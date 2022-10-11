Мы встретим вас в аэропорту в 15:00.
Далее проследуем на автобус, и далее нас ждет Домбай, где мы заселимся в гостиницу и поужинаем.
После ужина мы побеседуем о планах на неделю, обсудим все нюансы, гид ответит на все ваши вопросы.
Перед сном у вас будет еще чуть-чуть свободного времени.
Подъем нам сегодня предстоит ранний.
Сразу отправляемся на прогулку-экскурсию по поселку, узнаем про его историю, устройство, посмотрим трассы и подъемники.
Далее все желающие могут принять участие в бодрящей зарядке.
Завтракаем и выдвигаемся на учебный склон.
Мы должны разделиться на маленькие группы: будущие лыжники и сноубордисты будут заниматься раздельно.
Инструктора помогут каждому подобрать снаряжение, надеть его и попробовать сделать первые движения.
Нас ждет 3 часа обучения, затем долгожданный обед, а после — еще 2 часа занятий.
Вечером предоставляется свободное время для отдыха и переваривания впечатлений.
Сегодня у нас экскурсионный день.
После завтрака садимся в машину и выезжаем на экскурсию.
Наш маршрут включает в себя два древних высокогорных храма — Сентинский и Шоанинский, на которых мы проведём фотосессию.
Пообедаем в национальном кафе и поедем на термальные источники, которые нам так полюбились в прошлый раз.
К вечеру вернёмся в гостиницу отдыхать.
Завтрак.
Выдвигаемся на привычный учебный склон, где в течение часа вспоминаем и закрепляем пройденный материал.
Затем забираем снаряжение и идем на настоящую, зеленую трассу.
Здесь мы попробуем организованно спуститься с инструктором, а затем прокатимся ещё пару раз.
Разберем и отработаем возникшие ошибки, будем оттачивать технику.
Идем на обед, а после него возвращаемся на склоны, где самостоятельно работаем под наблюдением инструктора.
Сегодня после завтрака отправляемся за экстримом и весельем в Джамагатское ущелье.
Нас ждет двухчасовая прогулка на снегоходах по заснеженному лесу.
Спустимся к горной базе, где нас ждет обед и авторский мастер-класс по изготовлению хычинов.
Далее 2 часа катаемся на лошадях (по необходимости производится обучение).
Возвращаемся в отель и отдыхаем.
Сегодня — смена локации!
Завтракаем и выдвигаемся за новыми видами и эмоциями.
Для окончательного закрепления и усовершенствования навыков катания сегодня мы поедем в Архыз.
Здесь будет возможность самостоятельно кататься, получать удовольствие от своих навыков, получить массу позитивных эмоций от гор, скорости, снега!
К вечеру вернемся в свой отель, где нас ждет баня.
Завтракаем и собираем чемоданы.
До обеда в программе свободное время, которое можно потратить на прогулку по рынку и покупку сувениров.
В 14:00 наш автобус заберет вас и доставит в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 8 700 руб. за весь период тура.
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
В окрестностях находятся популярные места для занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.
Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.
Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.
В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.
Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место и время сбора группы:
г. Минеральные Воды. Аэропорт или ж/д вокзал в 15:00.
Место и время завершения тура:
г. Минеральные Воды. Аэропорт или ж/д вокзал.
Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).