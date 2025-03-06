4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище и в астрономический центр
Окунуться в мир истории и загадочной Вселенной
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
36 500₽ за всё до 5 чел.
30 минут
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из Архыза в «Романтик»
Отправляйтесь в посёлок «Романтик» из Архыза с комфортом. По пути гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 05:30
7 мар в 05:30
2000₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На рассвете из Архыза - в Кисловодск: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на рассвете из Архыза в Кисловодск. Впечатляющие виды, исторические места и уникальные природные объекты ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: От места вашего проживания
25 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архызе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Архызу в марте 2025
Сейчас в Архызе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 36 500.
Забронируйте экскурсию в Архызе на 2025 год на машине, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май