Мои заказы

Поездка к перевалу Пхия - из Архыза

Ледники, альпийские луга и панорамы Западного Кавказа
Откройте для себя один из самых живописных перевалов Северного Кавказа — Пхия! Это доступный и безопасный маршрут для знакомства с горами Карачаево-Черкесии. Мы проедем через разные природные зоны, увидим ледники и цветущие луга.

А на самом перевале вас ждут потрясающие панорамы Кавказского хребта с высоты 2800 метров над уровнем моря.
Поездка к перевалу Пхия - из Архыза© Иван
Поездка к перевалу Пхия - из Архыза© Иван
Поездка к перевалу Пхия - из Архыза© Иван

Описание экскурсии

Альпийские луга и ледники

По дороге к перевалу вас ждут живописные ландшафты: цветущие поляны, хвойные леса, горные ручьи, а также яркие альпийские цветы и виды на заснеженные вершины.

Перевал Пхия (высота ~2100 м)

Главная точка маршрута — панорама Кавказского хребта, горных долин и ледников. Здесь вы сможете погулять, исследовать окрестные тропы и — по желанию — перекусить хычинами или выпить чашечку кофе с красивым видом.

Организационные детали

  • Это поездка, информационного сопровождения не предусмотрено
  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Программа 3+
  • Отдельно по желанию оплачиваются хычины и кофе на смотровой
  • С вами поедет водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
М
Мария
5 дек 2025
К сожалению, описание экскурсии вообще не совпало с реальностью. Я конечно реалист, и понимала, что не увижу альпийских лугов в ноябре, но то, что нас привезут на место через 10
читать дальше

минут (мы жили в посёлке Романтик) и скажут: всë, это конечная локация высота 2160 (в описании указано 2800),было неожиданно… неприятно. Вам нужно обязательно поменять содержание экскурсии на следующее: везём к перевалу Пхия минут 15, в окно вы сможете полюбоваться видами, и на конечной точке маршрута у вас будет час (непонятно для чего), чтобы сделать пару фото. И за это 9200…

Иван
Иван
Ответ организатора:
Добрый вечер!
Приносим извинения за любые неудобства, которые вы испытали во время участия в нашем мероприятии. Однако хотим обратить ваше внимание
читать дальше

на некоторые важные моменты, касающиеся рассматриваемого случая.

Во-первых, условия проведения экскурсии зависят от множества факторов, включая погодные условия, состояние дорог и безопасность участников. Именно поэтому возможны небольшие отклонения от запланированного маршрута или временных рамок.

Во-вторых, квалификация наших сотрудников регулярно проверяется и подтверждается соответствующими сертификатами. Гид, проводивший экскурсию, прошел необходимое обучение и обладает достаточным уровнем знаний и опыта для выполнения своих обязанностей. Любые претензии относительно компетентности сотрудников будут рассмотрены индивидуально и профессионально.

Несмотря на возможные трудности, наша цель всегда заключается в предоставлении качественного сервиса и создании позитивных воспоминаний.

Мы высоко ценим ваше мнение и будем рады обсудить любые дополнительные вопросы или пожелания лично. Вместе мы сможем достичь взаимопонимания и улучшить качество наших услуг.

Входит в следующие категории Архыза

Похожие экскурсии из Архыза

Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Джиппинг
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Архыз на квадроциклах
На квадроциклах
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах
Ощутить свободу, скорость и горный воздух - приключение в сердце Кавказа
Начало: У Софийской поляны
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Заброска на Софийские водопады - из Архыза
Джиппинг
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Заброска на Софийские водопады - из Архыза
Я организую трансфер, а вы самостоятельно подниметесь к ледниковым водопадам и альпийским лугам
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Архызе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Архызе