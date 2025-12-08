Откройте для себя одно из самых живописных мест Архыза — каскад Софийских водопадов. Эти девять потоков берут начало прямо из ледника, срываясь вниз с высоты до 90 метров. Вы пройдёте по горным тропам, насладитесь свежим воздухом, шумом воды и невероятными видами. С меня — организация трансфера туда-обратно на надёжном внедорожнике.
Описание экскурсии
Путь к Софийским водопадам
Маршрут проходит через густые хвойные леса и открытые альпийские луга, где можно встретить диких лошадей, баранов и даже буйволов. При ясной погоде вы увидите вершины Софийского хребта.
Ледниковая ферма
Одно из самых атмосферных мест маршрута — природная площадка у подножия ледника, откуда начинаются популярные горные тропы к вершинам Софийского хребта и долине реки Псыш.
Каскад Софийских водопадов
Главная цель маршрута — увидеть мощный каскад из девяти потоков. Брызги воды, шум струй и панорама гор подарят незабываемые впечатления.
Организационные детали
- Доставка к началу маршрута и обратно — на УАЗ
- Пеший участок — около 2 часов в обе стороны. Вы его проходите самостоятельно. Тропа промаркирована
- Сложность маршрута — средняя
- Подходит для взрослых и детей от 7 лет
- В конце маршрута можно перекусить в местном кафе
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
