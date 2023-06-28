Горные озера и водопады Архыза
Полюбуетесь водопадом Ак–Кайры и красавицей горой Софией, посетите озеро Семицветное и долину реки Дукка.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Невинномысск - приют «Таулу»
Прибытие в Невинномысск.
Отъезд в посёлок Архыз, на приют «Таулу».
Ужин.
«Ледовая ферма» - Софийские водопады
Ранний подъем.
Выход к «Ледовой ферме».
Софийские водопады (15 км).
Перевал Иркиз - водопад Ак-Кайры - Софийские озера
Перевал Иркиз (Зеленый, 2900, 1А кс).
Любуемся водопадом Ак-Кайры, и красавицей горой Софией.
Ночевка на Софийских озерах (10 км).
Перевал Кара-Джаш
Выход на перевал Кара-Джаш (Чёрный принц) (3000 м) 1А.
Восхищаемся панорамой главного Кавказского хребта.
Обед у озера «на балконе».
Ужин у горной реки (15 км).
Полудневка в долине реки Псыш
Долина реки Псыш (5 км).
Полудневка.
Долина реки Белая
Выход в висячую долину реки Белая (7 км).
Водопады.
Подход к перевалу Ай-Юлю.
Перевал Ай-Юлю - озеро Семицветное - долина реки Дукка
Перевал Ай-Юлю (Белый медведь) (2890 м) 1А.
Каскад перевальных озер.
Озеро Семицветное.
Долина реки Дукка (22 км).
Долина реки Архыз
Лунная поляна.
Поселок Архыз (26 км).
Размещение на турбазе.
Прощальный ужин.
Отъезд
Завтрак.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке, в приюте (1 ночь) и на турбазе (1 ночь).
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в 2, 3-местных палатках.
Приют
Турбаза
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Весь внутримаршрутный транспорт
- Ночевка на турбазе (в соответствии с планом похода)
- 3-разовое питание на активной части маршрута
- Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, средства страховки в горах)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Невинномысск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
- Аренда личного снаряжения (рюкзак, спальный мешок, треккинговые палки)
- Место начала и завершения?
- г. Невинномысск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт;
- Рюкзак 80-90 литров (прокат);
- Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
- Коврик туристский (прокат);
- Спальник в компрессионном мешке (прокат);
- Треккинговые ботинки;
- Бахилы;
- Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
- Непромокаемая куртка;
- Ходовые штаны;
- Кофта из флиса (полара);
- Теплая жилетка или пуховая куртка;
- Флисовая шапка;
- Термобелье;
- Флисовые перчатки;
- Легкие шорты или брюки;
- Шляпа или бейсболка;
- 3 пары носков;
- 2-3 комплекта белья;
- Купальник/плавки;
- Предметы личной гигиены;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- Крем от солнца (30-50 единиц);
- Индивидуальная аптечка;
- Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- Треккинговые палки(прокат);
- Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
- Как организованно питание в туре?
В походе продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
- Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На каком транспорте будут перемещаться туристы?
В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.