессионализм сотрудником создаст максимально комфортные условия для каждого гостя. Чтобы расслабиться и восстановить силы гостям предложат посетить сауну гостиницы с зоной для отдыха. За дополнительную плату для постояльцев гостиницы и жителей города работает круглосуточная автостоянка.

Номерной фонд

Гостиница имеет 113 номеров на 5 этажах. Это 180 спальных мест, из которых 15 – номера класса «Люкс». Зал и спальня оснащены телеаппаратурой и сплит-системами. Одно и 2-х местные номера эконом-класса со всеми удобствами.

Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»

Палатка

6 ночей

Проживание в туристических палатках.

Палатка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от железнодорожного вокзала г. Невинномысск до поселка Архыз
  • Проживание в гостинице г. Невинномысска – номера с удобствами
  • Проживание в Архызе на турбазе (номера без удобств, палаточный лагерь)
  • Питание на маршруте
  • Прокат группового снаряжения (снаряжение турист носит сам)
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы и т. д.
  • Трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница
  • Прокат личного снаряжения
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • ботинки горные;
  • сменная обувь для лагеря и брода(кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л.;
  • сидушка;
  • трекинговые палки или ледоруб;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 1л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Как добраться к началу маршрута?

Начало тура – гостиница «Кубань» (расположена в центре города).

Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16.

Самолётом – аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.

По железной дороге – железнодорожная станция Невинномысск.

Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская».

Время в пути около 22 (двадцати двух) часов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура? .

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Какие есть дополнительные услуги?

Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; бронирование гостиницы; организация отдыха на Чёрном море.

Какие требования к участникам?

Для участия в туре требуется хорошая физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.

Численность группы от 4-х до 12-ти человек (сборная группа), от 1-го человека — индивидуальный заказ.

Минимальный возраст участников 12 лет.

На маршрут допускаются дети младше 14 лет только в сопровождении взрослых.

Какие технические характеристики маршрута?

Общая протяженность маршрута — 100 км.

Общий набор высоты — 4559 м.

Отметка начала маршрута — 1700 м.

Отметка конца маршрута — 1700 м.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 ноя 2022
Организатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка, питание порадовало, НО рекомендация все-таки есть: Желательно в вечерних сообщениях о планах на следующий день, более подробно сообщать, что будет происходить, сколько будет пройдено километров, рекомендации по одежде и обуви, а также что взять с собой. Для меня это была проблема. Спасибо огромное Сергею, нашему проводнику, который восполнял все эти пробелы. Грамотно, спокойно, профессионально вёл нас по маршрутам и давал все необходимые рекомендации, если бы не он, то я могла бы и в туфлях прийти.
Что касается со стороны организации Большой страны, то здесь могу отметить, что не совсем достоверная информация по сложности тура. На мой взгляд это не базовый уровень, как заявлено, а достаточно сложный, и не каждый сможет это пройти. Мне кажется, надо давать более чёткую и подробную информацию. Не просто, что пройдём 12 км, а то, что эти 12 км все время в гору, об этом не пишется. Ну, опять же, это сугубо моё мнение. А так все прекрасно, буду обращаться ещё.
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.

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