Откройте для себя одно из самых живописных мест Архыза — каскад Софийских водопадов. Эти девять потоков берут начало прямо из ледника, срываясь вниз с высоты до 90 метров. Вы пройдёте по горным тропам, насладитесь свежим воздухом, шумом воды и невероятными видами. С меня — организация трансфера туда-обратно на надёжном внедорожнике.

Путь к Софийским водопадам

Маршрут проходит через густые хвойные леса и открытые альпийские луга, где можно встретить диких лошадей, баранов и даже буйволов. При ясной погоде вы увидите вершины Софийского хребта.

Ледниковая ферма

Одно из самых атмосферных мест маршрута — природная площадка у подножия ледника, откуда начинаются популярные горные тропы к вершинам Софийского хребта и долине реки Псыш.

Каскад Софийских водопадов

Главная цель маршрута — увидеть мощный каскад из девяти потоков. Брызги воды, шум струй и панорама гор подарят незабываемые впечатления.

