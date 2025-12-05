Откройте для себя один из самых живописных перевалов Северного Кавказа — Пхия! Это доступный и безопасный маршрут для знакомства с горами Карачаево-Черкесии. Мы проедем через разные природные зоны, увидим ледники и цветущие луга. А на самом перевале вас ждут потрясающие панорамы Кавказского хребта с высоты 2800 метров над уровнем моря.

Альпийские луга и ледники

По дороге к перевалу вас ждут живописные ландшафты: цветущие поляны, хвойные леса, горные ручьи, а также яркие альпийские цветы и виды на заснеженные вершины.

Перевал Пхия (высота ~2100 м)

Главная точка маршрута — панорама Кавказского хребта, горных долин и ледников. Здесь вы сможете погулять, исследовать окрестные тропы и — по желанию — перекусить хычинами или выпить чашечку кофе с красивым видом.

