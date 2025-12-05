Откройте для себя один из самых живописных перевалов Северного Кавказа — Пхия! Это доступный и безопасный маршрут для знакомства с горами Карачаево-Черкесии. Мы проедем через разные природные зоны, увидим ледники и цветущие луга.
А на самом перевале вас ждут потрясающие панорамы Кавказского хребта с высоты 2800 метров над уровнем моря.
Описание экскурсии
Альпийские луга и ледники
По дороге к перевалу вас ждут живописные ландшафты: цветущие поляны, хвойные леса, горные ручьи, а также яркие альпийские цветы и виды на заснеженные вершины.
Перевал Пхия (высота ~2100 м)
Главная точка маршрута — панорама Кавказского хребта, горных долин и ледников. Здесь вы сможете погулять, исследовать окрестные тропы и — по желанию — перекусить хычинами или выпить чашечку кофе с красивым видом.
Организационные детали
- Это поездка, информационного сопровождения не предусмотрено
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- Программа 3+
- Отдельно по желанию оплачиваются хычины и кофе на смотровой
- С вами поедет водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
5 дек 2025
К сожалению, описание экскурсии вообще не совпало с реальностью. Я конечно реалист, и понимала, что не увижу альпийских лугов в ноябре, но то, что нас привезут на место через 10
Иван
Ответ организатора:
Добрый вечер!
Приносим извинения за любые неудобства, которые вы испытали во время участия в нашем мероприятии. Однако хотим обратить ваше внимание
