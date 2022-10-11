Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ

Это программа для тех, кто любит острые ощущения, адреналин и готов учиться новому

5
3 отзыва
Это программа для тех, кто любит острые ощущения, адреналин и готов учиться новому.

Полноценное обучение катанию на лыжах или сноуборде и знакомство с инфраструктурой горнолыжных поселков.

Помимо основной программы обучения и ознакомления, в тур также входит экскурсионная поездка к древним храмам, мастер-класс по приготовлению национальных блюд, развлекательные поездки на снегоходах и фотосессии!
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Ближайшие даты:
14
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янв
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Что вас ожидает 🤩

Экстрим и настоящие эмоции
Экстрим и настоящие эмоции
На мощных снегоходах пролетим по заснеженному лесу
Конная прогулка
Конная прогулка
Почувствуем восторг, умиротворение и чувство полной свободы, сидя верхом на изящных лошадях
Покорение склонов
Покорение склонов
Научимся правильной технике езды на лыжах или сноубордах и покорим любую вершину
Восхитительная красота Домбая
Восхитительная красота Домбая
В горных местностях дух захватывает от красоты, масштабов и невероятных пейзажей
Уникальная фотосессия
Уникальная фотосессия
Проведём фотосессию на фоне древних высокогорных храмах

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер в Домбай

Мы встретим вас в аэропорту в 15:00.

Далее проследуем на автобус, и далее нас ждет Домбай, где мы заселимся в гостиницу и поужинаем.

После ужина мы побеседуем о планах на неделю, обсудим все нюансы, гид ответит на все ваши вопросы.

Перед сном у вас будет еще чуть-чуть свободного времени.

Встреча, трансфер в ДомбайВстреча, трансфер в ДомбайВстреча, трансфер в ДомбайВстреча, трансфер в Домбай
2 день

Прогулка по Домбаю. Тренировочное занятие

Подъем нам сегодня предстоит ранний.

Сразу отправляемся на прогулку-экскурсию по поселку, узнаем про его историю, устройство, посмотрим трассы и подъемники.

Далее все желающие могут принять участие в бодрящей зарядке.

Завтракаем и выдвигаемся на учебный склон.

Мы должны разделиться на маленькие группы: будущие лыжники и сноубордисты будут заниматься раздельно.

Инструктора помогут каждому подобрать снаряжение, надеть его и попробовать сделать первые движения.

Нас ждет 3 часа обучения, затем долгожданный обед, а после — еще 2 часа занятий.

Вечером предоставляется свободное время для отдыха и переваривания впечатлений.

Прогулка по Домбаю. Тренировочное занятиеПрогулка по Домбаю. Тренировочное занятиеПрогулка по Домбаю. Тренировочное занятиеПрогулка по Домбаю. Тренировочное занятие
3 день

Экскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмам

Сегодня у нас экскурсионный день.

После завтрака садимся в машину и выезжаем на экскурсию.

Наш маршрут включает в себя два древних высокогорных храма — Сентинский и Шоанинский, на которых мы проведём фотосессию.

Пообедаем в национальном кафе и поедем на термальные источники, которые нам так полюбились в прошлый раз.

К вечеру вернёмся в гостиницу отдыхать.

Экскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмамЭкскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмамЭкскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмамЭкскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмам
4 день

Продолжение обучения. Катание по зеленой трассе в Домбае

Завтрак.

Выдвигаемся на привычный учебный склон, где в течение часа вспоминаем и закрепляем пройденный материал.

Затем забираем снаряжение и идем на настоящую, зеленую трассу.

Здесь мы попробуем организованно спуститься с инструктором, а затем прокатимся ещё пару раз.

Разберем и отработаем возникшие ошибки, будем оттачивать технику.

Идем на обед, а после него возвращаемся на склоны, где самостоятельно работаем под наблюдением инструктора.

Продолжение обучения. Катание по зеленой трассе в ДомбаеПродолжение обучения. Катание по зеленой трассе в ДомбаеПродолжение обучения. Катание по зеленой трассе в ДомбаеПродолжение обучения. Катание по зеленой трассе в Домбае
5 день

Развлекательная поездка в Джамагатское ущелье

Сегодня после завтрака отправляемся за экстримом и весельем в Джамагатское ущелье.

Нас ждет двухчасовая прогулка на снегоходах по заснеженному лесу.

Спустимся к горной базе, где нас ждет обед и авторский мастер-класс по изготовлению хычинов.

Далее 2 часа катаемся на лошадях (по необходимости производится обучение).

Возвращаемся в отель и отдыхаем.

Развлекательная поездка в Джамагатское ущельеРазвлекательная поездка в Джамагатское ущельеРазвлекательная поездка в Джамагатское ущельеРазвлекательная поездка в Джамагатское ущелье
6 день

Выезд на катание в Архыз

Сегодня — смена локации!

Завтракаем и выдвигаемся за новыми видами и эмоциями.

Для окончательного закрепления и усовершенствования навыков катания сегодня мы поедем в Архыз.

Здесь будет возможность самостоятельно кататься, получать удовольствие от своих навыков, получить массу позитивных эмоций от гор, скорости, снега!

К вечеру вернемся в свой отель, где нас ждет баня.

Выезд на катание в АрхызВыезд на катание в АрхызВыезд на катание в АрхызВыезд на катание в Архыз
7 день

Отъезд

Завтракаем и собираем чемоданы.

До обеда в программе свободное время, которое можно потратить на прогулку по рынку и покупку сувениров.

В 14:00 наш автобус заберет вас и доставит в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 8 700 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Gold Star

6 ночей

Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.

По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.

В окрестностях находятся популярные места для занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.

Gold StarGold StarGold StarGold StarGold StarGold Star

Снежный Барс

6 ночей

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

Снежный БарсСнежный БарсСнежный БарсСнежный БарсСнежный БарсСнежный БарсСнежный Барс

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — Домбай — Минеральные Воды
  • Проживание в 2-х / 3-х местных номерах
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Катание на лошадях
  • Катание на снегоходах
  • Питание: завтраки, приветственный ужин
  • Работа инструктора на группу 3-4 человека: 2 день — 5 часов 4 день — 3 часа 6 день — 6 часов
  • Экскурсии по программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, кроме включенного в основную стоимость
  • Подъемы по бугельным дорогам
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Прокат снаряжения
  • Посещение бани
  • Индивидуальный трансфер
  • Одноместное размещение — 8 700 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Личная аптечка (при необходимости);
  • наряды для фотосессий;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • удобная одежда по сезону;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы:

г. Минеральные Воды. Аэропорт или ж/д вокзал в 15:00.

Место и время завершения тура:

г. Минеральные Воды. Аэропорт или ж/д вокзал.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
11 окт 2022
Великолепный тур.
В Махачкале приживали в небольшой гостинице в пригороде. С утра это нам позволило быстро выехать в горы.
В Гоцатле жили в гостевом доме «серебряная шкатулка». Хозяйка сытно кормила обедом и ужином. Обед был на маршруте, с собой нам давали бутерброды и овощи. В гостевом доме был стабильный и шустрый Wi-Fi. Санузле был. В нем душ, туалет и базовые средства гигиены.
Трекинг интересный, но не очень сложный. Реально утомило только восхождение на гору маяк. Остальные дни менее сложные. Но лучше все равно брать ботинки а не тренинговых кроссовки. На тропах есть осыпи - подвернуть ногу можно без проблем. Тур не реально красивый. Каждый день полон новых впечатлений.
Из минусов отметил б малое число кафе в горных районах. Думаю через год или два все исправится, но в этот раз шашлык в кафе, вне гостевого дома, удалось съесть лиши один раз.
В остальном трекинг по Дагестану - обязателен к посещению!
Хотел бы поблагодарить нашего гида - Нурмагомеда и хозяйку Ирейгонад!
М
10 окт 2022
Блестящая организация тура. Всё прошло идеально. Ни одного сбоя. Особую благодарность хочется выразить нашему замечательному гиду Гамиду. Он разукрасил и без того интереснейший тур дополнительными яркими красками.
О
10 окт 2022
Организация отличная!

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